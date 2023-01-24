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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Новый Бишкек. Городские пространства и мероприятия для современных номадов
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Сегодня в 13:45

Новый Бишкек. Городские пространства и мероприятия для современных номадов

8 мест в Бишкеке для тех, кто ищет интересный досуг, современное искусство, локальные бренды и небанальные мероприятия.


ILGERI, @ilgeri.kg

ilgeri

Мультимедийный проект, который развивает культуру, материальное и нематериальное наследие страны с помощью искусства и технологий.

Проект регулярно проводит выставки, показы фильмов и мероприятия для нетворкинга с целью продвижения культуры и истории Кыргызстана.

У проекта есть два бренда: @ilgeri и @qoorchaq.

«Макаронная», @macaronnaya_bishkek


макаронная

Первая макаронная в Кыргызстане, в которой можно попробовать «те самые макароны от Сабины Темиралиевой».

Кондитерская @street.baker_ была открыта еще в 2019 году, здесь готовили уникальные торты на заказ. А уже в 2021 году появилась «Макаронная». В кофейне часто проводят мероприятия, а чтобы попасть в нее нужно заранее бронировать столик.

Коворкинги и мероприятия ololo, @ololo


ололо

Компания развивает сеть креативных хабов в Бишкеке и Оше, а также в состав группы компаний входят: коворкинг-резорт ololoAkJol и арт-отель ololoFamily на Иссык-Куле, бизнес-акселератор John Galt, компания-эксперт по коммерческой недвижимости, оказывающая услуги брокериджа Liberterra, event-агентство ololoEvents, digital-агентство ololoMedia, фонды WelcomeKG и ololo creative impact fund, нацеленные на развитие женского предпринимательства и креативных бизнесов.

Деятельность ololo направлена на развитие и поддержку творческого класса, а также креативной экономики. Команда часто организует открытые мероприятия, семинары, встречи и лекции.


«КОМЬЮНИТИ», @community.bishkek

комьюнити

Кафе, где вы можете разделить вкусную еду и хороший кофе с любимыми людьми. Проект создан известным блогером @eldana_foureyes.

В кафе каждую неделю проводятся киновечера, бранчи и ярмарки. В меню представлены вегетарианские блюда, инстаграмные напитки и завтраки — их подают целый день.

«Чемодан Зусмановича», @chemodanzus

арт-бар

Арт-бар, где играет хорошая музыка местных исполнителей.

От других заведений его отличает концепция. Арт-бар наполняют крутые люди, музыка и кино. Здесь проводятся тематические мероприятия, которые посещает абсолютно разные люди. Их объединяет любовь к творчеству и общению, в этом месте вы найдете новые знакомства и единомышленников.

CURLTAI, @curltai

Зона творчества, где собираются талантливые люди. Площадка объединяет несколько форматов: live, концерты, стримы, документальные фильмы.

Есть проект, направленный на популяризацию фольклорного жанра в Кыргызстане @curltai.folk. В следующем месяце начнутся съемки новых выпусков. Гости и жители столицы смогут посетить пространство, поделиться опытом и узнать что-то новое.

Avtocinema, @avtocinema.kg

авто

Кинотеатр под открытым небом, где можно посмотреть фильмы на огромном экране в любую погоду. Водители паркуются перед экраном и настраивают радиоприемник под определенную частоту. Работает даже зимой.

Бар «Айлан», @ailan.bar


Креативное пространство, в котором проводятся кинопоказы, выставки, вечеринки, где начинающие диджеи могут заявить о себе, и другие интересные мероприятия.

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#путешествия #туризм #кыргызстан #бишкек #центральнаяазия
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.