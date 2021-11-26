«Миру нужны лидеры и творцы», — Виктория Моминбаева о том, как меняется образование и почему это хорошо

Успешный предприниматель и многодетная мама поделилась своим видением современного образования и школы будущего.

Виктория Моминбаева, 46 лет, родной город — Алматы, предприниматель, общественный деятель, @happynika1



О своей школе



Я училась в двух школах. Одной их них была первая экспериментальная гимназия, где я училась на химика-биолога. Уроки шли парами, как в университете, да и программу мы проходили вузовскую.

Это было прекрасное учебное учреждение, в котором были как свобода и творчество, так и достаточно сложная углубленная программа по всем предметам. Школу я окончила с медалью, но самое главное — мне всегда везло на хороших учителей, которые любили и верили в меня. Думаю, поэтому я легко выигрывала олимпиады и получала призовые места по совершенно разным предметам.

Школа дала огромный опыт. Мы до сих пор переписываемся в общем чате с одноклассниками. Воспоминания только самые теплые.

О современном образовании

Мир изменился — он стал цифровым. Уже не надо идти в библиотеку, все можно найти онлайн. Появилось много информации об исследованиях мозга, мышлении и свойствах памяти, которые можно использовать.

Современные дети умеют гуглить, «копипастить», исправлять в интернете — все это нужно учитывать и вырабатывать особый подход.





Мы стали говорить об эмоциональном интеллекте детей, узнали о финской системе образования. И все это прекрасно, потому что современные дети совершенно другие. Думаю, что те установки, по которым работала советская школа, где нельзя было быть выскочкой или мечтателем, окончательно себя изживают. Миру нужны лидеры и творцы.

Об образовании для своих детей

При выборе школы для детей для меня важны атмосфера и знания, опыт и ценности. Трое моих мальчиков окончили школу в Швейцарии, потому что частные школы в этой стране считаются лучшими. Еще один сын учился в Нью-Йорке, прямо на Уолл-стрит. Другой учился в Майами, в школе для творческих детей, которую, кстати, окончила Ариана Гранде. Дочь пока учится здесь, но самостоятельно перешла из британской школы в американскую систему образования.





Кроме базовых знаний, школа должна развивать таланты детей, давать им прикладные навыки, которые пригодятся в жизни.

Все мои дети любили свои учебные заведения, и мне это нравится. Ребенок гармонично развивается и раскрывает свои лучшие личностные качества только тогда, когда ему комфортно в школе и коллективе.

О школе будущего

В ближайшие десять лет вся сфера образования претерпит большие изменения, в том числе и классно-урочная система. Появится больше возможностей выбирать основные и второстепенные предметы, в зависимости от способностей ребенка. Считаю, что так и должно быть.

Идеальная школа должна сочетать подачу материала с учетом новых технологий, развития IT-сферы, инноваций и подготовкой детей к миру будущего. В ней должно быть интересно и полезно учиться.