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Семья из Алматы о том, как познакомились на сайте знакомств и создали семью после 40 лет
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Касым Мустахишев, 56 лет, город — Алматы, математик

Мира Берген, 46 лет, город — Алматы, стилист, @mira_bergen

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Сегодня в 11:50

Семья из Алматы о том, как познакомились на сайте знакомств и создали семью после 40 лет

О нас

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Мира. Мы построили семью в достаточно зрелом возрасте. Касыму было 50, мне 40 лет. Познакомились на сайте знакомств. Первое, что меня зацепило в анкете Касыма — его фотография и мудрый взгляд на ней. В анкете было написано: «Ищу друга, жену и партнера в одном лице». Я сразу поняла, что это про меня. Написала приветствие и нейтральную фразу. Сообщение ушло, но в окне переписки не появилось. Я написала еще раз, но второе сообщение тоже ушло в никуда. Решив, что мне не судьба достучаться до человека, я написала с явно несдержанной интонацией: «Да что это такое, почему все пропадает?». И это было единственное сообщение, которое дошло до адресата.

Уже шесть с половиной лет мы фактически не расстаемся


Касым. На сайт знакомств меня привели печальные обстоятельства. После 17 лет счастливого брака не стало моей супруги. Через год после этого я зарегистрировался на сайте знакомств. В течение шести лет заходил на этот ресурс, знал, что хочу семью, но нужного мне человека не получалось встретить. Пока я не получил сообщение от Миры. Первая фраза показалась интересной, видно было, что человек хочет привлечь к себе внимание. Но больше всего удивило, как грамотно синтаксически и орфографически она излагала свои мысли.

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Мы поговорили по телефону и обменялись фотографиями. А на следующий день встретились в кофейне. Увидев, что Мира не только интересный собеседник, но и эффектная девушка, пригласил в ресторан. У меня сразу появилось понимание, что этот человек мне нужен.

Мира. На первой встрече меня поразило то, насколько искренне человек интересовался мной, а не пытался произвести впечатление, рассказывая о себе. Касым задавал глубокие вопросы, которые даже ставили меня в тупик. За интересным разговором время пролетело незаметно, мы просидели в ресторане семь часов. Успели не только выпить кофе, но пообедать и поужинать.

Касым. На следующий день я сказал, что не знаю, в каком формате будут складываться наши отношения, но они точно будут долгими. Уже шесть с половиной лет мы фактически не расстаемся.

Об Алматы

Мира. Я переехала в Алматы из Нур-Султана за год до нашего знакомства с Касымом. Сын поступил здесь в университет, а мы с дочкой приехали за ним.

Алматы — шикарный город. Когда мы начали жить здесь, дети даже спрашивали у меня: «Почему мы раньше не переехали в Алматы?». К этому городу у меня генетическая любовь, мама окончила здесь вуз, это город ее молодости. До сих пор, приезжая сюда с папой, они любят гулять по старому центру, вспоминать, как ходили в театр, кино, на концерты и гуляли в парках.

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Касым. Алматы — родной и самый лучший для меня город.

Я немного скучаю по старому Алматы. Понимаю, что город меняется, но не все изменения мне нравятся — много новых зданий, но меньше зелени. Город становится более стандартным. Сейчас, чтобы найти душу Алматы, нужно ехать в отдаленные уголки города.

Атмосфера Алматы — много зелени, фруктов, теплых дней в году. С одной стороны горы, реки, природа, с другой — море. Это все располагает людей больше проводить времени за кофе, чаем, в разговорах и общении, на свежем воздухе. В этом и есть душа города. Алматы — теплый и гостеприимный город для приятного времяпрепровождения.

О семье

Мира. У Касыма трое детей, у меня двое. Когда мы с ним поженились, все дети, за исключением моей младшей дочери, были уже взрослые и жили отдельно. Младшей дочери Алие на тот момент было 13 лет, сейчас 19. У них быстро наладились отношения с Касымом. Он стал для нее хорошим наставником и сильно повлиял на ее формирование в подростковом возрасте. Научил мыслить критически, не доверять сразу же, всегда думать и перепроверять.

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Касым. Я прямолинейный человек, что думаю, то и говорю. У меня много племянников, и даже если ребенку 2-3 года, я все равно разговариваю с ним как с равным, говорю все напрямую, не подстраиваясь под человека. Потому что считаю, что в отношениях важна искренность.

Думаю, самое главное, что я донес до Алии — нет людей, которые не боятся. К примеру, бояться собаки нормально, просто страх нужно контролировать, управлять им. Когда она это поняла, она стала свободна.

Основная цель воспитания — научить ребенка обходиться без своего воспитателя


Мира. Основная цель воспитания — научить ребенка обходиться без своего воспитателя. С этим, я думаю, мы справились в отношении всех детей. Все они самостоятельны финансово, не оглядываются на нас, при этом мы продолжаем быть для них авторитетами, интересными людьми, советчиками.

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Касым. Сейчас основную часть времени мы проводим вдвоем. Из шести с половиной совместных лет мы провели вместе 99,9 процентов времени.

Все наши семейные традиции классические — отмечаем большие праздники, гуляем по вечерам, любим готовить новые блюда.

Мира. Касым шикарно готовит, он делает это намного лучше меня. Для него приготовление еды — это целый ритуал. Он изучает информацию в интернете, проверяет рецепт, даже если взял его у любимого блогера, специально ездит и закупает все ингредиенты. У него даже есть целый шкаф специй, где только 15 видов разной соли. Если я готовлю стандартные блюда — лапшу, жаркое, борщ, то Касым готовит цыпленка табака, стейки, запекает баранью ногу. А на карантине он даже пек хлеб.

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Мы любим путешествовать. Во время карантина успели поездить по Казахстану, были на Алаколе и в Боровом. Любим все время двигаться, смотреть и узнавать что-то интересное.

Мне нравится путешествовать с Касымом, потому что он хорошо владеет английским языком. С ним безопасно, он всегда следит за ситуацией, в незнакомой обстановке чувствует, куда нужно идти, а куда нет. А перед посещением достопримечательностей заранее изучает всю информацию. Приезжая в новое место, я, по сути, имею собственного гида. И еще Касым умеет делать прекрасные фотографии.

Совместные путешествия — огромный плюс для отношений. Потому что это всегда обмен впечатлениями. Когда я делюсь эмоциями с Касымом, это приносит мне в два-три раза больше удовлетворения от увиденного.

Состояние духа на сегодняшний момент

Мы в прекрасном состоянии. В ожидании отпуска, моря и чего-то хорошего.

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#казахстан #алматы #семья #семейныеценности
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