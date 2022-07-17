Путешествуйте дома. Ради чего стоит приехать в Каракол и что там можно посмотреть

Каракол расположен вблизи озера Иссык-Куль, чем привлекает туристов из разных стран мира. Также он находится примерно в 150 километрах от кыргызско-китайской границы, что тоже делает это место интересным.





Где остановиться





Источник фото: triptokyrgyzstan.com

Хостелы: KbH-Karakol based Hostel, Duet Hostel, Kurjun, Snow Leopard Hostel, Urban Monkey Tent hostel & bar, Hostel Ilbirs, Happy Nomads Yurt Camp & Hostel, SunHouse Hostel Karakol, Hostel My House, Capsule Hostel.

Отели: Karagat Hotel, My hotel Karakol, Caravan Hotel, Hillside Karakol B&B, Park Hotel&Hostel, EniRest , Green Yard Hotel, Amir Hotel, Otel Issyk-Kul-Karakol, MIXX HOTEL.





Что посмотреть

Достопримечательности





Русский православный Свято-Троицкий собор. Внутри нельзя делать фотографии, но место стоит посетить ради атмосферы и архитектуры.





Музей Н. М. Пржевальского — Мемориальный музей был открыт в Караколе в 1957 году. В нем были выставлены документы и экспонаты из архива Географического общества СССР. Сегодня экспозиция музея включает в себя документы, фотографии и личные вещи Пржевальского.

Скотный Базар — один из самых крупных в Иссык-Кульской области и уже стал туристическим объектом. Место необычное. Туристы отмечают неповторимый колорит рынка.

Дунганская мечеть — яркий образец китайской культуры на территории Кыргызстана. В процессе его строительства не было использовано ни одного гвоздя: все части здания соединены посредством вырубок и пазов.

Природные места

Озеро Иссык-Куль — место, любимое всеми кыргызстанцами и не только. Его точно стоит посетить.

Ущелье Барскаун — расположено в горах Терскей Ала-Тоо. Знаменито водопадами и золотоносными реками.

Ущелье Алтын-Арашан — одно из самых популярных туристических мест в Кыргызстане из-за неповторимой природы, горячих источников, располагающихся прямо в ущелье, обширных еловых лесов и потрясающих видов.





Источник фото: destinationkarakol.com

Ущелье Джууку — расположено в 75 километрах от Каракола, западнее ущелья Чон-Кызыл-Суу. Удивителен и необычен цвет воды в озерах: в нем прослеживаются оттенки и зеленого, и голубого, и фиолетового. Здесь можно увидеть целые стада козерогов, обитают архары, каменные куницы, косули, улары, кеклики и бородатые куропатки.

Ала-Куль — озеро в районе Терскей-Алатау в Центральном Тянь-Шане. Это одно из самых красивых мест в районе Терскей-Алатау.

Пик Хан-Тенгри — расположен к востоку от озера Иссык-Куль, недалеко от границы с Казахстаном и Китаем. На вершине горы есть капсула, в которой содержатся сообщения от всех, кто когда-либо сюда добрался.

Пик Бориса Ельцина — находится на хребте Терскей Ала-Тоо горной системы Тянь-Шань. Это центральная вершина хребта Терскей Ала-Тоо и третий по высоте пик хребта.

И это только малая часть природных мест, которые здесь можно увидеть.





Что попробовать

Ашлян -фу





Это острое холодное дунганское блюдо представляет собой смесь ингредиентов и вкуса, где используются два вида лапши: крупная рисовая и длинная из пшеничной муки. Она заправляется острым дунганским уксусом и перцем «чили», а сверху посыпается ароматной рубленой зеленью. Есть разные варианты приготовления, но все кыргызстанцы любят именно каракольский вариант.





Источник фото:

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Ган-фан

В ган-фане почти те же ингредиенты, что и в лагмане, но его подают с отварным рисом вместо лапши.

Кыргызские национальные блюда

В каждом регионе самсу, плов или шурпу готовят по-своему. Поэтому попробуйте их и в Караколе. И не забудьте про бешбармак.





Чем заняться

Туры

Каракол предлагает множество туров и мероприятий, которые не требуют больших усилий для планирования. Здесь вы можете выбрать как классические туры по достопримечательностям и природным местам, так и интересный гастрономический тур.





Источник фото:

kg.usembassy.gov

Горячие источники Алтын-Арашан

Место находится в ущелье и долине реки Арашан, в 10 километрах от Каракола, возле села Ак-Суу. На курорте можно принять радоновые ванны, оказывающие лечебное воздействие на организм человека.

Горнолыжный курорт «Каракол»

На территории горнолыжной базы четыре кресельных подъемника, три корпуса гостиницы, домики-шале, ресторан и кафе на склоне.

Лыжный сезон начинается в ноябре и продолжается до апреля.