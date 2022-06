Путешествуйте дома. Что посмотреть, попробовать и купить в Оше

Ош — это второй по величине город Кыргызстана, южная столица страны. Тут яркая атмосфера, колоритная природа и много интересных мест, которые стоит посмотреть.





Где остановиться

Хостелы: Hostel Visit Osh, Park Hostel Osh, Hostel Sulaiman-Too, Sunny Hostel и Hostel Baian. Комната с общей душевой и кухней обойдется в 7-10$.

Гостевые дома: «Асман», Be my guest, Lovely Home For You, Konok Center Osh, «Санрайз». Однокомнатный номер будет стоить 15-20$ за ночь.

Отели: Eco House, Rayan Hotel, Orient, Hotel Orto Asia, Ave Hotel. Одна ночь обойдется примерно в 45-70$ за ночь.

Можно остановиться в придорожной юрте за 10-15 $ с человека, но условия в них «спартанские».

Что посмотреть

Достопримечательности:

Пик Ленина — второй по высоте пик в Кыргызстане. Одна из самых популярных вершин для восхождения в стране.

«Сулмайман-тоо» или «Гора Соломона» — важнейшая культурная достопримечательность Кыргызстана и первый объект страны, внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО. Расположен в самом центре города Ош.

Гора сложена из известняка и имеет пять вершин, высочайшая из которых возвышается на высоте в 150 метров над городом.

Кыргыз-Ата — обширный природный комплекс. Здесь находится много исторических и культурных памятников, древних городищ и могильников.

Алайская долина — одна из самых крупных высокогорных долин в стране. Через Алайскую долину проходит всемирно известный Памирский тракт.

Источник фото: vvtrofimov



Узген — город Ошской области, один из древнейших в Ферганской долине. Это часть Великого Шелкового Пути. В городке можно посмотреть много интересных мест: культурно-исторический комплекс, минарет и мавзолеи.



Природные места:

Перевал Чыйырчык — доступное место, до которого можно доехать на машине.

Ущелье Карагой — в национальном парке Кыргыз-Ата.

Кулунатин — национальный парк с нетронутой природой и открыточными видами на горные озера и изумрудные луга.

Пещеры Чиль-Устун, Чиль-Майрам и Кеклик-Тоо — их можно исследовать как самостоятельно, так и с местными туристическими агентствами.

Что попробовать

Узгентский плов — его делают из растущего здесь же сорта риса, отличающегося коричневым цветом и уникальным вкусом.

Самбуса — многие советуют обязательно попробовать это блюдо в Оше.

Курут — особенно его хвалят в высокогорных долинах Ошской области.

Чем заняться

Пойти на базар





«Жайма базар» или «Ошский базар» — большой рынок, где можно найти что угодно: от еды и сухофруктов до разнообразной одежды. И самое приятное, здесь выгодные цены. Этот базар один из наиболее классических образцов крытого восточного рынка — тима.

Пойти в музей

Один из самых крупных музеев Кыргызстана находится в Оше у подножия одноименной Соломоновой горы. В музее хранится более 33 тысяч экспонатов, относящихся к истории, археологии, искусству, природе южного региона Кыргызстана.

Лечебно-оздоровительный туризм

Предусматривает лечение грязью, минеральными и термальными водами. В Оше можно найти несколько центров, которые оказывают такие услуги.

Туры и походы





Ранее мы рассказали о том какие достопримечательности и природные места тут можно посмотреть, но есть и другие популярные направления, куда можно отправиться с @osh.trips.