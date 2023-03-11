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Путешествуйте дома. 13 интересных локаций в Центральной Азии для путешествия на Наурыз
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/
Путешествия

Сегодня в 15:45

Путешествуйте дома. 13 интересных локаций в Центральной Азии для путешествия на Наурыз

Собрали для вас интересные места Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, которые стоит посетить на Наурыз.


Казахстан


Побережье Каспия


Актау

Каспийское побережье расположено в юго-западной части страны. Среди всех курортов Каспия, Актау выделяется большим выбором гостиниц и интересных архитектурными зданиями. Здесь праздничные мероприятия проходят на набережной.

Алматы


Во время Наурыза в Алматы уже тепло и солнечно. Вот 10 мест в городе для тех, кто ищет интересный досуг, современное искусство, локальные бренды и небанальные мероприятия.

Катон-Карагай


Катон- Карагай — уникальное место в Восточном Казахстане. Живописное село располагается у основания горы Сарымсакты. Здесь находятся национальный природный парк и заповедник. Местность уникальна тем, что горные вершины идеально сочетаются с озерами, лесные массивы с альпийскими лугами, реки с большими скалами. В заповедники водятся медведи, маралы, горностай и много других редких видов животных.

Астана


Астана

Длинные выходные — отличная возможность посетить столицу Казахстане. Только одевайтесь теплее. По ссылке самые интересные локации, которые будут интересны гостям Астаны.

Кыргызстан

Иссык-Куль


Иссык-Куль — бессточное озеро в Кыргызстане. Расположено в северо-восточной части страны. Повышенное содержание соли и мягкий климат не дают замерзнуть озеру даже при минусовой температуре. Весной Иссык-Куль еще холоден для купания. Зато есть уникальная возможность увидеть редких птиц — краснокнижных орланов-белохвостов, лебедей, а также фламинго.

иссык куль

Бишкек


Еще один город, где в марте тепло, и можно гулять.

Рекомендуем начать прогулку по городу с Площади Ала-Тоо — это главная площадь Кыргызстана, расположенная в центре Бишкека. Отсюда начинаются все туристические маршруты.

Еще интересные места в городе можно найти по ссылке.

Каракол


Каракол

Каракол — это небольшой городок в Кыргызстане. Он расположен в восточной части области, у подножья хребта Тескей-Алатоо. Архитектура города отражает множество культур и традиций народов, которые населяли эту территорию в разное время. В Караколе есть такие достопримечательности, как: парк-заповедник, Собор Святой Троицы, Дунганская мечеть и не только. Также на территории Каракола разместилась горнолыжная база.

Ала-Арча


Ала-Арча — располагается в Чуйской области.

Ала-Арча знаменита своей природой: обширными еловыми лесами, многочисленными родниками и скалами. Здесь преобладает флора и фауна горных степей и лесов. Встречаются такие редкие животные, как гриф, снежный барс, кумай, туркестанская рысь.

Узбекистан

Хива


Хива — город — музей под открытом небом. Расположен на северо-западе Узбекистана. Большинство достопримечательностей Хивы сосредоточено в центре — Ичан-кале. Город был объявлен ЮНЕСКО памятником всемирного наследия. Хива — это центр современных ремесленно-художественных промыслов.

Ташкент


В Ташкенте рекомендуем посетить Ташкентскую телебашню. Это сооружение самое высокое в Центральной Азии. На высоте около 100 метров в телебашне можно посетить смотровую площадку, а чуть выше залы ресторана, где можно и полюбоваться панорамными видами, и поужинать. Есть экскурсоводы, которые проводят посетителей по внутренним помещениям, включая музей.

Еще одна рекомендация — Национальный парк Алишера Навои. Здесь можно насладиться прогулкой на лодке, катанием на велосипеде и роликовых коньках. На территории национального парка расположено множество зданий и памятников: монумент Навои, Дворец бракосочетаний, ресторан «Навруз», концертный зал «Истиклол». В парке даже есть своя железная дорога.

Еще 10 крутых мест по ссылке.

Самарканд


Самарканд

Самарканд — один из самых известных исторических городов Узбекистана. Здесь когда-то проходили караваны Великого Шелкового пути. Самарканд — город достопримечательностей. Известная площадь города и визитная карточка — Регистан. В Самарканде большое количество музеев, мечетей, мавзолеев, парков, базаров и не только.

Таджикистан

Гиссарская крепость


Крепость построена полностью из жженного кирпича и состоит из двух цилиндрических башен с воротами и сооружениями вокруг стен. Природа Гиссарской долины уникальна. Ее окружают со всех сторон горные вершины. Через территорию долины протекают реки: Ширкент, Кафирниган и Каратаг.

таджикистан

Озеро Искандеркуль


Его называют озером Александра Македонского. Это горное озеро находится на северных склонах Гиссарского хребта. Помимо самого озера, здесь располагается несколько достопримечательностей: озеро Змеиное, которое заселено множеством змей, 43 метровый водопад «Фанская Ниагара».

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.