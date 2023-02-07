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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Новый Алматы. Городские пространства и мероприятия для современных номадов
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Сегодня в 15:45

Новый Алматы. Городские пространства и мероприятия для современных номадов

10 мест в Алматы для тех, кто ищет интересный досуг, современное искусство, локальные бренды и небанальные мероприятия.


«Дом 36», @dom36.kz

мероприятия


Социально-культурное пространство для представителей креативного класса.

Это площадка для общения и проведения свободного времени, развития, деятельности и работы. Задачи проекта — организация культурных событий, развитие креативной индустрии, творческих сообществ, а также социального и молодежного предпринимательства.


Tary, @tary.coffee

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Tary — кофейня с национальными блюдами. Здесь можно попробовать кашу «Быламық», панкейки с балкаймаком из верблюжьего молока, холодный коже, чизкейк тары и многое другое.


«Сандық», @sandyq_restaurant


«Сандық» — ресторан национальной кухни. В интерьере заведения использованы уникальные предметы быта южно-казахстанского региона. В меню представлены блюда, приготовленные по старинным рецептам казахской кухни.


Tenir Eco Hotels, @tenir.ecohotels

тенир.jpg


Один из самых высокогорных отелей в мире. Расположен он на высоте 3200 метров над уровнем моря в окружении горных массивов Заилийского Алатау. Это ski-in, ski-out отель.

Из панорамных окон открывается потрясающий вид на горные вершины. Всего в отеле 10 номеров, в которых есть все необходимое для полноценного отдыха.

В каждом номере есть собственная финская сауна, а для катающихся на лыжах предусмотрено хранение спортивного инвентаря в специальных защищенных устройствах.


Lumiere-Hall, @lum_kz

люм.jpg


Первый в Казахстане проекционный музей. Там проходит выставка «Ван Гог. Ожившие полотна». Вы можете насладиться мультимедийным шоу, где представлено 300 картин и рисунков голландца. Продолжительность сеанса 40 минут.


Tarih, @tarih.restaurant

Tarih


Tarih — еще один ресторан современной казахской кухни, который стоит посетить. Здесь можно заказать бешбармак, приготовленный из коричного кеспе с кониной, казы и пастромой из говяжьего языка. Большую популярность здесь имеет десерт — крем-брюле на шубате с начинкой из яблок Апорт, украшенное шоколадным деревом с кроной из сахарной ваты.


Qazaq Auyl, @qazaqauyl

казак аул.jpg


Эко-отель премиум класса, расположен в Медеуском ущелье.

У каждого из домов комплекса есть собственная терраса, откуда открывается невероятный вид на горы. Есть дома двух типов: с одной или двумя комнатами, в которых могут разместиться от двух до четырех человек. При комплексе работает ресторан, в сумму аренды домика входит завтрак.


AUYL, @auyl.almaty

ауыл.jpg


AUYL — новый проект сети abr. Отсюда открывается панорамный вид на «Медеу». Интерьер выполнен в современном этно-стиле. В меню можно найти: лепешки из тандыра, сорпа, асып, бал-куырдак и другие блюда.


IL SILENZIO, @t_silenzio

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Новый формат культурного досуга в Алматы — театр перформативных искусств, где актеры молчат.

Здесь ставят пластические спектакли, во время которых артисты танцуют, рассказывая языком тела историю героев. Посетив театр, вы сможете ощутить новые эмоции.


et cetera, @etc.almaty

etc.jpg


Самый большой маркетплейс, где представлена продукция казахстанских дизайнеров.

Проект продвигает и поддерживает локальные бренды. Здесь можно найти одежду, аксессуары, предметы декора для дома и многое другое.

Также er cetera часто проводят ярмарки, на которых вы можете приобрести уникальный товар и найти единомышленников.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.