ETH Zurich. О поступлении и процессе обучения в самом престижном вузе Швейцарии

ETH Zurich — не только самый престижный вуз Швейцарии, но и один из лучших университетов мира. Мы поговорили с казахстанцами об их опыте поступления, обучения и жизни в Цюрихе.





Султан Кобеев, 22 года, родной город — Тараз, магистрант в ETH Zurich, facebook

О выборе вуза





Я планировал пройти стажировку по гранту от Yessenov Foundation, но в связи с пандемией ее перенесли на 2021 год. Посоветовался с близкими и друзьями, решил подать документы на обучение, ориентировался на лучшие вузы мира, так как решил для себя, что в случае неудачи возьму gap year и попробую еще раз на следующий год.

В основном подавал на программы докторантуры в университеты США. Единственным местом, куда подавал в магистратуру, стал ETH Zurich. Здесь мне понравилась специальность Integrated Building Systems. Она основана на коллаборации пяти департаментов и поэтому междисциплинарна. Также эта программа гибкая, здесь обязательна только четверть учебного плана, остальное студент может настроить сам.

Я не выбирал страну или университет, смотрел на программу и профессоров.

О поступлении





Процесс подачи документов в ETH Zurich —стандартный. Нужно заполнить анкету, сдать сертификаты тестов TOEFL либо IELTS и GRE, прикрепить мотивационное эссе и несколько рекомендаций. Для того, чтобы подать заявку на стипендию, необходимо сдать отдельный документ — pre-proposal — предварительный план магистерской диссертации.

На втором этапе проводится короткое интервью, минут 20-30 комиссия задает вопросы, начиная от простых: «Почему подали именно в ETH Zurich?», «Какие у вас планы?», до технических вопросов по специальности и теме исследований.

Советую задуматься о поступлении на втором курсе бакалавриата







Если вы попадаете в топ 10% класса по оценкам, то можно подать на программу Excellence Scholarship & Opportunity Programme. Она спонсируется фондом ETH Foundation и предоставляет полную стипендию. Также они закрепляют ментора-наставника и всячески способствуют занятию научными исследованиями. При этом никаких обязательств после окончания нет. Каждый год на эту программу проходят 2-3% студентов. Я стал первым казахстанцем, принявшем участие в Excellence Scholarship & Opportunity Programme.

Все части заявления одинаково важны. И все же могу выделить мотивационное эссе, так как это единственный документ, в котором вы можете сказать что-то от себя. Здесь важно изучить заранее программу специальности и объяснить, почему она вам подходит. Скорее всего придется переписывать эссе не один десяток раз.

Я начал подготовку за год до подачи. Много времени уделил тестам GRE и TOEFL. Они служат первичным фактором отбора кандидатов. Поэтому если ваш балл соответствует минимальному, его будет достаточно. Дальше комиссия будет рассматривать остальные документы.

Советую задуматься о поступлении на втором курсе бакалавриата. Тогда будет время, чтобы адаптировать бэкграунд и набраться релевантного для вуза опыта.

Об особенностях обучения





Процесс обучения в ETH Zurich отличается от привычного. В течение семестра здесь нет заданий или квизов. Успеваемость оценивают только во время экзаменов. Большинство из них проводятся в конце семестра, но некоторые могут быть назначены на конец каникул. Поэтому отдыха здесь будто и нет, ребята учатся все время.

В первый год у всех одногруппников одинаковая программа, мы берем обязательные предметы, работаем в группах. Здесь встречаются люди с разным бэкграундом, поэтому подходы к решению задач различаются. Это интересный опыт, на стыке разных дисциплин.





В университете tutor-based system, то есть у каждого студента есть свой тьютор из числа профессоров. С ними можно посоветоваться, обсудить планы, спросить, какие курсы стоит брать и на чем фокусироваться.

Исследованиями в ETH Zurich занимаются в основном докторанты. Я, как магистрант, не могу заняться проектом с преподавателем. Доступны только semester project — проектные исследования в конце семестра.

В ETH Zurich можно выбрать количество семестров, за которое ты планируешь завершить магистратуру. Я планирую учиться четыре года.

Об атмосфере





Студенты здесь мотивированные, много работают. В такой атмосфере просто не можешь отсиживаться без дела. Есть большое количество студенческих, спортивных клубов, волонтерских организаций. Есть даже сеть атлетических центров.

В ETH Zurich классные преподаватели и открытый доступ к ресурсам для исследований.

У нас два кампуса, они находятся далеко друг от друга, но работает общественный транспорт. В Цюрихе много казахстанцев, мы часто собираемся.





