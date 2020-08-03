Айдос и Мольдер Рысалиевы о знакомстве в интернете, создании семьи и секрете семейного счастья

О нас
Мы познакомились через общую приятельницу. Она написала на своей странице отзыв о комиксе «Хранители». В комментариях мы с Айдосом поспорили по поводу одного персонажа. У нас были и до сих пор остаются кардинально разные взгляды по поводу этого героя. Спор стал настолько горячим, что я решила добавить Айдоса в друзья и написать, что на самом деле настроена мирно. Через некоторое время мы случайно встретились на интерьерной выставке, так как Айдос архитектор, а я интересовалась различными мероприятиями.
Это было в 2010 году, Айдос тогда показался мне скромным и тихим парнем. Он понравился мне, но я сильно не обратила на него внимание. Потом я вышла замуж за другого человека. Но после развода вернулась в Алматы, и мы с Айдосом снова случайно встретились. Тогда уже начали общаться более тесно. До момента, когда решили начать отношения, прошло еще три года. Встречались около пяти лет. Все было настолько гармонично и естественно, что сначала мы приобрели совместную квартиру. Женитьба была уже номинальной вещью.
У нас не было свадьбы. Мы прагматичные люди и предпочитаем тратить деньги на путешествия, недвижимость, на то, что будет фундаментом для дальнейшей спокойной жизни.
Мы прагматичные люди
Айдос. Для каждого из нас это был второй брак, я тоже был женат. Поэтому мы оба пришли к нему осознанно. Нам все еще хочется свадьбу, но это не главный приоритет, поэтому, возможно, мы организуем ее на одну из годовщин.
Мольдер. Я сказала об этом всего раз, и супруг запомнил. Интересно, что он запоминает даже некоторые мои бредовые идеи.
С самого начала отношений рядом с ним мне было комфортно, было ощущение надежности, меня удивляла его заботливость. К примеру, независимо от того, какие у него были обстоятельства, он мог найти, купить, достать то, что мне было необходимо. И, конечно, помимо прочего меня привлекла его эрудированность и чувство юмора.
Айдос. Я сложный человек, со мной бывает нелегко. При этом Мольдер хотела быть со мной, наши чувства были взаимны.
Об Алматы
Айдос. Я коренной алматинец и люблю этот город. Мне нравится здесь все: расположение, инфраструктура, близость гор, люди. Единственное, что беспокоит — экология.
Мольдер. Раньше, когда мы были менее занятыми, любили выезжать загород. Рядом с Алматы есть такие места, как Ушконыр, Капчагай, Кольсайские озера, где невероятно красивая природа. Любим просто гулять по городу. Предыдущая квартира, где мы жили, находилась в центре Золотого квадрата, и в течение пяти минут можно было оказаться у любого ресторана или кофейни.
Айдос. В последнее время поняли, что мы любим находиться дома, потому что здесь есть все, что нам нужно. Необязательно куда-то выходить, чтобы вкусно поесть, посмотреть кино, хорошо провести время. К тому же, когда рядом родные люди, больше ничего не нужно.
О семье
Мольдер. У нас двое детей, младшему ребенку еще нет трех месяцев. Для себя мы выяснили, что самое главное в процессе воспитания — относиться ко всему с долей юмора. Слишком сильные переживания к хорошему не приведут. У нас есть своя шутка — как бы мы ни старались, у наших детей будет претензия к нам, которую, повзрослев, они будут обсуждать со своим психологом.
Для нас важно, чтобы дети могли подойти к нам и получить на любой интересующий вопрос честный ответ. Чтобы они чувствовали, что мы их любим и вне зависимости от ситуации не осудим.
Мы с Айдосом разные. К примеру, я строгая, когда дело касается учебы, а Айдос относится к этому проще, для него важны вопросы порядка в доме. Я искренне верю, что образование имеет в жизни большое значение. А усердие и упорство — важные качества, которые начинаются со школы и помогают человеку во взрослой жизни. Вижу по себе, к каким результатам это привело, и того же хочу для детей.
Для нас важно, чтобы дети могли подойти к нам и получить на любой интересующий вопрос честный ответ
Айдос. Я хочу научить детей вере в себя и самостоятельности. Когда ты не зависишь ни от кого — это большой плюс. За свою жизнь я также понял важную истину — выход есть всегда. Поэтому хочу, чтобы наши дети знали — в любой жизненной ситуации можно найти решение. Я согласен с тем, что ребенок должен учиться ответственности и усердию, но для меня пятерки — не цель. Считаю, образование важно с точки зрения фундамента, который оно дает. К тому же общество относится лучше к людям с образованием. Я хорошо окончил институт, но уровень моего профессионализма обусловлен знаниями и навыками, которые я получил уже после вуза.
Мольдер. Я горжусь нашей семьей и отношениями. Они гармоничные и здоровые.
Айдос. Мы оба сильные личности и умеем отстаивать свою точку зрения. Если один из нас чем-то недоволен, он говорит об этом сразу. Но любые ссоры заканчиваются тем, что мы умиляемся и смеемся. Секрет счастья нашей семьи — в адекватности восприятия.
Мольдер. Мы с Айдосом хорошо друг друга дополняем и понимаем. Мы умеем защищать свои границы, но мы не эгоистичны. Стараемся слышать и понимать друг друга, в конфликтных ситуациях ищем компромисс, уступаем.
Состояние духа на сегодняшний момент
Мольдер. Мы чувствуем себя спокойно.
Айдос. Самоизоляция была одним из лучших периодов в жизни. Не только потому, что мы были вместе, но и потому что у меня родился сын.