Princeton University. 3 истории девушек из Казахстана об учебе и атмосфере университета Лиги Плюща

Студенты рассказывают, что в Princeton University самые дружелюбные и открытые люди, много крутых возможностей и классная атмосфера. Подробнее о том, как поступить в знаменитый вуз.





Дина Кусаинова, 24 года, город — Принстон, PhD студентка Princeton University, @ dina.kussainova

О выборе вуза





Еще на третьем курсе университета я решила, что буду поступать на программу PhD. Для этого мне нужно было улучшить профайл и получить опыт исследований. Поэтому я приняла участие в научной стажировке. Для иностранцев сделать это в США не просто. Нужно найти финансирование, решить вопрос с визой. В процессе поиска я поняла, что Princeton University — один из немногих вузов со специальной программой стажировки для иностранных студентов. Здесь было два условия: связаться с местным профессором, который согласится принять тебя на время программы и найти финансирование. Последний вопрос я решила с помощью гранта от фонда Шахмардана Есенова. Также написала письмо профессору. Он ответил мне почти сразу.

Я немного знала о Princeton University. Посмотрела один из блогов на YouTube. По видео влюбилась в местный кампус — он старинный и красивый. Потом съездила на стажировку, которая мне понравилась в плане исследований, поэтому захотела продолжить обучение здесь.

Я подавала в несколько университетов, прошла в три из них и выбрала Princeton University, так как точно знала, что он мне подойдет.

О поступлении





Для поступления на программу PhD необходимо сдать: personal statement, три рекомендательных письма, сертификаты TOEFL или IELTS. Желательно иметь готовое CV. Его обычно не спрашивают, но вся информация из него понадобится при заполнении заявки.

Чтобы вашу заявку рассмотрели, достаточно минимального балла теста на знание языка и GPA. Много значат мотивационное эссе и рекомендации, особенно если вы работали с разными профессорами или проходили стажировку. В моей заявке было письмо от преподавателя из Princeton University, думаю, это помогло мне в процессе отбора.

У поступающих не требуют опыта исследований, но иметь таковой большой плюс. Ведь так человек может доказать уровень подготовки.

Об особенностях обучения





В этом году я беру немного курсов, так как работаю в качестве teaching assistant — помогаю профессору. По правилам университета каждый студент-докторант должен проработать так, хотя бы семестр. Я помогаю по курсу, который преподается graduate student, ребятам на год младше меня.

В мои обязанности входит проверка домашних заданий, они сдаются раз в одну-две недели.

Также веду precept — это что-то вроде туториала после новой темы, закрепление материала. Вместе со студентами решаем задачи, я готовлю их к выполнению домашнего задания.

Еще каждую неделю у меня есть два офисных часа. В это время студенты могут подойти и задать вопросы по лекции или заданиям.

Об атмосфере





Атмосфера здесь крутая. Университет дает студентам множество возможностей для развития. Здесь хорошо развит спорт. Мне нравится фраза, которую я вижу, проходя мимо спортивных полей: еducation through athletics. Большое внимание Princeton уделяет и таким темам, как diversity, inclusion, ecology.

Принстон — магический город, от которого веет атмосферой Гарри Поттера.



Здесь следят за психологическим здоровьем студентов. В случае необходимости устраиваются групповые терапии. Насколько я знаю, при университете открылся фонд, в который могут обратиться студенты за финансовой помощью, если на них повлияла пандемия.





В этом году два профессора и три выпускника Princeton University получили Нобелевские премии, считаю, что это крутой результат. Здесь сильная связь между университетом и выпускниками. Они возвращаются и помогают своему вузу.

Принстон — магический город, от которого веет атмосферой Гарри Поттера. Здесь красиво, как весной, так и осенью. Это маленький городок, в котором безопасно. Здесь можно сконцентрироваться на своем деле, но также недалеко есть большие города: Нью-Йорк, Филадельфия.

Как повлиял университет





В топовых вузах создается хороший нетворкинг. Есть доступ к семинарам и конференциям, в которых участвуют студенты и профессора из других классных университетов.

Princeton University дает много возможностей. У него хорошая репутация, которая может повлиять во время поступления на работу.

При выборе учебного заведения, советую основываться не на рейтингах, а на специальности. Все зависит от того, чем человек занимается. Я бы рекомендовала Princeton University, особенно наш департамент — здесь легкая и поддерживающая атмосфера.









Айгерим Аскергали, 19 лет, город — Пристон, студентка второго курса, @ aaaskergali

О выборе вуза





Princeton University посоветовал мне school counselor, потому что в этом вузе хорошая финансовая помощь и делается упор на студентов бакалавра.

Также мне понравилась специальность. Она уникальная и преподается далеко не в каждом университете. Если описывать в нескольких словах, Operations Research and Financial Engineering — про оптимизацию процессов и финансовую инженерию. Это хорошая комбинация, с которой можно пойти как в tech, так и в финансы.

О поступлении





Мысль о том, что я хочу поступить куда-то за границу, пришла ко мне в классе девятом. Тогда же я начала задумываться о внешкольных активностях. Впервые тест SAT сдала в середине десятого класса, а подавать документы напрямую в университет начала с 11 класса.

Большую роль в заявке играют участие во внешкольных мероприятиях, результаты стандартизированных тестов: SAT, TOEFL или IELTS, эссе и оценки.

