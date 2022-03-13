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Предприниматели из Центральной Азии о том, какой видят школу будущего
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Образование

Сегодня в 10:32

Предприниматели из Центральной Азии о том, какой видят школу будущего

Собрали мнение разных предпринимателей о том, каким должно быть образование, и как они выбирают учебное заведение для детей.


Рауан Кенжехан, 42 года, город — Алматы, Генеральный директор Bilim Media Group, facebook

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Школьники также требуют изменений от системы образования, им важно чувствовать актуальность. Для этого учащиеся должны видеть связь между содержанием образования и тем, что происходит в мире. Сегодня школьные коллективы по всему миру стараются быть интереснее для учеников.

Радует, что создается все больше школ с авторскими программами. Чем больше выбора, тем лучше. Ведь образование — индивидуальный процесс.

В моем понимании идеальная школа должна быть на острие изменений, стараться рефлексировать и постоянно пересматривать процесс обучения. Мне хочется, чтобы ребенок стремился в школу и видел связь между тем, что ему интересно и важно, и тем, что дается в школе. Если связи нет, происходит отторжение. Чтобы этого не случалось, школе необходимо иметь ресурсы и возможности для того, чтобы построить личный подход к каждому ученику.

Подробнее по ссылке.

Бек Нарзи, 41 год, город — Лондон, ресторатор, бизнес-блогер, писатель, @bek_narzi

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Школа должна быть местом, куда детям хотелось бы возвращаться ежедневно.

Когда я думаю о школе будущего, то я рассуждаю не абстрактно, а применительно к моим детям. Идеальная школа та, что окружена природой, в которой много пространства и света. Здесь есть все возможности для творчества, спорта, самоопределения, выбора профессии. Тот факт, что в ней преподают мастера своего дела, люди с репутацией — само собой разумеется.

Подробнее по ссылке.

Виктория Моминбаева, 46 лет, родной город — Алматы, предприниматель, общественный деятель, @happynika1

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Мы стали говорить об эмоциональном интеллекте детей, узнали о финской системе образования. И все это прекрасно, потому что современные дети совершенно другие. Думаю, что те установки, по которым работала советская школа, где нельзя было быть выскочкой или мечтателем, окончательно себя изживают. Миру нужны лидеры и творцы.

В ближайшие десять лет вся сфера образования претерпит большие изменения, в том числе и классно-урочная система. Появится больше возможностей выбирать основные и второстепенные предметы, в зависимости от способностей ребенка. Считаю, что так и должно быть.

Подробнее по ссылке.

Айжан Сулейменова, город — Алматы, предприниматель, @aizhan.posh

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Онлайн-обучение перевернуло ситуацию с ног на голову и показало, что для получения качественного образования необязательно физически ходить в школу. Можно стать профессионалом и получить глубокие познания и онлайн, находясь дома перед экраном с крутым экспертом, который все объясняет. Я верю в истинную силу онлайн-обучения, и сама активно его практикую.

Но есть один фактор, который в домашней обстановке никак не получить. Для своих детей, школу я рассматриваю как социум, среду, в которой они должны находиться, общаться со сверстниками, развивать коммуникативные навыки. Дети должны приобрести человеческие качества: порядочность, отзывчивость, чувство благодарности, долга и чести. Этому могут научить только жизненные ситуации.

Подробнее по ссылке.

Аман Тентиев, город — Бишкек, управляющий партнер группы компаний Namba


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Система образования во всем мире, да и сам мир сильно изменились. Но в Кыргызстане она не претерпела существенных изменений. У нас все еще большую роль играют дисциплина и четкие инструкции.

По старой системе растили солдат, которые должны были жить по правилам и в определенных рамках. Сегодня дети, другие, более свободные. Считаю, что систему нужно менять под новых технологичных детей.

Школьное образование должно подготовить ребенка к взрослой жизни. Не только знаниями, но и коммуникативными способностями, чтобы он мог выражать свою мысль, делать презентации. В нашем мире много умных людей, но не все они могут быть успешными. Ребенок должен быть уверен в своих способностях и навыках.

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#образование #предприниматель #дети #школа #центральнаяазия
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