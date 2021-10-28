National University of Singapore. Почему работодатели пишут студентам с первого семестра и причем тут банановые пирожные

National University of Singapore — старейший университет в Сингапуре. Местные студенты рассказывают о классных преподавателях и развитой инфраструктуре. Почитайте подробнее о поступлении и особенностях обучения в нашем материале.





Азат Кабдрашитов, 32 года, город — Сингапур, старший финансовый аналитик, facebook

О выборе вуза





Я подходил к выбору вуза осознанно, смотрел на такие факторы, как рейтинг, трудоустройство, престиж университета в стране, где он находится, климат. Была мысль о поступлении в традиционную магистратуру, но подумал, что уже проходил через нее и решил найти что-то практичнее. Под это условие подходили программы MBA.

Когда думал о стране обучения, в голову сразу пришел Сингапур. Когда я был еще студентом, в Казахстан приезжал Ли Куан Ю, мы ходили на его лекции. Подумал, что будет интересно посмотреть, как эта страна выглядит изнутри. Еще мне понравился климат, в Сингапуре практически нет зимы, всегда тепло.

Я выбрал National University of Singapore, так как бизнес-школа MBA занимает первое место в рейтинге по Азии и высокое положение в международных рейтингах. С трудоустройством здесь тоже все хорошо. Многие крупные компании стараются «выхватить» студентов уже на ранних этапах учебы. Мне уже пришло несколько предложений.

О поступлении





Для поступления нужно сдать результаты тестов IELTS или TOEFL и GMAT либо GRE. Важно написать хорошее эссе, от него зависит, как вас будет оценивать комиссия. Рекомендации необходимо получить у правильных людей. Ес ли вы только выпустились, то от преподавателей, а если давно работаете, то только от работодателей.

Людям, которые думают о поступлении, советую воспользоваться сетью LinkedIn, посмотреть выпускников, проанализировать их место работы, связаться и расспросить об учебе. Перед поступлением я написал одному из них — Ахмету Ишмухамедову. Мы встретились в Нур-Султане, он поделился полезной информацией. Так и начался мой первый нетворкинг в National University of Singapore.





Также желательно через LinkedIn связаться с комиссией и администрацией университета. Если вы пройдете первый этап, то именно они будут проводить интервью. Я переписывался с ними, был знаком, так что на собеседовании даже не было необходимости представляться. Думаю, что это большой плюс, так кандидат показывает, что он проактивен, не просто подал документы и забыл, а действительно хочет поступить в этот вуз.

В National University of Singapore ценится волонтерская деятельность, если у вас еще есть время до поступления, советую этим заняться. Конкурсы, проекты, разные активности — все это полезно отражать в эссе. Нужно как-то выделиться из массы кандидатов. Все эти данные складываются вместе и создают портфолио, которое помогает рекрутерам оценить вас и сделать правильный выбор.

Об особенностях обучения





В National University of Singapore замечательный профессорско-преподавательский состав. К примеру, один из профессоров — Chu Singfat, на наше последнее занятие принес банановые пирожные собственного приготовления. Оказывается он делает так каждый год. Такого я раньше не видел. Еще есть профессор Joel Goh, каждая его лекция — целое шоу. Недавно мы разбирали кейс о производителях клюквы в США. В Юго-Восточной Азии эта ягода не распространена, поэтому он принес ее, чтобы все попробовали и поняли о чем идет речь. Помыл, расфасовал по мешочкам и раздал каждому. Я не видел здесь скучных профессоров, каждый может завлечь и преподнести свой предмет.

Я не видел здесь скучных профессоров



Нравится, что здесь гибкая программа. Если тебя примут на работу, то можно написать заявление и перейти в part-time учебу. Это делается бесплатно. Программа MBA не ограничена по времени, если занят по работе, можно растянуть учебу на несколько лет.

Процесс обучения транформативен. Если не успеваешь прийти на занятие, можно подключиться в онлайн-формате. Но студентам такое обучение не нравится, все за живое общение.

Об атмосфере





Атмосфера располагает к обучению. Здесь развитая инфраструктура: много оборудованных аудиторий, где можно заниматься, есть спортзалы, бассейны, различные секции. Часто проходят мероприятия, действуют клубы по интересам. Я являюсь вице-президентом Cultural, Social, and Community Club. Наша цель — объединять студентов, тут сама система учит тому, чтобы развивать нетворкинг и знакомиться с людьми.





Кампус располагается на огромной территории, расстояния между корпусами большие. Пешком здесь не пройдешь — слишком далеко и жарко. Приходится передвигаться на автобусе.

