Школа. Как директор Bilim Media Group выбирает учебное заведение для своих детей и каким должно быть образование будущего

Предприниматели — люди с особым взглядом на мир. Мы поговорили с Рауаном Кенжехан, директором Bilim Media Group о том, как меняется образование сегодня и на что нужно обращать внимание родителям при выборе школы.





Рауан Кенжехан, 42 года, город — Алматы, Генеральный директор Bilim Media Group, facebook





О своей школе

Я учился в Алматы в 161 Многопрофильной Казахской Гимназии. Окончил ее с отличием в 1996 году. Школа дала мне многое, повлияла на формирование гражданской позиции и представление об окружающем мире. Это было время, когда менялась историческая эпоха. И школе удалось создать контекст, который погружал нас в эти изменения. Мы много говорили о Независимости, обсуждали Конституцию. Было представление о большом общественном проекте, под названием «Независимый Казахстан». И мы, молодые люди, старались встроиться в этот проект. Школа помогла мне найти собственный путь, как личности и как будущего специалиста.

О современной школе

Этот процесс происходит быстро, и чтобы молодые люди успевали реагировать на него, школа должна быть в авангарде изменений. С другой стороны, система образования — консервативная среда, в которую не всегда получается быстро внести нововведения. Современная школа балансирует между этими крайностями.Для этого учащиеся должны видеть связь между содержанием образования и тем, что происходит в мире. Сегодня школьные коллективы по всему миру стараются быть интереснее для учеников.





Классическое образование формировалось в другую эпоху, тогда была потребность обеспечить массовую грамотность. Сейчас школы становятся более индивидуальными. Система должна учитывать особенности, черты характера и одаренность каждого ученика. Это перманентный процесс, школы постоянно улучшаются и двигаются вперед.

Школа и система образования, в идеале, должны давать ребенку возможность находить что-то интересное для себя. Каждый человек индивидуален. И процесс обучения должен учитывать это.

Об образовании для своих детей

Для меня важно, чтобы мои дети чувствовали себя комфортно в школьной среде. По долгу службы мы часто переезжали, соответственно менялись и школы. Коллектив учебного заведения, которое посещают мои дети сейчас, стремится к индивидуализации и персонализации обучения. Учителя создают среду, в которой каждый ребенок может реализовать свой потенциал.

Это международная школа, где учитывают как глобальные тренды, так и локальную специфику.

Представление о мире должно создаваться с учетом индивидуальных запросов и особенностей каждого ребенка







Мы, как родители, имеем доступ к индивидуальным комментариям учителей, получаем рекомендации о том, на что следует обратить внимание. Есть возможность корректировать учебный процесс. Также здесь гибко относятся к дополнительным занятиям и интересам ребенка, будь то спорт или музыка. Школа открыта для диалога и построения персонального трека учеников.



Радует, что создается все больше школ с авторскими программами. Чем больше выбора, тем лучше. Ведь образование — индивидуальный процесс.

В современном мире, кроме академических знаний, появляется большой набор умений, которые даже в большей степени влияют на будущее ребенка. Такие жизненные навыки, как, например, умение коммуницировать или эмоциональный интеллект, пока официально не присутствуют в школьной программе. Но даже такие простые вещи, как физическое и эмоциональное здоровье, должны формироваться в детстве. Слой за слоем, представление о мире должно создаваться с учетом индивидуальных запросов и особенностей каждого ребенка.





В моем понимании идеальная школа должна быть на острие изменений, стараться рефлексировать и постоянно пересматривать процесс обучения. Мне хочется, чтобы ребенок стремился в школу и видел связь между тем, что ему интересно и важно, и тем, что дается в школе. Если связи нет, происходит отторжение. Чтобы этого не случалось, школе необходимо иметь ресурсы и возможности для того, чтобы построить личный подход к каждому ученику.

Вижу, что старшему ребенку интересно в школе, он получает удовольствие от посещения. У дочери помладше, этот интерес только формируется. Именно поэтому мне хочется, чтобы классный руководитель и учителя смогли найти к ней индивидуальный подход.

Высокий темп изменений налагает противоречия. Не все семейные и традиционные ценности можно вынести в будущее, чтобы они стали частью мировоззрения наших детей.

Мне важно, чтобы мои дети ощущали себя казахами, гражданами Республики Казахстан, видели важность в том, чтобы быть полезными обществу и ощущали связь поколений. Вместе с этим мы не можем ограничивать их, не давая им впитывать изменения, которые происходят в глобальном мире. Сегодня семья и школа должны искать баланс между этими ценностями и дать ребенку возможность реализоваться как личности и профессионалу в том направлении, которое он выберет.

О школе будущего

Если этого процесса не будет, то учащиеся начнут отторгать школу. Ведь авторитет системы образования и учителей, в глазах детей, зависит от их актуальности. Школьные коллективы не могут не ощущать этого, ведь они каждый день получают фидбэк от детей. Крен в сторону персонализации в школах уже наметился, независимо от того, где они находятся. Это постоянный процесс, в котором нет конечного результата. Пока будет меняться мир, будут меняться и школы.