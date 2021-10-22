Imperial College London. 3 истории казахстанцев об учебе в одном из лучших вузов Великобритании

Imperial College London — университет, который традиционно занимает высокие места в мировых рейтингах. Мы поговорили с казахстанцами о том, как построен процесс обучения и какая атмосфера царит в вузе, который находится в центре Лондона.





Нурдаулет Базылбеков, 26 лет, город — Алматы, финансист, linkedin





О выборе вуза





Я рассматривал несколько вузов в разных странах, но остановился на Imperial College London. Главное преимущество — университет совмещает технический уклон с финансами и бизнес-направлением. Такая комбинация встречается редко, она есть и в MIT, но для поступления в США требуется больше документов. Сыграл свою роль и географический фактор — Великобритания, хоть на несколько часов, но ближе к Родине.

Еще я изучил факультет, на который собирался поступать, посмотрел на преподавателей и на перспективы, которые дает вуз после окончания.

О поступлении





В Imperial College London требуется несколько эссе, объемом около страницы. Они специализируются на карьере, одно должно быть о краткосрочных планах до пяти лет, второе — до десяти лет. Университету важно, чтобы у человека было представление о том, где абитуриент хочет оказаться в эти два периода, как он развивается в зависимости от планов.

Также был вопрос по техническим навыкам. Так как подавал в бизнес школу, не ожидал, что понадобится умение программировать. Но если у вас есть пробелы, стоит выразить заинтересованность в работе над ними.





В течение месяца после заполнения формы приходит приглашение на онлайн-интервью. Оно было автоматизированным — на другой стороне видео-конференции, никого не было. 30 секунд давалось на обдумывание вопроса, затем минута на ответ. Здесь комиссии важно увидеть, как человек формирует свои мысли, презентует себя. Были и вопросы, которых не ожидаешь. Например: «Куда бы ты посоветовал инвестировать миллион долларов?». Когда услышал его растерялся, ответил сухо и коротко. Уже после интервью подумал и решил провести небольшое исследование по компаниям, куда можно инвестировать. Проанализировал их отчетные данные, отправил его в офис отбора студентов, как дополнение. Уже после узнал, что я был единственным, кто доотправил что-то после интервью. Поэтому никогда не поздно исправить ошибку и добавить больше информации.

Об особенностях обучения





Imperial College London — это смесь технического вуза и бизнес-школы, здесь постоянно идет микс разных преподавательских подходов. Курсы разделены на технические и гуманитарные. В зависимости от интересов и количества кредитов студент может изучать 10-12 модулей. Около четырех из них выборные.

Один из обязательных технических курсов — программирование. Для тех, кто не имеет навыков, проводится подготовительный месячный курс. Для меня на первом этапе было тяжело, но интенсивность и хорошие преподаватели помогли быстро освоить языки программирования. Курсовые составляют около 30% за кредит, остальные 70% занимает экзамен. На гуманитарных курсах больше оценивают дискуссии, они могут занимать до 50% модуля. ​

Ежедневных заданий, особо нет. Студента в краткосрочной перспективе не заставляют учиться. Интерес исходит только от него, за пропуск не штрафуют. В Imperial College London экзамены проходят через два-три месяца после начала модуля.

Лекторы в Imperial College London параллельно работают в индустрии, крупных инвестиционных компаниях и банках. Это отличная возможность для нетворкинга. Профессора могут порекомендовать тебя для работы или исследования.

Об атмосфере

В международных вузах всегда интересно. Много студентов с разным бэкграундом из разных культур. Всегда есть, чему научиться, скучно не бывает.





Амбициозность других студентов влияет и на твою мотивацию. Видя людей, которые не только учатся, но и участвуют во внеклассных кружках, подают на работу, понимаешь, что нужно развиваться в разных направлениях. Атмосфера, стимулирующая.

При этом программа загруженная. Порой сложно совмещать учебу с подачей на работу, не всегда получается находить баланс.

