Новая Астана. Городские пространства и мероприятия для современных номадов

Известное и активное арт-пространство в Астане. Выставки здесь проводятся и обновляются круглый год. Можно познакомиться с творчеством современных художников Казахстана и не только и даже приобрести себе одну из лучших работ.





Место на правом берегу, в старом городе, где проходят выставки отечественных и зарубежных художников.Это галерея и образовательный центр.

Уникальное гастрономическое пространство, где собрано более 30 корнеров с блюдами разных кухонь мира и с самыми интересными форматами подачи еды.В центре часто проводятся ярмарки, фестивали, показы фильмов и многое другое. Вы можете посетить его с семьей или собраться здесь с друзьями.

Фитнес-студия only for girls. Новый проект в столице от известной сети фитнес-клубов, который был создан специально для женщин.В студии не только лучшие тренера, но и красивый интерьер. Invictus Girls — комьюнити для девушек, которые хотят найти единомышленниц.Классный формат кофейни для работы. Заведение позиционирует себя как коворкинг, где можно не только поработать или провести встречу, но и попробовать авторский кофе, чаи и десерты.Проект организовывает кинопоказы и встречи, вход свободный, но нужно сделать заказ на 2500 тенге.

Этно-кофейня с казахским национальным колоритом. Проект известен своими напитками, которые готовятся на основе «тары».В заведении красивый интерьер, сервис и подача блюд. Здесь вы не только вкусно поедите, но и снимете красивые stories в Instagram.Атмосферное пространство в столице. Здесь проводятся концерты, творческие вечера, открытые микрофоны, кинопоказы и другие мероприятия.Ждите анонсы!Городская ярмарка, где собирается вся творческая молодежь столицы. Здесь можно не только сделать интересные покупки, например, найти домашнее мыло или свечи ручной работы, но и весело провести время. Каждая ярмарка сопровождается выступлениями диджеев. Следующее мероприятие состоится совсем скоро, 11-12 февраля.Креативный проект о музыке из столицы Казахстана. Авторы организуют мероприятия, где диджеи играют сеты, гости отдыхают, и все это снимается на видео. Затем шоу публикуется на YouTube.Главная цель проекта — развитие музыкальной культуры в Казахстане.Атмосферное пространство для любых мероприятий. Теперь здесь проходят киновечера. Чтобы попасть на показ, нужно заранее приобрести билет.Городское кафе, где подают блюда индийской кухни, стрит-фуд. Есть большой выбор для веганов.Здесь всегда много людей, заведение живет в ритме столицы. Можно смело назначить встречу с партнером или с друзьями, а также просто поработать за ноутбуком.Место, которое любят коренные жители города. Заведение работает с 1963 года.Здесь уютная атмосфера, и одна из лучших кухонь в Астане. Можно заказать блюда грузинской или казахской кухонь.