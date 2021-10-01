Школа. Как директор Bilim Media Group выбирает учебное заведение для своих детей и каким должно быть образование будущего

Предприниматели — люди с особым взглядом на мир. Мы поговорили с Рауаном Кенжехан, директором Bilim Media Group о том, как меняется образование сегодня и на что нужно обращать внимание родителям при выборе школы.
Рауан Кенжехан, 42 года, город — Алматы, Генеральный директор Bilim Media Group, facebook
О своей школе
О современной школе
Школьники также требуют изменений от системы образования, им важно чувствовать актуальность. Для этого учащиеся должны видеть связь между содержанием образования и тем, что происходит в мире. Сегодня школьные коллективы по всему миру стараются быть интереснее для учеников.
Классическое образование формировалось в другую эпоху, тогда была потребность обеспечить массовую грамотность. Сейчас школы становятся более индивидуальными. Система должна учитывать особенности, черты характера и одаренность каждого ученика. Это перманентный процесс, школы постоянно улучшаются и двигаются вперед.
Школа и система образования, в идеале, должны давать ребенку возможность находить что-то интересное для себя. Каждый человек индивидуален. И процесс обучения должен учитывать это.
Об образовании для своих детей
Это международная школа, где учитывают как глобальные тренды, так и локальную специфику.
Представление о мире должно создаваться с учетом индивидуальных запросов и особенностей каждого ребенка
Мы, как родители, имеем доступ к индивидуальным комментариям учителей, получаем рекомендации о том, на что следует обратить внимание. Есть возможность корректировать учебный процесс. Также здесь гибко относятся к дополнительным занятиям и интересам ребенка, будь то спорт или музыка. Школа открыта для диалога и построения персонального трека учеников.
Радует, что создается все больше школ с авторскими программами. Чем больше выбора, тем лучше. Ведь образование — индивидуальный процесс.
В современном мире, кроме академических знаний, появляется большой набор умений, которые даже в большей степени влияют на будущее ребенка. Такие жизненные навыки, как, например, умение коммуницировать или эмоциональный интеллект, пока официально не присутствуют в школьной программе. Но даже такие простые вещи, как физическое и эмоциональное здоровье, должны формироваться в детстве. Слой за слоем, представление о мире должно создаваться с учетом индивидуальных запросов и особенностей каждого ребенка.
В моем понимании идеальная школа должна быть на острие изменений, стараться рефлексировать и постоянно пересматривать процесс обучения. Мне хочется, чтобы ребенок стремился в школу и видел связь между тем, что ему интересно и важно, и тем, что дается в школе. Если связи нет, происходит отторжение. Чтобы этого не случалось, школе необходимо иметь ресурсы и возможности для того, чтобы построить личный подход к каждому ученику.
Вижу, что старшему ребенку интересно в школе, он получает удовольствие от посещения. У дочери помладше, этот интерес только формируется. Именно поэтому мне хочется, чтобы классный руководитель и учителя смогли найти к ней индивидуальный подход.
Высокий темп изменений налагает противоречия. Не все семейные и традиционные ценности можно вынести в будущее, чтобы они стали частью мировоззрения наших детей.
Мне важно, чтобы мои дети ощущали себя казахами, гражданами Республики Казахстан, видели важность в том, чтобы быть полезными обществу и ощущали связь поколений. Вместе с этим мы не можем ограничивать их, не давая им впитывать изменения, которые происходят в глобальном мире. Сегодня семья и школа должны искать баланс между этими ценностями и дать ребенку возможность реализоваться как личности и профессионалу в том направлении, которое он выберет.