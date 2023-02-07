Новый Алматы. Городские пространства и мероприятия для современных номадов

10 мест в Алматы для тех, кто ищет интересный досуг, современное искусство, локальные бренды и небанальные мероприятия.







Социально-культурное пространство для представителей креативного класса.

Это площадка для общения и проведения свободного времени, развития, деятельности и работы. Задачи проекта — организация культурных событий, развитие креативной индустрии, творческих сообществ, а также социального и молодежного предпринимательства.







Tary — кофейня с национальными блюдами. Здесь можно попробовать кашу «Быламық», панкейки с балкаймаком из верблюжьего молока, холодный коже, чизкейк тары и многое другое.







«Сандық» — ресторан национальной кухни. В интерьере заведения использованы уникальные предметы быта южно-казахстанского региона. В меню представлены блюда, приготовленные по старинным рецептам казахской кухни.







Один из самых высокогорных отелей в мире. Расположен он на высоте 3200 метров над уровнем моря в окружении горных массивов Заилийского Алатау. Это ski-in, ski-out отель.

Из панорамных окон открывается потрясающий вид на горные вершины. Всего в отеле 10 номеров, в которых есть все необходимое для полноценного отдыха.

В каждом номере есть собственная финская сауна, а для катающихся на лыжах предусмотрено хранение спортивного инвентаря в специальных защищенных устройствах.







Первый в Казахстане проекционный музей. Там проходит выставка «Ван Гог. Ожившие полотна». Вы можете насладиться мультимедийным шоу, где представлено 300 картин и рисунков голландца. Продолжительность сеанса 40 минут.







Tarih — еще один ресторан современной казахской кухни, который стоит посетить. Здесь можно заказать бешбармак, приготовленный из коричного кеспе с кониной, казы и пастромой из говяжьего языка. Большую популярность здесь имеет десерт — крем-брюле на шубате с начинкой из яблок Апорт, украшенное шоколадным деревом с кроной из сахарной ваты.







Эко-отель премиум класса, расположен в Медеуском ущелье.

У каждого из домов комплекса есть собственная терраса, откуда открывается невероятный вид на горы. Есть дома двух типов: с одной или двумя комнатами, в которых могут разместиться от двух до четырех человек. При комплексе работает ресторан, в сумму аренды домика входит завтрак.







AUYL — новый проект сети abr. Отсюда открывается панорамный вид на «Медеу». Интерьер выполнен в современном этно-стиле. В меню можно найти: лепешки из тандыра, сорпа, асып, бал-куырдак и другие блюда.







Новый формат культурного досуга в Алматы — театр перформативных искусств, где актеры молчат.

Здесь ставят пластические спектакли, во время которых артисты танцуют, рассказывая языком тела историю героев. Посетив театр, вы сможете ощутить новые эмоции.







Самый большой маркетплейс, где представлена продукция казахстанских дизайнеров.

Проект продвигает и поддерживает локальные бренды. Здесь можно найти одежду, аксессуары, предметы декора для дома и многое другое.

Также er cetera часто проводят ярмарки, на которых вы можете приобрести уникальный товар и найти единомышленников.

