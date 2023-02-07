Новый Алматы. Городские пространства и мероприятия для современных номадов

10 мест в Алматы для тех, кто ищет интересный досуг, современное искусство, локальные бренды и небанальные мероприятия.
«Дом 36», @dom36.kz
Социально-культурное пространство для представителей креативного класса.
Это площадка для общения и проведения свободного времени, развития, деятельности и работы. Задачи проекта — организация культурных событий, развитие креативной индустрии, творческих сообществ, а также социального и молодежного предпринимательства.
Tary, @tary.coffee
Tary — кофейня с национальными блюдами. Здесь можно попробовать кашу «Быламық», панкейки с балкаймаком из верблюжьего молока, холодный коже, чизкейк тары и многое другое.
«Сандық», @sandyq_restaurant
«Сандық» — ресторан национальной кухни. В интерьере заведения использованы уникальные предметы быта южно-казахстанского региона. В меню представлены блюда, приготовленные по старинным рецептам казахской кухни.
Tenir Eco Hotels, @tenir.ecohotels
Один из самых высокогорных отелей в мире. Расположен он на высоте 3200 метров над уровнем моря в окружении горных массивов Заилийского Алатау. Это ski-in, ski-out отель.
Из панорамных окон открывается потрясающий вид на горные вершины. Всего в отеле 10 номеров, в которых есть все необходимое для полноценного отдыха.
В каждом номере есть собственная финская сауна, а для катающихся на лыжах предусмотрено хранение спортивного инвентаря в специальных защищенных устройствах.
Lumiere-Hall, @lum_kz
Первый в Казахстане проекционный музей. Там проходит выставка «Ван Гог. Ожившие полотна». Вы можете насладиться мультимедийным шоу, где представлено 300 картин и рисунков голландца. Продолжительность сеанса 40 минут.
Tarih, @tarih.restaurant
Tarih — еще один ресторан современной казахской кухни, который стоит посетить. Здесь можно заказать бешбармак, приготовленный из коричного кеспе с кониной, казы и пастромой из говяжьего языка. Большую популярность здесь имеет десерт — крем-брюле на шубате с начинкой из яблок Апорт, украшенное шоколадным деревом с кроной из сахарной ваты.
Qazaq Auyl, @qazaqauyl
Эко-отель премиум класса, расположен в Медеуском ущелье.
У каждого из домов комплекса есть собственная терраса, откуда открывается невероятный вид на горы. Есть дома двух типов: с одной или двумя комнатами, в которых могут разместиться от двух до четырех человек. При комплексе работает ресторан, в сумму аренды домика входит завтрак.
AUYL, @auyl.almaty
AUYL — новый проект сети abr. Отсюда открывается панорамный вид на «Медеу». Интерьер выполнен в современном этно-стиле. В меню можно найти: лепешки из тандыра, сорпа, асып, бал-куырдак и другие блюда.
IL SILENZIO, @t_silenzio
Новый формат культурного досуга в Алматы — театр перформативных искусств, где актеры молчат.
Здесь ставят пластические спектакли, во время которых артисты танцуют, рассказывая языком тела историю героев. Посетив театр, вы сможете ощутить новые эмоции.
et cetera, @etc.almaty
Самый большой маркетплейс, где представлена продукция казахстанских дизайнеров.
Проект продвигает и поддерживает локальные бренды. Здесь можно найти одежду, аксессуары, предметы декора для дома и многое другое.
Также er cetera часто проводят ярмарки, на которых вы можете приобрести уникальный товар и найти единомышленников.