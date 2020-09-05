Семья из Алматы о том, как познакомились на сайте знакомств и создали семью после 40 лет

О нас





Мира. Мы построили семью в достаточно зрелом возрасте. Касыму было 50, мне 40 лет. Познакомились на сайте знакомств. Первое, что меня зацепило в анкете Касыма — его фотография и мудрый взгляд на ней. В анкете было написано: «Ищу друга, жену и партнера в одном лице». Я сразу поняла, что это про меня. Написала приветствие и нейтральную фразу. Сообщение ушло, но в окне переписки не появилось. Я написала еще раз, но второе сообщение тоже ушло в никуда. Решив, что мне не судьба достучаться до человека, я написала с явно несдержанной интонацией: «Да что это такое, почему все пропадает?». И это было единственное сообщение, которое дошло до адресата.

Уже шесть с половиной лет мы фактически не расстаемся



Касым. На сайт знакомств меня привели печальные обстоятельства. После 17 лет счастливого брака не стало моей супруги. Через год после этого я зарегистрировался на сайте знакомств. В течение шести лет заходил на этот ресурс, знал, что хочу семью, но нужного мне человека не получалось встретить. Пока я не получил сообщение от Миры. Первая фраза показалась интересной, видно было, что человек хочет привлечь к себе внимание. Но больше всего удивило, как грамотно синтаксически и орфографически она излагала свои мысли.





Мы поговорили по телефону и обменялись фотографиями. А на следующий день встретились в кофейне. Увидев, что Мира не только интересный собеседник, но и эффектная девушка, пригласил в ресторан. У меня сразу появилось понимание, что этот человек мне нужен.

Мира. На первой встрече меня поразило то, насколько искренне человек интересовался мной, а не пытался произвести впечатление, рассказывая о себе. Касым задавал глубокие вопросы, которые даже ставили меня в тупик. За интересным разговором время пролетело незаметно, мы просидели в ресторане семь часов. Успели не только выпить кофе, но пообедать и поужинать.

Касым. На следующий день я сказал, что не знаю, в каком формате будут складываться наши отношения, но они точно будут долгими. Уже шесть с половиной лет мы фактически не расстаемся.

Об Алматы

Мира. Я переехала в Алматы из Нур-Султана за год до нашего знакомства с Касымом. Сын поступил здесь в университет, а мы с дочкой приехали за ним.

Алматы — шикарный город. Когда мы начали жить здесь, дети даже спрашивали у меня: «Почему мы раньше не переехали в Алматы?». К этому городу у меня генетическая любовь, мама окончила здесь вуз, это город ее молодости. До сих пор, приезжая сюда с папой, они любят гулять по старому центру, вспоминать, как ходили в театр, кино, на концерты и гуляли в парках.





Касым. Алматы — родной и самый лучший для меня город.

Я немного скучаю по старому Алматы. Понимаю, что город меняется, но не все изменения мне нравятся — много новых зданий, но меньше зелени. Город становится более стандартным. Сейчас, чтобы найти душу Алматы, нужно ехать в отдаленные уголки города.

Атмосфера Алматы — много зелени, фруктов, теплых дней в году. С одной стороны горы, реки, природа, с другой — море. Это все располагает людей больше проводить времени за кофе, чаем, в разговорах и общении, на свежем воздухе. В этом и есть душа города. Алматы — теплый и гостеприимный город для приятного времяпрепровождения.

О семье

Мира. У Касыма трое детей, у меня двое. Когда мы с ним поженились, все дети, за исключением моей младшей дочери, были уже взрослые и жили отдельно. Младшей дочери Алие на тот момент было 13 лет, сейчас 19. У них быстро наладились отношения с Касымом. Он стал для нее хорошим наставником и сильно повлиял на ее формирование в подростковом возрасте. Научил мыслить критически, не доверять сразу же, всегда думать и перепроверять.





Касым. Я прямолинейный человек, что думаю, то и говорю. У меня много племянников, и даже если ребенку 2-3 года, я все равно разговариваю с ним как с равным, говорю все напрямую, не подстраиваясь под человека. Потому что считаю, что в отношениях важна искренность.

Думаю, самое главное, что я донес до Алии — нет людей, которые не боятся. К примеру, бояться собаки нормально, просто страх нужно контролировать, управлять им. Когда она это поняла, она стала свободна.

Основная цель воспитания — научить ребенка обходиться без своего воспитателя



Мира. Основная цель воспитания — научить ребенка обходиться без своего воспитателя. С этим, я думаю, мы справились в отношении всех детей. Все они самостоятельны финансово, не оглядываются на нас, при этом мы продолжаем быть для них авторитетами, интересными людьми, советчиками.





Касым. Сейчас основную часть времени мы проводим вдвоем. Из шести с половиной совместных лет мы провели вместе 99,9 процентов времени.

Все наши семейные традиции классические — отмечаем большие праздники, гуляем по вечерам, любим готовить новые блюда.

Мира. Касым шикарно готовит, он делает это намного лучше меня. Для него приготовление еды — это целый ритуал. Он изучает информацию в интернете, проверяет рецепт, даже если взял его у любимого блогера, специально ездит и закупает все ингредиенты. У него даже есть целый шкаф специй, где только 15 видов разной соли. Если я готовлю стандартные блюда — лапшу, жаркое, борщ, то Касым готовит цыпленка табака, стейки, запекает баранью ногу. А на карантине он даже пек хлеб.





Мы любим путешествовать. Во время карантина успели поездить по Казахстану, были на Алаколе и в Боровом. Любим все время двигаться, смотреть и узнавать что-то интересное.

Мне нравится путешествовать с Касымом, потому что он хорошо владеет английским языком. С ним безопасно, он всегда следит за ситуацией, в незнакомой обстановке чувствует, куда нужно идти, а куда нет. А перед посещением достопримечательностей заранее изучает всю информацию. Приезжая в новое место, я, по сути, имею собственного гида. И еще Касым умеет делать прекрасные фотографии.

Совместные путешествия — огромный плюс для отношений. Потому что это всегда обмен впечатлениями. Когда я делюсь эмоциями с Касымом, это приносит мне в два-три раза больше удовлетворения от увиденного.

Состояние духа на сегодняшний момент

Мы в прекрасном состоянии. В ожидании отпуска, моря и чего-то хорошего.