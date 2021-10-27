«Школа — это мир в миниатюре», — Бек Нарзи про современное образование и выбор школы для детей

О своей школе

Меня сформировала советская система образования. И октябренком успел побыть, и в пионеры был принят, а вот с комсомолом не повезло — СССР закончился раньше, чем я мог быть принят в комсомольцы-добровольцы. Главное слово, которое вошло в мою плоть и кровь в школьные годы чудесные — дисциплина! Как у товарища Дынина в «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». Мы учились шесть дней в неделю, и сейчас мои дети считают, что это жесть. А я ретроспективно завидую их пятидневке.



Все было строго и требовательно, сейчас я понимаю, что это правильно. Нас готовили ко взрослой ответственной жизни. Нельзя было списать — даже мысль об этом была преступной и самоунижающей. Дневник имел значение и был современным аналогом портфолио.



Я учился в спецшколе с английским уклоном, поэтому мои одноклассники были сильными, умными, стремящимися к знаниям. Это заставляло тянуться, конкурировать в хорошем смысле этого слова, быть лучше. Отсюда мои целеустремленность и осознание важности движения вперед. Спасибо школе за закалку!

О современном образовании



Мир изменился, перемены не обошли стороной и сферу образования. В общем и целом, они к лучшему. Мои дети учатся в Великобритании, и я с интересом смотрю на то, как отличается их школа от той, куда ходил я. У нас во многом была обязывающая система, принуждающая и приводящая детей к единому знаменателю. В Великобритании даже в государственных школах акцент делается на развитие личности ребенка. Здесь считаются с мнением детей, предоставляют им определенную свободу выбора. У нас были рамки, здесь они тоже есть, но территория для творчества, самовыражения и поиска себя — гораздо просторнее.





Компьютеризация преобразила школы, но и традиционные образовательные центры не сошли с дистанции. Особенно это касается государственных школ. В частных образовательных заведениях у детей есть широкая палитра выбора. Здесь больше возможностей понять, к чему тяготеет ваш ребенок, какие у него склонности и интересы. Современная школа — как элитный клуб. Это касается и высоких членских взносов — платы за обучение и престижа образования. Важно, чтобы этот короткий период детства и становления личности не прошел впустую. Школа в этом играет ключевую роль. Помимо базовых знаний, важны и развитие кругозора, и воспитание, и формирование взгляда на мир, а не простое зазубривание формул и фактов. Школа — это мир в миниатюре.



Об образовании для своих детей

Самое важное — преподавательский состав школы. Педагогами должны быть люди, сознающие свои миссию и ответственность. Они должны не только учить детей читать, но и сами должны уметь читать детей. Умение слышать и слушать учеников, направлять их и вовремя замечать их дар, искру, которая есть у каждого — вот, что важно.



Не должно быть агрессии и принуждения, какие были в моем детстве. У этого подхода есть, конечно, свои плюсы, но в индивидуальной системе, учитывающей психотип и склонности ребенка, плюсов намного больше. Я видел и вижу учителей, которые искренне кайфуют от своей работы, от дела всей их жизни. И их ученики тоже влюбляются в учение. В школе, как в моем рестораторском ремесле, — если ты горишь своим делом, у тебя будет аншлаг и гости будут возвращаться к тебе снова и снова. Школа должна быть местом, куда детям хотелось бы возвращаться ежедневно. Увлеченность ученика, на мой взгляд, напрямую зависит от увлеченности учителя. Желание узнавать новое, самосовершенствоваться, раздвигать границы — вот то главное, что должна обеспечить современная школа.





У этого подхода есть, конечно, свои плюсы, но в индивидуальной системе, учитывающей психотип и склонности ребенка, плюсов намного больше. Я видел и вижу учителей, которые искренне кайфуют от своей работы, от дела всей их жизни. И их ученики тоже влюбляются в учение. В школе, как в моем рестораторском ремесле, — если ты горишь своим делом, у тебя будет аншлаг и гости будут возвращаться к тебе снова и снова. Школа должна быть местом, куда детям хотелось бы возвращаться ежедневно. Увлеченность ученика, на мой взгляд, напрямую зависит от увлеченности учителя. Желание узнавать новое, самосовершенствоваться, раздвигать границы — вот то главное, что должна обеспечить современная школа.



У меня двое детей, полных противоположностей друг другу. Сын — книгочей и интроверт. Дочь, на два года младше, экстравертная, творческая особа. Соответственно и ожидания от школы у них разные. Когда мы выбирали школу для сына, то посещали разные туры по учебным заведениям, которые устраивают для родителей и детей. После одного из них, я спросил у сына, понравилась ли ему школа. Он ответил: «Нет». Потому что счел ее чересчур эмоциональной. Переизбыток активностей и акцент на коммуникации детей между собой и с учителями отпугнул его. Мы могли бы заставить его, как сейчас говорят, выйти из зоны комфорта и преодолеть свою закрытость, но не стали делать это. Это часть его натуры, зачем ее ломать? Мы нашли школу, поддерживающую баланс взаимодействия с учениками, не мешающую интровертным ученикам оставаться, порой, наедине со своими мыслями, книгами, увлечениями.

Школа должна быть местом, куда детям хотелось бы возвращаться ежедневно



Прежде всего, мы выбирали район для жизни и развития наших детей. Благодаря всезнающему Google, родительским форумам и углубленному мониторингу, мы предпочли для переезда район Ричмонд и Барнса. Он славится своими парками, экологией и просторами. Здесь нет суеты и нервозности мегаполиса. Здесь, среди ваших соседей не только коренные англичане, но и олени и белки. Тут фантастические виды! Но помимо природного великолепия, тут сосредоточены и лучшие в стране школы, занимающие верхние строчки различных рейтингов. В общем, все сошлось. Дети довольны, а мы — вдвойне.



О школе будущего

Когда я думаю о школе будущего, то я рассуждаю не абстрактно, а применительно к моим детям. Идеальная школа та, что окружена природой, в которой много пространства и света. Здесь есть все возможности для творчества, спорта, самоопределения, выбора профессии. Тот факт, что в ней преподают мастера своего дела, люди с репутацией — само собой разумеется. Неподалеку от нас есть пара школ, которые я приметил на будущее. Мне бы хотелось, чтобы когда дети подрастут, они перешли туда. Это непросто. Дело не только в дороговизне — хорошее образование не может стоить дешево, но и в колоссальном спросе. Детям нужно сдать экзамены, пройти отбор, а папе – все это оплатить. В общем, вместо того, чтобы рассуждать о школе будущего, пойду-ка я зарабатывать на нее.

Для нее был важен творческий компонент в обучении — пение, танцы, театральная студия, музыка, фортепиано. Благодаря широкой палитре выбора, нашлась оптимальная школа и для нее. Повторюсь, индивидуальный подход позволяет раскрыть способности каждого ребенка и влюбить его в школу. Тогда и учиться он будет эффективно, а не просто тянуть лямку.