Правительство Швейцарии выделяет большие деньги на науку и ее развитие. Поэтому преподавателям здесь не нужно беспокоиться о грантах, они могут вести маленькие группы и получать хорошие деньги. А еще плата за обучение здесь низкая — около 700 франков в семестр.

На моей специальности не так много людей, это позволяет нам общаться более тесно, создавать нетворк. В случае необходимости можно обратиться к магистрантам старших курсов или выпускникам — они тоже поддерживают связь.

Я бы всем рекомендовал поступать в ETH Zurich. Здесь качественное образование, а имя вуза знает весь мир.









Дамир Темірәліұлы, 27 лет, докторант в сфере химической инженерии и биомедицины, linkedin









О выборе вуза





В 2016 году я проходил стажировку в ETH Zurich по стипендии от Yessenov Foundation. Когда заканчивал договорился с профессором о продолжении совместной работы, попросил его написать рекомендательное письмо.

Поиск вуза и подготовку к подаче я начал во второй половине третьего курса бакалавриата. Было несколько вариантов, в том числе подавал и в ETH Zurich. Профессор, с которым я был знаком, оказался в приемной комиссии студентов-магистрантов по моей специальности. Поэтому я поступил сюда относительно легко.

О поступлении





Если ты учишься на четвертом курсе, то у тебя не требуют диплом, достаточно транскрипта с оценками. Также в перечень документов входят рекомендательные письма, мотивационное эссе. При наличии стоит приложить сертификаты, дипломы и публикации. Результаты экзамена GRE здесь не обязательны. В год моего поступления по IELTS достаточно было набрать 6.5 баллов.

Можно подать на стипендию, для этого необходимо предоставить отдельный документ — proposal, в котором нужно написать, чем вы планируете заниматься, если вам выделят грант и как ваш проект будет полезен обществу. Документы требуется отправлять физически, по почте.

Для поступления нужно быть в топ 10% потока в родном университете. Оценка — важный критерий, это своего рода фильтр. Еще важно иметь опыт исследований. Зная это, я устроился в лабораторию еще на втором курсе бакалавриата, работал с профессором.

Об особенностях обучения





Система обучения отличается тем, что студентов не обязывают посещать лекции — это не влияет на оценку. Некоторые студенты даже живут в другой стране, а лекции смотрят в онлайн-формате или в записи.

Здесь крутые студенты и открытый доступ к лучшим ресурсам







Оценка, которую ты получаешь за курс, определяется экзаменом. Это накладывает определенный стресс, так как, даже выполняя все задания в течение семестра, можно провалиться. Это хорошая система для тех, кто умеет планировать время и обладает хорошим навыком тайм-менеджмента. Но для тех, кто мнее самостоятелен, это все же минус.

ETH Zurich находится в десятке лучших университетов мира. Не важно, с какой оценкой ты закончил вуз, но диплом и отметка в резюме говорит о доступе к качественному образованию и большому количеству ресурсов.

Об атмосфере





Атмосфера в ETH Zurich, как в фильмах: на кампусе много студентов, все учатся, есть комнаты для обучения и проведения экспериментов. Здесь никто не давит, важно только иметь желание учиться.

Здесь много стартап-проектов, некоторые, особенно успешные, основывают свои компании. К примеру, есть проект Formula Student, в рамках которого студенты строят гоночный болид. Ребята из ETH Zurich создали самый быстрый болид, который побил мировой рекорд. Это говорит о том, что здесь крутые студенты и открытый доступ к лучшим ресурсам.





Оплата обучения в университете небольшая — 700 франков. В основном, она идет на содержание зданий. Остальные ресурсы предоставляет государство. В лаборатории, где я работаю, стоит лучшее оборудование, которое есть не во всех крупных мировых компаниях.

В Швейцарии красиво, но довольно дорого.

Как повлиял университет





Учеба в ETH Zurich сделала меня более самостоятельным. Здесь нет друзей или знакомых, которые подскажут о дедлайне или документе, который нужно сделать. За этим нужно следить самому.

ETH Zurich — один из топовых университетов мира. Многие думают, что учеба в Швейцарии — дорогая. Я когда-то тоже думал отклонить предложение, так как не был уверен в финансах. Посоветовался по этому поводу с профессором из Назарбаев Университета, он сказал, что стоит собрать деньги на первый семестр и сосредоточиться только на учебе. А затем с оценками после экзаменов, стоит пройтись по лабораториям и компаниям и поискать работу. Я так и сделал, сначала сфокусировался на учебе, затем нашел несколько предложений о работе. Устроившись понял, что жизнь здесь не такая дорогая, зарплаты ассистента вполне хватало. Поэтому не нужно бояться. Советую поступать всем, ведь здесь вы получите доступ к лучшим умам и оборудованию.