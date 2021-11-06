Princeton, ETH Zurich и MIT — как построен процесс обучения в лучших вузах мира

Думаете о поступлении на учебу за рубеж? Почитайте истории наших соотечественников о том, как устроен процесс обучения в университетах, которые занимают самые высокие места в международных рейтингах.





Princeton University





Айгерим Аскергали, 19 лет, город — Пристон, студентка второго курса, @aaaskergali

В Princeton University я сама выбираю классы, которые хочу изучать, составляю расписание.

В нашем вузе один из самых низких баллов GPA из всех университетов Лиги Плюща. У нас даже есть шутка, что пятерка в Гарварде — это тройка в Принстоне. Оценки, конечно, не занижают, но уж точно не завышают.

Большие классы по 100 человек устроены так: есть лекции, которые ведет преподаватель и 1-2 раза в неделю precept, в котором участвуют около 15 студентов, их проводят докторанты. Также есть офисные часы как от профессора, так и от его ассистентов.

Здесь все отзывчивые, можно легко получить персонализированную помощь, зарегистрироваться на встречу с преподавателем, один на один. Многие из них увеличивают свои часы перед экзаменами, стараются помочь.

Подробнее об учебе в Princeton University здесь.









National University of Singapore





Азат Кабдрашитов, 32 года, город — Сингапур, старший финансовый аналитик, facebook

В National University of Singapore замечательный профессорско-преподавательский состав. К примеру, один из профессоров — Chu Singfat, на наше последнее занятие принес банановые пирожные собственного приготовления. Оказывается он делает так каждый год. Такого я раньше не видел. Еще есть профессор Joel Goh, каждая его лекция — целое шоу. Недавно мы разбирали кейс о производителях клюквы в США. В Юго-Восточной Азии эта ягода не распространена, поэтому он принес ее, чтобы все попробовали и поняли о чем идет речь. Помыл, расфасовал по мешочкам и раздал каждому. Я не видел здесь скучных профессоров, каждый может завлечь и преподнести свой предмет.

Нравится, что здесь гибкая программа. Если тебя примут на работу, то можно написать заявление и перейти в part-time учебу. Это делается бесплатно. Программа MBA не ограничена по времени, если занят по работе, можно растянуть учебу на несколько лет.

Процесс обучения транформативен. Если не успеваешь прийти на занятие, можно подключиться в онлайн-формате. Но студентам такое обучение не нравится, все за живое общение.

Imperial College London





Демир Кабылбаев, 32 года, город — Алматы, специалист по энергетике, linkedin

В Imperial College London часто приглашали людей, которые проводили тренинги по soft skills — дебатам, предпринимательским навыкам, умению презентовать себя. Считаю, что это важный навык в наше время.

Лекторы и профессора Imperial College London задействованы в разработках государственной политики и стратегии. На лекциях присутствует не только преподавательский состав, но и специалисты — основатели стартапов, руководители энергетических компаний, которые рассказывают о проблемах и трендах индустрии.

К системе выставления оценок нужно привыкнуть. Балл выше 70 считается здесь «пятеркой». При этом оценки выставляются строго, можно легко провалить курс.

Подробнее об учебе в Imperial College London здесь.









ETH Zurich





Султан Кобеев, 22 года, родной город — Тараз, магистрант в ETH Zurich, facebook





Процесс обучения в ETH Zurich отличается от привычного. В течение семестра здесь нет заданий или квизов. Успеваемость оценивают только во время экзаменов. Большинство из них проводятся в конце семестра, но некоторые могут быть назначены на конец каникул. Поэтому отдыха здесь будто и нет, ребята учатся все время.

В университете tutor-based system, то есть у каждого студента есть свой тьютор из числа профессоров. С ними можно посоветоваться, обсудить свои планы, спросить, какие курсы стоит брать и на чем фокусироваться.

В ETH Zurich можно выбрать количество семестров, за которое ты планируешь завершить магистратуру. При желании можно снизить нагрузку, подрабатывать параллельно учебе и продлить срок магистратуры до восьми семестров. Я планирую закончить программу за два года.

Подробнее об учебе в ETH Zurich здесь.









MIT





Лаура Ерали, 37 лет, город — Нур-Султан, директор по развитию бизнеса, @laura_taxes

MIT славится фокусом на техническое образование. Здесь много инженеров, архитекторов и ученых.

В период летнего семестра нужно пройти основные предметы, от которых нельзя отказаться. Далее, вместе с executive coach разрабатывается персональный план развития. В MIT огромное количество предметов, важно сохранять фокус. Я выбрала финансовый трек, так как знаю бухгалтерию, есть опыт работы в налоговой сфере.

Отличительная черта предметов в MIT — элемент стратегического мышления. Преподаватели не просто объясняют теорию, но ставят тебя на место СЕО. Это помогает развить лидерское мышление.

Главный элемент занятий — дискуссии, когда во время обсуждений кейса, люди делятся своим опытом. Каждую неделю обсуждали новую компанию. После дается групповое задание. По мере работы над ним ты впитываешь знания и применяешь их на практике. К моменту завершения курса ты уже пропустил через себя материал и готов к сдаче экзамена. Стресса нет, только четкое понимание, как и для чего все делается.

Мы учились в непростое время, в самый разгар пандемии. Летний семестр проходил в онлайн-формате, а с сентября началось гибридное обучение. Университет сделал все возможное для того, чтобы часть занятий прошла на кампусе. MIT сильный университет, в плане технической организации. Все было четко распланировано. Каждые две недели мы сдавали ПЦР-тесты. Благодаря быстрой реакции университета, я смогла вживую ощутить атмосферу и увидеть профессоров.

Подробнее об учебе в MIT здесь.