В Сингапуре, в связи с пандемией, много ограничений: нельзя собираться в группы больше двух человек, все заведения закрываются в 22:00.

В этой стране целый культ еды. Можно пойти в любой магазин и найти продукты на любой вкус, от национальных блюд Юго-Восточной Азии до европейской кухни.

Здесь большой интернациональный состав, разнообразие культур. Я нашел людей, дружба с которыми, уверен, затянется на многие годы.

Как повлиял университет





К концу семестра понимаешь, что в National University of Singapore меняют то, как ты мыслишь. Расширяется кругозор, развивается умение смотреть на ситуацию с разных перспектив, стратегическое и системное мышление, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Развиваются навыки делового общения, пополняется нетворкинг. Получаешь много идей и инсайтов, которые можно применить в будущем.

Я бы рекомендовал поступать в National University of Singapore. Здесь не так много студентов из Центральной Азии, всегда есть возможность получить гранты или скидки. Я выиграл Diversity Scholarship и вместо $50 000 обучение обошлось мне в $20 000. Университет заинтересован в том, чтобы привлекать студентов из стран, которые не представлены в вузе в полной мере.

National University of Singapore — топовый вуз, признанный во всем мире, который обеспечивает трудоустройство выпускников.





Темирлан Ергазиев, 25 лет, город — Нур-Султан, операционный специалист, Wolt , @temik_cube

О выборе программы и поступлении





В 2018 году я поступил в магистратуру в Назарбаев Университет. При поступлении нам сказали, что активные студенты с высокой успеваемостью смогут провести третий семестр, обучаясь в одном из партнерских вузов. Отбор велся по GPA и активности в университете.

Я прошел одним из первых, поэтому у меня был выбор между тремя вузами. Из них я выбрал National University of Singapore, если быть точнее, Lee Kuan Yew School of PublicPolicy, занимающий второе место в мировом рейтинге и первое место в Азии. Также эта школа известна тем, что здесь много студентов из разных стран мира, такое international community. Свою роль сыграло и то, что в Сингапуре тропический климат, круглый год тепло.

National University of Singapore — мультинациональный университет

Помимо успеваемости и высокого GPA, требовалось предоставить мотивационное эссе, CV и Cover Letter.

К поступлению нужно готовиться заранее. Я знал, что после бакалавриата буду учиться в магистратуре, поэтому был активным, участвовал в дебатах и других мероприятиях, не стеснялся спрашивать помощи у профессоров.

Об особенностях обучения





Многие профессора в Lee Kuan Yew School of Public Policy— практики, они работают в сферах, в которых преподают. К примеру, предмет Water Policy вел профессор, работающий в специальном институте, посвященном Water Research, и писал работу по использованию воды в разных городах.

National University of Singapore — мультинациональный университет. Я бы назвал местное сообщество мини-миром. Здесь учатся студенты не только из Азии, но и из США, Европы. У всех было разное мировоззрение, что положительно влияло на качество дискуссий.





Среда обучения — конкурентная. Каждый студент пытался доказать, что он лучший. Это был интересный опыт.

Занятия — лекции с дискуссиями и воркшопами длились три часа. Все дополнительные материалы, задания и эссе мы писали самостоятельно. В магистратуре делается упор на self-study.

В университете много возможностей для студентов. Наша школа находилась в центре города, посреди Ботанического сада Сингапура. Основной центр был в другой части, но между ними ходят автобусы-шаттлы, на них можно было добираться бесплатно. В каждом корпусе есть собственные бассейны, библиотеки.

Об атмосфере





Атмосфера в университете приятная, студенты здесь сами организовывали разные мероприятия. В рамках традиций каждый год проводится футбольный матч между студентами и профессорами. Еще была Cultural Night, где все студенты представляют на стенде родную страну, а в конце проводится гала-концерт. Мы также представили Казахстан, помогло Посольство страны — нам дали чапаны и национальные костюмы. Круто видеть столько стендов, разнообразие студентов впечатляет.





Студенты всегда организовывают мероприятия на праздники. К примеру, когда был Айт, мы испекли шелпеки и пригласили других ребят попробовать.

Как повлиял университет





Учеба в National University of Singapore помогла приобрести мне знания в узкопрофильных предметах. Я смог улучшить и soft skills — навыки общения и переговоров.

Также приобрел много друзей, с которыми путешествовал вместе по Юго-Восточной Азии, общаюсь с ними до сих пор.

Я бы рекомендовал поступать в National University of Singapore. Это топовый вуз в Азии, здесь много возможностей для прохождения практики, можно завести полезные знакомства, которые помогут в дальнейшей карьере.