Как повлиял университет

Учеба в Imperial College London научила меня планировать время грамотнее. Приходилось адаптироваться, отбрасывать то, что не нужно, выполнять цели по учебе, работе, при этом не забывать о здоровье. Университет подготовил к реальной жизни, в которой много забот и за всем нужно уследить.

Выбор вуза — персональное дело, у каждого могут быть свои предпочтения. Стоит пройтись по факультетам и профессорскому составу. Imperial College London я бы посоветовал тем, кто хочет выйти за рамки комфорта. Учеба тут не легкая, но она того стоит.





Демир Кабылбаев, 32 года, город — Алматы, специалист по энергетике, linkedin

О выборе вуза





Уже будучи профессионалом, работая в «большой четверке», я чувствовал, что мне не хватает отраслевой экспертизы, технических знаний. Поэтому искал целенаправленно, подавал в разные вузы, одновременно смотрел подходящие стипендиальные программы.

В первую очередь, рассматривал образовательные программы. Хотелось получить технические знания и глобальную перспективу в энергетике. Для меня были важны предметы, включенные в курс и репутация университета.

В Imperial College London нашел уникальную программу — Sustainable Energy Futures. Этот курс проводится отдельным институтом при университете, его возглавляет совет директоров, состоящий из экспертов и руководителей энергетических компаний — это позволяет сохранить прикладную направленность обучения.

О поступлении





Я подавал на стипендию Chevening, для ее получения необходимо иметь оффер от университета, поэтому обе заявки шли параллельно.

Важно иметь хорошее мотивационное письмо. В нем стоит рассказать о том, как обучение в вузе дополнит ваш бэкграунд.

Также в Imperial College London смотрят на успеваемость и наличие технических навыков. Лучше всего подавать как можно раньше — количество мест на курсах ограничено. Я сам долгое время был в ожидании. Здесь важно быть настойчивым. При большом количестве абитуриентов часто освобождаются места. Люди отказываются по разным причинам. Я был в контакте с координатором, постоянно просил его держать меня в курсе. Он организовал интервью с директором программы. Я рассказал ему о том, зачем мне курс. Благодаря этому мне удалось начать обучение.

Об особенностях обучения





В Imperial College London часто приглашали людей, которые проводили тренинги по soft skills — дебатам, предпринимательским навыкам, умению презентовать себя. Считаю, что это важный навык в наше время.





Лекторы и профессора Imperial College London задействованы в разработках государственной политики и стратегии. На лекциях присутствует не только преподавательский состав, но и специалисты — основатели стартапов, руководители энергетических компаний, которые рассказывают о проблемах и трендах индустрии.

К системе выставления оценок нужно привыкнуть. Балл выше 70 считается здесь «пятеркой». При этом оценки выставляются строго, можно легко провалить курс.

Об атмосфере





В связи с пандемией наше обучение проходило в онлайн-формате. Это был странный опыт: студенты были раскиданы по разным странам, было сложно найти удобное для всех время. На первом этапе было непривычно взаимодействовать через экран. Но к концу интенсивного курса мы привыкли, поняли, что так можно работать и учиться.

Насколько я знаю, при университете действует около 150 кружков. Есть современные спортивные залы, в которых можно записаться на любые физические упражнения. Под конец обучения, когда ослабили карантин, открылись студенческие бары.





Учеба в Imperial College London — хорошая возможность для нетворкинга. Выпускники, эксперты, профессора — все оказывают поддержку, даже после окончания вуза. Я до сих пор получаю актуальные новости, информацию о семинарах и вакансиях. Кстати, многие работодатели нацелены на выпускников Imperial College London. С самого начала при вузе проводились ярмарки вакансий, где компании стараются нанять студентов.

Как повлиял университет





Imperial College London, позволил мне разговаривать с мировыми экспертами на одном языке.

