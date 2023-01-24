Новый Бишкек. Городские пространства и мероприятия для современных номадов





Коворкинги и мероприятия ololo, @ololo

Мультимедийный проект, который развивает культуру, материальное и нематериальное наследие страны с помощью искусства и технологий.Проект регулярно проводит выставки, показы фильмов и мероприятия для нетворкинга с целью продвижения культуры и истории Кыргызстана.У проекта есть два бренда: @ilgeri Первая макаронная в Кыргызстане, в которой можно попробовать «те самые макароны от Сабины Темиралиевой».Кондитерская @street.baker_ была открыта еще в 2019 году, здесь готовили уникальные торты на заказ. А уже в 2021 году появилась «Макаронная». В кофейне часто проводят мероприятия, а чтобы попасть в нее нужно заранее бронировать столик.Компания развивает сеть креативных хабов в Бишкеке и Оше, а также в состав группы компаний входят: коворкинг-резорт ololoAkJol и арт-отель ololoFamily на Иссык-Куле, бизнес-акселератор John Galt, компания-эксперт по коммерческой недвижимости, оказывающая услуги брокериджа Liberterra, event-агентство ololoEvents, digital-агентство ololoMedia, фонды WelcomeKG и ololo creative impact fund, нацеленные на развитие женского предпринимательства и креативных бизнесов.

Деятельность ololo направлена на развитие и поддержку творческого класса, а также креативной экономики. Команда часто организует открытые мероприятия, семинары, встречи и лекции.

Кафе, где вы можете разделить вкусную еду и хороший кофе с любимыми людьми. Проект создан известным блогером @eldana_foureyes В кафе каждую неделю проводятся киновечера, бранчи и ярмарки. В меню представлены вегетарианские блюда, инстаграмные напитки и завтраки — их подают целый день.

Арт-бар, где играет хорошая музыка местных исполнителей.От других заведений его отличает концепция. Арт-бар наполняют крутые люди, музыка и кино. Здесь проводятся тематические мероприятия, которые посещает абсолютно разные люди. Их объединяет любовь к творчеству и общению, в этом месте вы найдете новые знакомства и единомышленников.Зона творчества, где собираются талантливые люди. Площадка объединяет несколько форматов: live, концерты, стримы, документальные фильмы.Есть проект, направленный на популяризацию фольклорного жанра в Кыргызстане @curltai.folk . В следующем месяце начнутся съемки новых выпусков. Гости и жители столицы смогут посетить пространство, поделиться опытом и узнать что-то новое.

Кинотеатр под открытым небом, где можно посмотреть фильмы на огромном экране в любую погоду. Водители паркуются перед экраном и настраивают радиоприемник под определенную частоту. Работает даже зимой.Креативное пространство, в котором проводятся кинопоказы, выставки, вечеринки, где начинающие диджеи могут заявить о себе, и другие интересные мероприятия.