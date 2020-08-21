Ерлан и Гульшат Нурпеисовы о дружбе, которая переросла в любовь, и секрете гармоничных отношений

Ерлан Нурпеисов, 57 лет, город — Алматы, генеральный директор ТОО Green Auto Service, Facebook
Гульшат Нурпеисова, 46 лет, город — Алматы, предприниматель, гражданский активист, общественный деятель, коуч, @gulshatnur
О нас
Гульшат. Мы познакомились в 1995 году в кафе на деловой встрече. Тогда мы оба были еще в первом браке. А в следующий раз увиделись через три года.
Ерлан. Гульшат произвела на меня сильное впечатление. Я знал ее мужа и посчитал несправедливым, что такая красивая, яркая и эффектная девушка досталась ему.
Гульшат. Когда я увидела Ерлана в первый раз, на нем была шапка и пальто, которые показались мне забавными. Он тогда жил в Целинограде, и первое впечатление о нем — провинциал. Было сложно предположить, что у нас когда-то будут отношения.
Ерлан. Через несколько лет на дне рождения моего брата я пригласил Гульшат танцевать, потому что она была интересна мне с первого дня знакомства.
Гульшат. Он держался очень уверенно, танцевал хорошо, а в танце крепко меня приобнял. Я не ожидала такого подхода, и то впечатление запомнилось мне надолго.
Когда начались наши отношения, мы договорились, что будем вместе столько, сколько будем счастливы
Ерлан. Мы встречались как друзья, когда я уже несколько лет был в разводе. Ее семья переехала в Астану. У нее и у меня были маленькие дети. Я как воскресный папа забирал своих детей на выходные, и мы дружной компанией гуляли. Наши дети нашли друг с другом общий язык. Так продолжалось несколько лет. За эти годы мы стали лучшими друзьями, потому что делились друг с другом и новостями, и вопросами, которые беспокоили.
А когда начались наши отношения, мы договорились, что будем вместе столько, сколько будем счастливы. Будь то дни, месяцы или годы.
Гульшат. Мы начали встречаться, когда Ерлану было сорок, а мне меньше 30 лет. Ничего не форсировали и высоких ожиданий не имели. Нам нужно было время залечить прошлые раны, вписаться в новые реалии жизни, и мы не торопились.
Ерлан. Жили так, как нам нравилось. Это время было легким и позитивным, поэтому мы решили пожениться. На сегодняшний день женаты 14 лет, а вместе мы 17 лет.
Об Алматы
Ерлан. Наши отношения сложились и развивались в Астане. Потом Гульшат вернулась в Алматы, и мы полгода летали друг к другу, пока я не переехал сюда по работе.
Мы любим Алматы и считаем его лучшим городом в стране. Наверное, еще и оттого, что умеем организовать свой быт, работу, окружающую жизнь так, чтобы нам было удобно. Здесь комфортный климат, а люди открытые, теплые и культурные.
Гульшат. Нам нравится, что здесь много образованных, осознанных людей. Алматы — город с традициями, хорошо развитой инфраструктурой и потенциалом для бизнеса.
Мы любим Алматы и считаем его лучшим городом в стране
Мы построили здесь дом, в котором много возможностей качественно проводить время: сад, огород, терраса. У каждого есть свое личное пространство. Нам здесь уютно и комфортно, мы называем наш дом гнездом.
В Алматы много знакомых: однокурсники одноклассники, бывшие коллеги — куда ни пойдешь, тебе рады и тебя знают, это дает ощущение, что дом везде.
Ерлан. На наших глазах переименовывались, перестраивались улицы. Кроме того, наши проекты связаны с экологией и безопасностью города.
Гульшат. Мы много путешествуем, но нас всегда тянет домой, и нам приятно сюда возвращаться.
О семье
Ерлан. Мы относимся к построению семьи как к важному процессу. С самого начала договорились, какой видим нашу семью и чему хотим научить детей. Каждый из нас уже имел свой жизненный опыт, положительный и не совсем.
Гульшат. Стараемся все обсуждать и проговаривать. Гармония в отношениях не берется из ниоткуда, в семье всегда есть ситуации, которые требуют дополнительных усилий. Но когда возникают разногласия, мы думаем о том, что делать, а не ищем того, кто виноват.
