Прогрессивные казахстанские семьи о том, почему выбирают Алматы для жизни

Сункар Орманов, 32 года, город — Алматы, директор департамента снабжения и логистики, AAE

Алия Орман, 32 года, город — Алматы, инфлюенсер, @aliya.orman, основатель бренда текстильной продукции @orman.home





Почти девять лет мы живем в Алматы. Мы любим этот красивый город. Его невозможно не любить. И не только за величественные горы и зеленые парки. Каждое время года здесь особенно красивое! Ценность этого поймет только северянин. На севере девять месяцев в году холодно или пасмурно и грязно. А в Алматы каждый новый сезон приходит по календарю и восхищает красотой.

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Бейбут Кусаинов, 34 года, родной город — Караганда, строительный бизнес, @bibo_kz

Наргиз Кусаинова, 29 лет, родной город — Тараз, блогер, @nargiz_kussainova





Бейбут. Я родился в Караганде, но когда мне было два года, мы переехали в Алматы. Люблю этот город, здесь прошли мои детство, юношество, молодость. В Алматы растут наши дети, живут родители, родственники, друзья.

Это теплый, красивый город — у него есть душа. Любимые места — Медеу, Шымбулак, Алма-Арасанское ущелье. Летом и весной мне нравится проводить время в Coffee Room.

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Аян Бирбаев, 32 года, родной город — Алматы, солист группы RinGo, совладелец Almaty Pop Up Store, @ayanbirbayev

Айнур Кожашева, 33 года, родной город — Алматы, финансист, @ainurk





Аян. Я никогда не задумывался о переезде, считал, что все лучшее — в Алматы. Когда я стал участником группы RinGo и объехал с концертами весь Казахстан, понял, что ритм жизни в родном городе мне ближе всего. Алматы никогда не спит, здесь всегда движение. Мне это нравится.

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Баглан Аязбаев,43 года, родной город — Алматы, предприниматель

Лана Диканчиева, 41 год, родной город — Алматы, педагог, @lana_dikanchieva









Баглан. Я родился в Караганде, но вырос в Алматы. Мы живем то там, то тут, видели разные города, но Алматы — это уникальный город со своей природой и атмосферой. Алматы влияет на людей, меняет их, награждает особыми чертами, делает своими. Единственная проблема города — экология. Подробнее здесь.

Касым Мустахишев, 56 лет, город — Алматы, математик

Мира Берген, 46 лет, город — Алматы, стилист, @mira_bergen





Касым. Атмосфера Алматы — много зелени, фруктов, теплых дней в году. С одной стороны горы, реки, природа, с другой — море. Это все располагает людей больше проводить времени за кофе, чаем, в разговорах и общении, на свежем воздухе. В этом и есть душа города. Алматы — теплый и гостеприимный город для приятного времяпрепровождения.

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Ерлан Нурпеисов, 57 лет, город — Алматы, генеральный директор ТОО Green Auto Service, Facebook

Гульшат Нурпеисова, 46 лет, город — Алматы, предприниматель, гражданский активист, общественный деятель, коуч, @gulshatnur





Мы любим Алматы и считаем его лучшим городом в стране. Наверное, еще и оттого, что умеем организовать свой быт, работу, окружающую жизнь так, чтобы нам было удобно. Здесь комфортный климат, а люди открытые, теплые и культурные.



Гульшат. Нам нравится, что здесь много образованных, осознанных людей. Алматы — город с традициями, хорошо развитой инфраструктурой и потенциалом для бизнеса.

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Айдос Рысалиев, город — Алматы, архитектор

Мольдер Рысалиева, город — Алматы, генеральный директор Lamoda.kz, @molder.ryssaliyeva





Айдос. Я коренной алматинец и люблю этот город. Мне нравится здесь все: расположение, инфраструктура, близость гор, люди. Единственное, что беспокоит — экология.

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