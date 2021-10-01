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Школа. Как директор Bilim Media Group выбирает учебное заведение для своих детей и каким должно быть образование будущего
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Сегодня в 16:45

Школа. Как директор Bilim Media Group выбирает учебное заведение для своих детей и каким должно быть образование будущего

Предприниматели — люди с особым взглядом на мир. Мы поговорили с Рауаном Кенжехан, директором Bilim Media Group о том, как меняется образование сегодня и на что нужно обращать внимание родителям при выборе школы.


Рауан Кенжехан, 42 года, город — Алматы, Генеральный директор Bilim Media Group, facebook


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О своей школе

Я учился в Алматы в 161 Многопрофильной Казахской Гимназии. Окончил ее с отличием в 1996 году. Школа дала мне многое, повлияла на формирование гражданской позиции и представление об окружающем мире. Это было время, когда менялась историческая эпоха. И школе удалось создать контекст, который погружал нас в эти изменения. Мы много говорили о Независимости, обсуждали Конституцию. Было представление о большом общественном проекте, под названием «Независимый Казахстан». И мы, молодые люди, старались встроиться в этот проект. Школа помогла мне найти собственный путь, как личности и как будущего специалиста.

О современной школе

Под влиянием времени школа сильно изменилась. Этот процесс происходит быстро, и чтобы молодые люди успевали реагировать на него, школа должна быть в авангарде изменений. С другой стороны, система образования — консервативная среда, в которую не всегда получается быстро внести нововведения. Современная школа балансирует между этими крайностями.

Школьники также требуют изменений от системы образования, им важно чувствовать актуальность. Для этого учащиеся должны видеть связь между содержанием образования и тем, что происходит в мире. Сегодня школьные коллективы по всему миру стараются быть интереснее для учеников.

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Классическое образование формировалось в другую эпоху, тогда была потребность обеспечить массовую грамотность. Сейчас школы становятся более индивидуальными. Система должна учитывать особенности, черты характера и одаренность каждого ученика. Это перманентный процесс, школы постоянно улучшаются и двигаются вперед.

Школа и система образования, в идеале, должны давать ребенку возможность находить что-то интересное для себя. Каждый человек индивидуален. И процесс обучения должен учитывать это.

Об образовании для своих детей

Для меня важно, чтобы мои дети чувствовали себя комфортно в школьной среде. По долгу службы мы часто переезжали, соответственно менялись и школы. Коллектив учебного заведения, которое посещают мои дети сейчас, стремится к индивидуализации и персонализации обучения. Учителя создают среду, в которой каждый ребенок может реализовать свой потенциал.

Это международная школа, где учитывают как глобальные тренды, так и локальную специфику.

Представление о мире должно создаваться с учетом индивидуальных запросов и особенностей каждого ребенка


Мы, как родители, имеем доступ к индивидуальным комментариям учителей, получаем рекомендации о том, на что следует обратить внимание. Есть возможность корректировать учебный процесс. Также здесь гибко относятся к дополнительным занятиям и интересам ребенка, будь то спорт или музыка. Школа открыта для диалога и построения персонального трека учеников.

Радует, что создается все больше школ с авторскими программами. Чем больше выбора, тем лучше. Ведь образование — индивидуальный процесс.

В современном мире, кроме академических знаний, появляется большой набор умений, которые даже в большей степени влияют на будущее ребенка. Такие жизненные навыки, как, например, умение коммуницировать или эмоциональный интеллект, пока официально не присутствуют в школьной программе. Но даже такие простые вещи, как физическое и эмоциональное здоровье, должны формироваться в детстве. Слой за слоем, представление о мире должно создаваться с учетом индивидуальных запросов и особенностей каждого ребенка.

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В моем понимании идеальная школа должна быть на острие изменений, стараться рефлексировать и постоянно пересматривать процесс обучения. Мне хочется, чтобы ребенок стремился в школу и видел связь между тем, что ему интересно и важно, и тем, что дается в школе. Если связи нет, происходит отторжение. Чтобы этого не случалось, школе необходимо иметь ресурсы и возможности для того, чтобы построить личный подход к каждому ученику.

Вижу, что старшему ребенку интересно в школе, он получает удовольствие от посещения. У дочери помладше, этот интерес только формируется. Именно поэтому мне хочется, чтобы классный руководитель и учителя смогли найти к ней индивидуальный подход.

Высокий темп изменений налагает противоречия. Не все семейные и традиционные ценности можно вынести в будущее, чтобы они стали частью мировоззрения наших детей.

Мне важно, чтобы мои дети ощущали себя казахами, гражданами Республики Казахстан, видели важность в том, чтобы быть полезными обществу и ощущали связь поколений. Вместе с этим мы не можем ограничивать их, не давая им впитывать изменения, которые происходят в глобальном мире. Сегодня семья и школа должны искать баланс между этими ценностями и дать ребенку возможность реализоваться как личности и профессионалу в том направлении, которое он выберет.

О школе будущего

Изменения в системе образования происходят прямо сейчас. Если этого процесса не будет, то учащиеся начнут отторгать школу. Ведь авторитет системы образования и учителей, в глазах детей, зависит от их актуальности. Школьные коллективы не могут не ощущать этого, ведь они каждый день получают фидбэк от детей. Крен в сторону персонализации в школах уже наметился, независимо от того, где они находятся. Это постоянный процесс, в котором нет конечного результата. Пока будет меняться мир, будут меняться и школы.

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