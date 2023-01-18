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Новый Ташкент. Городские пространства и мероприятия для современных номадов
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Вчера в 17:45

Новый Ташкент. Городские пространства и мероприятия для современных номадов

10 мест в Ташкенте для прогрессивных горожан и гостей города, которые ищут необычные арт-пространства, крутые мероприятия и вдохновляющие места.

Centre for Contemporary Arts, @cca_tashkent


 Центр Современного Искусства — это пространство для развития и поддержки современной культуры в Центральной Азии.

Здесь каждую неделю проходят мастер-классы для детей и взрослых, проводятся кинопоказы, лекции и выставки художников из Центральной Азии.

Главная цель — развитие современного искусства и культурных практик в Узбекистане, формулирование новых прочтений и нового понимания художественного наследия региона.

139 Documentary Center, @139documentarycenter


 Галерея стала первым общественным пространством, где через искусство рассказывается об актуальном и современном.

Пространство поддерживает и развивает критическое и нестандартное мышление. Здесь собираются люди, с которыми можно поговорить о современном искусстве.

Театр имени Марка Вайля «Ильхом», @ilkhom.theatre


Первый независимый театр в Узбекистане — «экспериментальная студия для молодежи».

Мастера студии — ведущие актеры театра, педагоги-профессионалы, высококвалифицированные специалисты различных профилей. Здесь можно увидеть потрясающие постановки в исполнении артистов театра.

Human House, @humanhousegallery


 Это арт-галерея и шоурум, где можно найти эксклюзивные изделия дизайнеров и ремесленников со всей Центральной Азии: одежду, обувь, предметы домашнего интерьера, посуду, сувениры.

Также здесь проводятся образовательные и культурные мероприятия.

«Тепло», @teplostore_2022, @teplomarket_


«Тепло» — фестиваль локальных брендов. Маркет нацелен на развитие креативной индустрии. Здесь каждый представитель сферы может заявить о себе, познакомиться с другими людьми, показать, что он умеет.

Также есть магазин-пространство «Тепло», где бренды представлены на постоянной основе.

Улица Тараса Шевченко


 Деловой центр, где расположено множество заведений, магазинов, ресторанов, коворкингов и бизнес-центров. Сюда можно прийти, чтобы почувствовать ритм современного Ташкента, насладиться атмосферой города, заглянуть в самые популярные кофейни и бутики. Если нужно назначить встречу, смело выбирайте этот район.

moc, @moc__org


Креативный продюсерский центр, который занимается организацией крутых мероприятий в Ташкенте.

Одно из событий, которые они проводят — Мoc Fest — фестиваль фестивалей. Независимый праздник длится два месяца и включает в себя множество разных жанров, проектов и людей.

Besh Qozon, @beshqozon


Место, которое точно стоит посетить в Ташкенте, если вам не интересны модные кофейни и рестораны. Здесь вы сможете проникнуться местной культурой и оценить узбекскую кухню.


Kanishka, @kanishka_dsgn


 Один из самых популярных брендов в Узбекистане. В команде работает более 100 человек. Они создают крутые изделия из натуральных материалов. Если ищите оригинальный подарок из Ташкента, стоит заглянуть в их бутик.

Triftstor, @triftstor


Если любите барахолки и секонд-хенды, можете заглянуть в Triftstor. Стильное место позиционирует себя как платформа осознанного вторичного потребления.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.