Ерлан. Мы давно приняли, что во всех ситуациях всегда виноваты двое.
Гульшат. Многие думают, что можно бесконечно выяснять отношения, сходиться, расходиться и создавать новые семьи. Но, на наш взгляд, чтобы пройти этот марафон под названием «жизнь», важно продолжать идти по выбранному пути, строить отношения.
Ерлан. При этом мы постоянно применяли новые знания, вместе обучались.
Главная обязанность родителей — воспитать адекватных, счастливых и гармоничных людей
Гульшат. Мы не традиционная казахская аутентичная семья, а, скорее, продвинутая казахстанская. В наших взглядах много открытости в части отношений со взрослыми, детьми. Важное отличие — мы не живем ради детей.
Ерлан. Дети — это огромная ценность, но их рождение не ограничивает нас в интересах, развитии и самореализации.
Гульшат. У нас семеро детей, двое совместных. В шутку мы говорим — старшая, средняя и младшая группа: те, кому ближе к 30, ближе к 20 и кому 10-12 лет.
Мы считаем, что главная обязанность родителей — воспитать адекватных, счастливых и гармоничных людей. Для нас адекватные — это люди, которые легко социализируются, и общение с ними комфортно для окружения, потому что они воспитаны и умеют учитывать интересы других людей. Те, кто могут вести самостоятельную, независимую жизнь к определенному возрасту. Мы хотим, чтобы они выросли счастливыми и гармоничными, поэтому уважаем их характер, темперамент и стараемся воспитывать так, чтобы они знали, чего хотят в жизни.
Лучшее воспитание — это личный пример. Если мы хотим донести детям, что нужно правильно питаться и заниматься спортом, то сами ведем такой образ жизни.
Ерлан. При этом понимаем, что в подростковом возрасте дети не всегда могут сохранить приверженность целям, которые мы обсудили с ними. Иногда мы должны включать родительский контроль, координацию и напоминать, для чего они это делают. К примеру, у ребенка может появиться желание бросить то, чем долго занимался. В этот момент нужно настоять и подтолкнуть. Возвращаясь к своим занятиям, спустя время ребенок говорит «спасибо».
Гульшат. У всех членов нашей семьи, в том числе у детей, есть свои обязанности. Вечером и в выходные дни дети по очереди накрывают и убирают со стола, моют посуду. Мы считаем, что это учит их заботиться, дает навыки, которые пригодятся им в самостоятельной жизни.
Ерлан. Средним, которые живут отдельно, это уже пригодилось.
Гульшат. Уделяем много внимания гармоничному развитию детей. С утра они заняты в школе, а после уроков посещают секции: каратэ, плавание, музыка.
Ерлан. Мы считаем, что ранние занятия спортом сильно влияет на развитие интеллекта, коммуникативных навыков и дисциплину. Все наши дети с 40 дней занимаются плаванием.
Гульшат. Даем им возможность попробовать себя в разных направлениях, чтобы, когда они вырастут, имели представление о том, что им нравится, а что нет.
Секрет семейного счастья, с нашей точки зрения, в том, что отношения — как цветок в горшке, они требуют внимания и заботы. Жизнь не состоит только из обязанностей, в отношениях не должно быть жертвенности и героизма. Семья должна строиться не по типу «должен», а по типу «хочу». К примеру, «хочу приготовить» и «хочу поухаживать».
Ерлан. Самое главное в семье — любовь. Если есть любовь, то есть перспективы. Второе — навыки общения. Чтобы не терялась теплота отношений, ментальная близость, важно делиться друг с другом своими мыслями и переживаниями.
Состояние духа на сегодняшний момент
Гульшат. Я чувствую себя замечательно, есть любовь к жизни, которая подсказывает, что все зависит от нас, нашего взгляда. У нас много планов в разных сферах жизни.
Ерлан. Мы уверены в своих силах и целях. Не видим перед собой непреодолимых задач ни в отношениях, ни в быте, ни в проектах. Эта уверенность передается всем, кто нас окружает: детям, волонтерам и другим людям.
Нам сейчас 50 лет, наша цель — в физическом и эмоциональном здравии прожить 120 лет. Мы считаем, что с учетом технического прогресса это становится возможным.