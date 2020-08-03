Айдос и Мольдер Рысалиевы о знакомстве в интернете, создании семьи и секрете семейного счастья

О нас

Мы прагматичные люди

Об Алматы

О семье

Для нас важно, чтобы дети могли подойти к нам и получить на любой интересующий вопрос честный ответ

Состояние духа на сегодняшний момент

Она написала на своей странице отзыв о комиксе «Хранители». В комментариях мы с Айдосом поспорили по поводу одного персонажа. У нас были и до сих пор остаются кардинально разные взгляды по поводу этого героя. Спор стал настолько горячим, что я решила добавить Айдоса в друзья и написать, что на самом деле настроена мирно. Через некоторое время мы случайно встретились на интерьерной выставке, так как Айдос архитектор, а я интересовалась различными мероприятиями.Он понравился мне, но я сильно не обратила на него внимание. Потом я вышла замуж за другого человека. Но после развода вернулась в Алматы, и мы с Айдосом снова случайно встретились. Тогда уже начали общаться более тесно. До момента, когда решили начать отношения, прошло еще три года. Встречались около пяти лет. Все было настолько гармонично и естественно, что сначала мы приобрели совместную квартиру. Женитьба была уже номинальной вещью.Мы прагматичные люди и предпочитаем тратить деньги на путешествия, недвижимость, на то, что будет фундаментом для дальнейшей спокойной жизни.Поэтому мы оба пришли к нему осознанно. Нам все еще хочется свадьбу, но это не главный приоритет, поэтому, возможно, мы организуем ее на одну из годовщин.Интересно, что он запоминает даже некоторые мои бредовые идеи.К примеру, независимо от того, какие у него были обстоятельства, он мог найти, купить, достать то, что мне было необходимо. И, конечно, помимо прочего меня привлекла его эрудированность и чувство юмора.При этом Мольдер хотела быть со мной, наши чувства были взаимны.Мне нравится здесь все: расположение, инфраструктура, близость гор, люди. Единственное, что беспокоит — экология.Рядом с Алматы есть такие места, как Ушконыр, Капчагай, Кольсайские озера, где невероятно красивая природа. Любим просто гулять по городу. Предыдущая квартира, где мы жили, находилась в центре Золотого квадрата, и в течение пяти минут можно было оказаться у любого ресторана или кофейни.Необязательно куда-то выходить, чтобы вкусно поесть, посмотреть кино, хорошо провести время. К тому же, когда рядом родные люди, больше ничего не нужно.Для себя мы выяснили, что самое главное в процессе воспитания — относиться ко всему с долей юмора. Слишком сильные переживания к хорошему не приведут. У нас есть своя шутка — как бы мы ни старались, у наших детей будет претензия к нам, которую, повзрослев, они будут обсуждать со своим психологом.Чтобы они чувствовали, что мы их любим и вне зависимости от ситуации не осудим.Я искренне верю, что образование имеет в жизни большое значение. А усердие и упорство — важные качества, которые начинаются со школы и помогают человеку во взрослой жизни. Вижу по себе, к каким результатам это привело, и того же хочу для детей.Когда ты не зависишь ни от кого — это большой плюс. За свою жизнь я также понял важную истину — выход есть всегда. Поэтому хочу, чтобы наши дети знали — в любой жизненной ситуации можно найти решение. Я согласен с тем, что ребенок должен учиться ответственности и усердию, но для меня пятерки — не цель. Считаю, образование важно с точки зрения фундамента, который оно дает. К тому же общество относится лучше к людям с образованием. Я хорошо окончил институт, но уровень моего профессионализма обусловлен знаниями и навыками, которые я получил уже после вуза.Они гармоничные и здоровые.Если один из нас чем-то недоволен, он говорит об этом сразу. Но любые ссоры заканчиваются тем, что мы умиляемся и смеемся. Секрет счастья нашей семьи — в адекватности восприятия.Мы умеем защищать свои границы, но мы не эгоистичны. Стараемся слышать и понимать друг друга, в конфликтных ситуациях ищем компромисс, уступаем.. Не только потому, что мы были вместе, но и потому что у меня родился сын.