Курсы здесь междисциплинарные, они охватывают разные предметы. Выпускники могут работать не только в промышленности, но и в политике, международных организациях, правительстве.

Я рекомендую Imperial College London для всех, но особенно он подойдет тем, кто интересуется наукой, технологиями, инжинирингом. Университет открывает большие возможности и дает инструменты: нетворкинг, академическую и профессиональную поддержку, для их реализации.





Олжас Тлеухабылулы, город — Семей, Экономист, инженер, MSc Petroleum Engineering, 35 лет, linkedin





О выборе вуза





Когда заканчивал бакалавриат в КБТУ, задумался о продолжении учебы. Изначально планировал поступление в канадский вуз. Тогда же увидел, что многие из моих друзей готовились к поступлению в Imperial College London. Я заинтересовался, начал спрашивать, мне рассказали о сильных сторонах университета.

В это же время в Алматы прошла конференция Study Fair, где были представители Imperial College London. Там один из профессоров рассказал мне подробнее о специальностях и программах. В тот год университет занимал пятое место в мировом рейтинге от Times Higher Education. Все это мне понравилось, и я решил подавать документы именно в Imperial College London.

О поступлении





Для поступления на магистратуру требуется диплом о высшем образовании с минимальным GPA — 3.5. Из документов требовались: резюме, сертификаты подтверждающие владение английским языком — TOEFLили IELTS и два мотивационных письма. В Imperial College London — большой конкурс. В 2008 году, когда я поступал, acceptance rate вуза составлял 20%.

Как мне кажется, я прошел благодаря сильному мотивационному письму. Для него нет шаблонов, каждый пишет по своему. Я был стипендиатом «Болашака», поэтому в своем письме сделал акцент на то, что в Казахстане наблюдается нехватка отечественных кадров в нефтегазовой отрасли. Написал, что после окончания хочу вернуться в страну и, научившись лучшим практикам и знаниями, оказать положительное влияние на инженерную дисциплину в Казахстане.

Об особенностях обучения





У факультетов в Imperial College London индивидуальный curriculum и тип экзамена. У нас было шесть часов занятий каждый день. С непривычки учеба была интенсивной. После занятий занимался в библиотеке, чаще всего с друзьями, иногда один. Библиотека была круглосуточной. Иногда мы там ночевали, занимались до утра, стараясь закончить все задания.





Экзамены в Imperial College London проводились после Нового Года, поэтому студенты готовились к ним и во время зимних каникул. Всего экзаменов было пять, каждый из них длился три часа, а проводились они практически подряд. После такого опыта выходишь как выжатый лимон.

На нашей специальности была сравнительная система оценок: 30% студентов, которые набрали меньше всего баллов, отсекались. Для того, чтобы пройти экзамен требовалось войти в 70% класса, не говоря уже о получении хорошей оценки.

Об атмосфере





В международных рейтингах Imperial College London традиционно занимает высокие места. Во внутренних рейтингах Великобритании дело обстоит по-другому. Здесь большое значение придается удовлетворенности студентов. Это говорит о том, что у студентов не так много времени на нетворкинг и социальную жизнь по сравнению с другими вузами, много заданий и стресса.





Но мне удалось найти общий язык со студентами из разных стран. Мы дружили, вместе готовились к экзаменам, ходили в традиционное место для нетворкинга в Англии — в пабы. Здесь это не только место, чтобы выпить, его смысл, в общении.

Кампус Imperial College London находится в историческом центре Лондона. Здесь много музеев, достопримечательностей, рядом удобная линия метро.

К ак повлиял университет





Университет научил меня структурно думать, писать кратко и емко. Объем моей магистерской диссертации составил 12-13 страниц. Здесь главное — научная новизна и ценность работы. Это до сих пор помогает мне доносить свои мысли.

Рекомендую всем поступать в Imperial College London. Здесь хорошие программы обучения, качественный профессорско-преподавательский состав и отличные студенты, которые создают атмосферу здоровой конкуренции.