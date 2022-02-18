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«Школа должна подготовить ребенка к взрослой жизни», — Аман Тентиев о современном образовании
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Сегодня в 14:45

«Школа должна подготовить ребенка к взрослой жизни», — Аман Тентиев о современном образовании

Поговорили с успешным предпринимателем из Кыргызстана о том, как он относится к современной системе образования и что должно в ней измениться.


Аман Тентиев, город — Бишкек, управляющий партнер группы компаний Namba

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О своей школе

Большая часть моего обучения в школе пришлась на советское время. Я учился в гимназии с компьютерным уклоном на кыргызском языке. В этом плане повезло, у меня была возможность овладеть родным языком в совершенстве.

Школа была строгой, но давала хорошие системные знания. Считаю, что советская система в точных науках была сильнее, чем во многих других странах.

О современном образовании

Система образования во всем мире, да и сам мир сильно изменились. Но в Кыргызстане она не претерпела существенных изменений. У нас все еще большую роль играют дисциплина и четкие инструкции.

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По старой системе растили солдат, которые должны были жить по правилам и в определенных рамках. Сегодня дети, другие, более свободные. Считаю, что систему нужно менять под новых технологичных детей.

Об образовании для детей

У меня три сына. Первые двое застали советскую систему школьного образования. Один учился в государственной физико-математической школе, а второй — в частной, где пытались внедрить западную систему. В идеале было бы соединить две системы — ту, которая существовала в Советском Союзе по части точных наук, и западную, в которой более свободный подход.

Главное — давать ребенку возможность высказывать свое мнение, не навязывая, не выставляя границ

Третьему сыну восемь лет, и его образование — совершенно другое. Он учится по английской системе, в которой есть свои плюсы и минусы. У нас всегда было в приоритете уважение к ребенку. Главное — давать ему возможность высказывать свое мнение, не навязывая, не выставляя границ, и развивать логику.

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Школьное образование должно подготовить ребенка к взрослой жизни. Не только знаниями, но и коммуникативными способностями, чтобы он мог выражать свою мысль, делать презентации. В нашем мире много умных людей, но не все они могут быть успешными. Ребенок должен быть уверен в своих способностях и навыках.

Наш сын не боится школы, ходит туда с удовольствием, не испытывает дискомфорта, страха или нежелания. Понимает, что там нужно получать знания.

О школе будущего

Надеюсь, что подход к образованию будет меняться, согласно нынешнему поколению. Важно выявить наклонности и таланты ребенка и развивать их в этом направлении. А для этого необходимо дать ему все попробовать. Симбиоз нашей и западной системы будет идеальным решением.

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