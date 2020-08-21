Ерлан и Гульшат Нурпеисовы о дружбе, которая переросла в любовь, и секрете гармоничных отношений

Ерлан Нурпеисов, 57 лет, город — Алматы, генеральный директор ТОО Green Auto Service, Facebook

Гульшат Нурпеисова, 46 лет, город — Алматы, предприниматель, гражданский активист, общественный деятель, коуч, @gulshatnur





О нас

Когда начались наши отношения, мы договорились, что будем вместе столько, сколько будем счастливы

Об Алматы

Мы любим Алматы и считаем его лучшим городом в стране

О семье

Главная обязанность родителей — воспитать адекватных, счастливых и гармоничных людей

Состояние духа на сегодняшний момент

Тогда мы оба были еще в первом браке. А в следующий раз увиделись через три года.Я знал ее мужа и посчитал несправедливым, что такая красивая, яркая и эффектная девушка досталась ему.Он тогда жил в Целинограде, и первое впечатление о нем — провинциал. Было сложно предположить, что у нас когда-то будут отношения.Через несколько лет на дне рождения моего брата я пригласил Гульшат танцевать, потому что она была интересна мне с первого дня знакомства.Я не ожидала такого подхода, и то впечатление запомнилось мне надолго.Ее семья переехала в Астану. У нее и у меня были маленькие дети. Я как воскресный папа забирал своих детей на выходные, и мы дружной компанией гуляли. Наши дети нашли друг с другом общий язык. Так продолжалось несколько лет. За эти годы мы стали лучшими друзьями, потому что делились друг с другом и новостями, и вопросами, которые беспокоили.Будь то дни, месяцы или годы.Ничего не форсировали и высоких ожиданий не имели. Нам нужно было время залечить прошлые раны, вписаться в новые реалии жизни, и мы не торопились.Это время было легким и позитивным, поэтому мы решили пожениться. На сегодняшний день женаты 14 лет, а вместе мы 17 лет.. Потом Гульшат вернулась в Алматы, и мы полгода летали друг к другу, пока я не переехал сюда по работе.Наверное, еще и оттого, что умеем организовать свой быт, работу, окружающую жизнь так, чтобы нам было удобно. Здесь комфортный климат, а люди открытые, теплые и культурные.Алматы — город с традициями, хорошо развитой инфраструктурой и потенциалом для бизнеса.У каждого есть свое личное пространство. Нам здесь уютно и комфортно, мы называем наш дом гнездом.В Алматы много знакомых: однокурсники одноклассники, бывшие коллеги — куда ни пойдешь, тебе рады и тебя знают, это дает ощущение, что дом везде.Кроме того, наши проекты связаны с экологией и безопасностью города.С самого начала договорились, какой видим нашу семью и чему хотим научить детей. Каждый из нас уже имел свой жизненный опыт, положительный и не совсем.Гармония в отношениях не берется из ниоткуда, в семье всегда есть ситуации, которые требуют дополнительных усилий. Но когда возникают разногласия, мы думаем о том, что делать, а не ищем того, кто виноват.Но, на наш взгляд, чтобы пройти этот марафон под названием «жизнь», важно продолжать идти по выбранному пути, строить отношения.В наших взглядах много открытости в части отношений со взрослыми, детьми. Важное отличие — мы не живем ради детей.В шутку мы говорим — старшая, средняя и младшая группа: те, кому ближе к 30, ближе к 20 и кому 10-12 лет.Для нас адекватные — это люди, которые легко социализируются, и общение с ними комфортно для окружения, потому что они воспитаны и умеют учитывать интересы других людей. Те, кто могут вести самостоятельную, независимую жизнь к определенному возрасту. Мы хотим, чтобы они выросли счастливыми и гармоничными, поэтому уважаем их характер, темперамент и стараемся воспитывать так, чтобы они знали, чего хотят в жизни.Если мы хотим донести детям, что нужно правильно питаться и заниматься спортом, то сами ведем такой образ жизни.Иногда мы должны включать родительский контроль, координацию и напоминать, для чего они это делают. К примеру, у ребенка может появиться желание бросить то, чем долго занимался. В этот момент нужно настоять и подтолкнуть. Возвращаясь к своим занятиям, спустя время ребенок говорит «спасибо».Вечером и в выходные дни дети по очереди накрывают и убирают со стола, моют посуду. Мы считаем, что это учит их заботиться, дает навыки, которые пригодятся им в самостоятельной жизни.С утра они заняты в школе, а после уроков посещают секции: каратэ, плавание, музыка.Все наши дети с 40 дней занимаются плаванием.. Даем им возможность попробовать себя в разных направлениях, чтобы, когда они вырастут, имели представление о том, что им нравится, а что нет.Жизнь не состоит только из обязанностей, в отношениях не должно быть жертвенности и героизма. Семья должна строиться не по типу «должен», а по типу «хочу». К примеру, «хочу приготовить» и «хочу поухаживать».Если есть любовь, то есть перспективы. Второе — навыки общения. Чтобы не терялась теплота отношений, ментальная близость, важно делиться друг с другом своими мыслями и переживаниями.У нас много планов в разных сферах жизни.Не видим перед собой непреодолимых задач ни в отношениях, ни в быте, ни в проектах. Эта уверенность передается всем, кто нас окружает: детям, волонтерам и другим людям.Мы считаем, что с учетом технического прогресса это становится возможным.