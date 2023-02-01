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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Новая Астана. Городские пространства и мероприятия для современных номадов
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Вчера в 12:30

Новая Астана. Городские пространства и мероприятия для современных номадов

12 мест в столице Казахстана для тех, кто ищет интересный досуг, локальные бренды и небанальные мероприятия.


Kulanshi, @forte.kulanshi.artspace , @kulanshi

галерея

Известное и активное арт-пространство в Астане. Выставки здесь проводятся и обновляются круглый год. Можно познакомиться с творчеством современных художников Казахстана и не только и даже приобрести себе одну из лучших работ.


TSE Art Destination, @tse.art.destination

тсе

Место на правом берегу, в старом городе, где проходят выставки отечественных и зарубежных художников.

Это галерея и образовательный центр.


Гастро-площадь «ЦЕНТР», @gastro.center

gastro

Уникальное гастрономическое пространство, где собрано более 30 корнеров с блюдами разных кухонь мира и с самыми интересными форматами подачи еды.

В центре часто проводятся ярмарки, фестивали, показы фильмов и многое другое. Вы можете посетить его с семьей или собраться здесь с друзьями.


Invictus Girls, @invictus.girls

фитнес

Фитнес-студия only for girls. Новый проект в столице от известной сети фитнес-клубов, который был создан специально для женщин.

В студии не только лучшие тренера, но и красивый интерьер. Invictus Girls — комьюнити для девушек, которые хотят найти единомышленниц.


Freedom coffee house, @freedom_for_freelance


Классный формат кофейни для работы. Заведение позиционирует себя как коворкинг, где можно не только поработать или провести встречу, но и попробовать авторский кофе, чаи и десерты.

Проект организовывает кинопоказы и встречи, вход свободный, но нужно сделать заказ на 2500 тенге.


TARY, @tary.coffee

тары

Этно-кофейня с казахским национальным колоритом. Проект известен своими напитками, которые готовятся на основе «тары».

В заведении красивый интерьер, сервис и подача блюд. Здесь вы не только вкусно поедите, но и снимете красивые stories в Instagram.


«Кухня WE», @we_kitchen_


 we

Атмосферное пространство в столице. Здесь проводятся концерты, творческие вечера, открытые микрофоны, кинопоказы и другие мероприятия.

Ждите анонсы!


GARAGE FEST, @garage.fest
Городская ярмарка, где собирается вся творческая молодежь столицы. Здесь можно не только сделать интересные покупки, например, найти домашнее мыло или свечи ручной работы, но и весело провести время. Каждая ярмарка сопровождается выступлениями диджеев. Следующее мероприятие состоится совсем скоро, 11-12 февраля.


RHYTHM ATELIER, @rhythm_atelier


 Креативный проект о музыке из столицы Казахстана. Авторы организуют мероприятия, где диджеи играют сеты, гости отдыхают, и все это снимается на видео. Затем шоу публикуется на YouTube.

Главная цель проекта — развитие музыкальной культуры в Казахстане.


The Wall Space, @thewalls.space
Атмосферное пространство для любых мероприятий. Теперь здесь проходят киновечера. Чтобы попасть на показ, нужно заранее приобрести билет.


Кафе «Коктем», @cafekoktem


cafe

Городское кафе, где подают блюда индийской кухни, стрит-фуд. Есть большой выбор для веганов.

Здесь всегда много людей, заведение живет в ритме столицы. Можно смело назначить встречу с партнером или с друзьями, а также просто поработать за ноутбуком.


Кафе «Целинников», @cafe_tselinnikov


 cafe

Место, которое любят коренные жители города. Заведение работает с 1963 года.

Здесь уютная атмосфера, и одна из лучших кухонь в Астане. Можно заказать блюда грузинской или казахской кухонь.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.