12 лучших пляжей мира: от снорклинга и серфинга до ужинов на берегу океана

В этой статье мы расскажем о самых впечатляющих пляжах мира, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни и которые подарят вам незабываемые впечатления и яркие эмоции.





Азамат Нурмагамбетов, город — Астана, путешественник, основатель @nomadcenter

Пляжи — это не просто места для отдыха, а целые миры со своей атмосферой, природной красотой и уникальными впечатлениями. Одни идеально подходят для купания, другие для серфинга, а некоторые — просто для того, чтобы прочувствовать магию места. В этой статье собраны 12 лучших пляжей мира, которые стоит посетить.

Пляж Копакабана, Рио-де-Жанейро, Бразилия





Копакабана — один из самых известных пляжей в мире, расположенный в Рио-де-Жанейро. Его четырехкилометровая полоса песка не только предлагает идеальные условия для отдыха, но и является местом проведения грандиозных мероприятий. Здесь проходят знаменитый бразильский карнавал, фестивали и концерты мировых звезд.

В прошлом году на Копакабане выступала Мадонна, собрав миллионы зрителей. В мае 2025 года здесь также состоится концерт Леди Гаги, который обещает стать грандиозным событием.

Для казахстанцев поездка в Бразилию упрощена благодаря безвизовому режиму. Соглашение о безвизовых поездках между Казахстаном и Бразилией было подписано 25 июля 2016 года, и с тех пор граждане страны могут приезжать без виз на срок до 30 дней.





Панама-Сити-Бич и Дестин, Флорида, США





Панама-Сити-Бич и Дестин — это два города на побережье Мексиканского залива, известные своими потрясающими пляжами с мягким белоснежным песком, который напоминает манную крупу, и невероятно красивыми закатами. Эти пляжи идеально подходят для семейного отдыха: вход в воду здесь пологий, глубина увеличивается постепенно, что делает пляжи безопасными для детей.

Помимо природных красот, здесь развита инфраструктура с множеством ресторанов, магазинов и развлекательных центров, что делает эти пляжи отличным выбором для комфортного и разнообразного отдыха.





Мальдивы











Мальдивские острова — это не просто место для отдыха, а совершенно иной мир, который стоит посетить хотя бы раз в жизни. Оказавшись здесь, ты испытываешь незабываемые ощущения, будто попал на другую планету.

Ты на маленьком острове, вокруг — бесконечный Индийский океан, устрашающий в своей мощи и красоте. Волны мерцают в лучах солнца, горизонт кажется бесконечным, и ты словно переносишься в иное измерение. Это ощущение похоже на то, что показывали во второй части фильма «Аватар», где водяные аватары жили среди бескрайних просторов океана.

На Мальдивах множество потрясающих пляжей, среди которых:

Пляж на острове Нияма — идеально подходит для серфинга.

Пляж на острове Велигахду — одно из самых романтичных мест, популярное среди пар.

Пляж на острове Кудафуши — идеален для сноркелинга и дайвинга.

Отдых на Мальдивах — это возможность почувствовать себя частью природы, оторваться от реальности и погрузиться в мир воды, солнца и тишины.

Для поездки на Мальдивы гражданам Казахстана виза не нужна. Казахстанцы могут находиться на территории страны без визы до 30 дней, получая штамп о въезде по прибытии. Однако важно иметь подтвержденное бронирование отеля и билет на обратный рейс.





Пляж Санта-Моника, Лос-Анджелес, США





Санта-Моника — это не тот пляж, куда едут ради купания, но он определенно заслуживает внимания. Он находится в Лос-Анджелесе, а значит, здесь можно ощутить атмосферу Голливуда, встретить знаменитостей и просто насладиться прогулкой вдоль берега.

Этот пляж не про загар и купание — вода в Тихом океане здесь прохладная. Однако это отличное место для серфинга и для того, чтобы прочувствовать магию Лос-Анджелеса. Когда ты стоишь на его песке, кажется, будто сам город простирается позади тебя — не только физически, но и в ощущениях. Ты не просто видишь Лос-Анджелес, ты его чувствуешь: шум волн смешивается с далекими звуками мегаполиса, воздух пропитан мечтами и свободой.

Здесь также находится знаменитый Санта-Моника Пирс, где можно прокатиться на аттракционах, поужинать с видом на закат и просто насладиться атмосферой одного из самых культовых мест Калифорнии.

Для поездки в США, гражданам Казахстана необходима виза категории B1/B2 туристическая или деловая. Процесс получения визы включает заполнение анкеты DS-160, оплату консульского сбора и прохождение собеседования в посольстве или консульстве США. Как получить визу в США мы писали раннее .





Пляжи островов Тонга, Фиджи и Самоа





Острова Тонга, Фиджи и Самоа — это рай для тех, кто мечтает о безлюдных пляжах с белоснежным песком и прозрачной водой. Каждый из этих островов может похвастаться уникальными местами, которые привлекают не только путешественников, но и тех, кто вдохновляется магией этих мест, как, например, создатели мультфильма «Моана».

Тонга: здесь можно найти пляжи с мягким белым песком, окруженные кокосовыми пальмами, а вода в лагунах настолько чистая, что кажется, будто ты находишься в бассейне. Пляжи здесь тихие и малолюдные, что дает полное ощущение уединения и покоя.

Фиджи: пляжи Фиджи — это настоящие тропические оазисы. Их часто характеризуют как одни из самых красивых в мире. Пляжи острова Вити-Леву, например, олицетворяют красоту пологих песчаных берегов и бирюзовых вод. Эти места идеально подходят для сноркелинга и дайвинга.

Самоа: пляжи на Самоа не так многолюдны, что дает возможность насладиться тишиной и спокойствием. Белоснежный песок и кристально чистая вода создают атмосферу рая, а лагуны и коралловые рифы открывают новые горизонты для любителей подводного мира.

Каждый из этих островов в Тихом океане — это место, где природа и безмятежность пляжей соединяются, создавая уникальное пространство для отдыха.





Гавайские острова, США





Гавайи — это острова, которые всегда манили путешественников своим уникальным духом и культурой. Это место, которое можно назвать почти космическим, настолько оно отличается от всего, что мы знаем. Пляжи Гавайев олицетворяют свободу, простоту и гармонию с природой.

Особенно меня привлекает культура этих островов, которая гармонично сочетает традиции и современность. Я помню, как в детстве часто смотрел мультфильм «Лило и Стич», действие которого происходило на Гавайях, и мечтал попасть сюда. Кажется, что, как и в мультфильме, этот уголок Земли полон магии и чудес.

Гавайи — это не только пляжи с золотым песком и яркой зеленью вокруг, но и невероятная атмосфера, которая создает ощущение, что ты попал на совершенно другую планету.





Черный вулканический пляж Рейнисфьяра, Исландия





Рейнисфьяра — это один из самых уникальных пляжей на планете, расположенный на юге Исландии. Этот пляж знаменит своим черным песком, который появился в результате вулканической активности. Вулканическая лавовая пыль и мощные волны Атлантики создают потрясающий контраст, который поражает воображение.

Кроме того, здесь можно увидеть грандиозные базальтовые столбы, напоминающие колонны древних храмов. Пляж Рейнисфьяра — это не только природная красота, но и место, которое дарует ощущение мистики и величия природы.

Для поездки в Исландию гражданам Казахстана требуется шенгенская виза. Как получить визу шенген мы писали раннее .