В процессе написания эссе самое важное — понять, какой образ вы хотите создать в голове человека, который вас никогда не видел. Когда я начинала подготовку, то выбрала три-четыре слова, которые должны всплывать в голове у прочитавшего. Советую выбирать слова, которые бы описали ваш стиль учебы или работы, написав так, чтобы человек увидел их через текст.

В вузе много студенческих клубов: от музыкальных до предпринимательских.



Еще один важный момент — внешкольные активности. Здесь важно показать, как то, что вы делаете, складывается в одну целостную картину. Поэтому я советую девятому-десятому классу ограничить количество занятий и выбрать то, что интересно вам. Лучше, чтобы они длились несколько лет. Так комиссия поймет, на что вы готовы тратить свое время.

1 ноября был дедлайн для общего поступления, а 9 числа я отправила документы по финансовой помощи, сдавала справку о заработной плате своих родителей за последние два года.

Об особенностях обучения





В Princeton University я сама выбираю классы, которые хочу изучать, составляю расписание.

В нашем вузе один из самых низких баллов GPA из всех университетов Лиги Плюща. У нас даже есть шутка, что пятерка в Гарварде — это тройка в Принстоне. Оценки, конечно, не занижают, но уж точно не завышают.

Большие классы по 100 человек устроены так: есть лекции, которые ведет преподаватель и 1-2 раза в неделю precept, в котором участвуют около 15 студентов, их проводят докторанты. Также есть офисные часы как от профессора, так и от его ассистентов.

Здесь все отзывчивые, можно легко получить персонализированную помощь, зарегистрироваться на встречу с преподавателем, один на один. Многие из них увеличивают свои часы перед экзаменами, стараются помочь.

Об атмосфере





Атмосфера в Princeton University мне нравится. Здесь присутствует соревновательный дух, но при этом люди помогают друг другу.

В вузе много студенческих клубов: от музыкальных до предпринимательских. Причем попасть в них тоже не так просто — нужно подать заявку и пройти собеседование.





Университет спонсирует поездки студентов на международные конференции. Я смогла стать участником конференции Grace Hopper, благодаря вузу.

Первые два года студенты обязаны жить на кампусе, поэтому много взаимодействия с другими людьми. Социальная жизнь яркая.

Как повлиял вуз





Когда живешь одна в другой стране, приходится быть самостоятельной. Так как здесь обучение построено по-другому - сильно развиваются soft skills, коммуникационные навыки. Все это — большой новый опыт.

Я рекомендую поступать в Princeton University. Здесь добрые и отзывчивые люди, много поддержки от преподавателей, классные программы и красивый кампус.





Анель Аскар, 18 лет, город — Алматы, студентка, @ anelaskarr

О выборе вуза





Я не была уверена, что именно хочу изучать. Поэтому важным фактором при выборе вуза для меня было наличие программы Liberal Arts, по которой первые два года я могу брать предметы из разных сфер. В этом плане мне понравилась программа международных отношений в Princeton University. Она считается сильной, при этом здесь изучают политику, экономику, социологию, психологию, языки.

Еще одним фактором стало то, что Princeton University фокусируется на студентов бакалавра, у них тут больше возможностей.

О поступлении





Я подавала оценки за 9-11 классы и первый триместр 12 класса, 3 рекомендательных письма, одно из которых было от school counselor и эссе. Вместо SAT сдавала Test-optional.

Много времени уделила написанию эссе. Мне кажется, что я смогла хорошо показать себя через текст. Главное здесь — искренность и глубина раскрытия причин поступления. Также думаю, что у меня были хорошие рекомендации. Их писали учителя, которые давно меня знали и видели мой путь развития. Важно выбрать правильного рекомендателя, потому что иногда то, что пишет о себе студент, может не совпадать с тем, как его видит учитель.

Еще у меня было интервью, оно проходило через Zoom и длилось минут 20. Здесь задавали базовые вопросы: об интересах, планах, о том, почему выбрала Princeton University.

Об особенностях обучения





Мне нравится, что я могу брать предметы из разных сфер. За четыре года здесь обязательно нужно взять классы из литературы, этики, философии и так далее. Это дает возможность попробовать разные дисциплины, понять, что тебе интересно, стать разносторонней личностью. Здесь интересные предметы, я обожаю каждый класс. Профессора крутые. К примеру, мой преподаватель по курсу макроэкономики работал в Центральном Банке США, он участвовал в создании документов, которые мы сейчас изучаем.

2 раза в неделю проводится большая лекция, человек на 200. Затем проходят классы поменьше, на 15-20 студентов, там уже подробное обсуждение.

Об атмосфере





Когда я ехала сюда, то никаких ожиданий не было. Сейчас же думаю, что Princeton University — одно из лучших мест, где я когда-либо бывала. Тут все дружелюбные, нет соревновательной атмосферы. По некоторым предметам, мы можем работать над домашними заданиями, в группе.





Здесь учишься не только на лекциях, но и в обсуждениях с другими студентами. Все они интересные люди из разных стран с уникальным бэкграундом. Мы можем сидеть до часу ночи и обсуждать, например, политику постсоветских стран.

Международным студентам бывает сложно уезжать из дома, поэтому университет делает все, чтобы им помочь. Есть специальные центры, куда можно обратиться, проводятся психологические тренинги.

Рекомендую Princeton University, особенно для учебы на бакалавриате. Тут большие возможности для учебы и классное комьюнити.