Уважение к детям и преподавателям: Айжан Сулейменова о том, какой должна быть школа

Айжан Сулейменова — серийный предприниматель, основатель одного из самых узнаваемых в стране сервисов круглосуточной доставки и заказа цветов ZakazBuketov.kz, поделилась мыслями о современном образовании.





О своей школе

Я училась в гимназии №8 имени В. И. Ленина с уклоном на английский язык в Шымкенте. Тогда она считалась лучшей в своем направлении. Ее особенностью было наличие таких дисциплин, как «технический перевод», литература и география на английском языке. Уроки проводили учителя-иностранцы, а «технический перевод» вела директор Белоусова Людмила Николаевна. Не скажу, что любила этот предмет, но факт, что его вел Директор гимназии, придавал особую значимость.

В школе существовала программа Student exchange program. Тогда я впервые осознала и увидела, что существует возможность уехать на учебу за границу. Но мое детство пришлось в пору развала Советского Союза и разных перестроек. Так что с финансовой точки зрения это оказалось непосильным.

Школа была замечательная, что учителя, что друзья. Со многими из них мы до сих пор поддерживаем тесную связь и периодически встречаемся. Считаю, что понятия ответственности, чести и совести были привиты мне именно в этот период.

О современном образовании

Сегодня изменилось все. Особенно в связи с пандемией. Устои, нравы и порядки меняются со скоростью в стократном размере, превышающей привычные нам советские реалии образования.

Онлайн-обучение перевернуло ситуацию с ног на голову и показало, что для получения качественного образования необязательно физически ходить в школу. Можно стать профессионалом и получить глубокие познания и онлайн, находясь дома перед экраном с крутым экспертом, который все объясняет. Я верю в истинную силу онлайн-обучения и сама активно его практикую.





Но есть один фактор, который в домашней обстановке никак не получить. Для своих детей, школу я рассматриваю как социум, среду, в которой они должны находиться, общаться со сверстниками, развивать коммуникативные навыки. Дети должны приобрести человеческие качества: порядочность, отзывчивость, чувство благодарности, долга и чести. Этому могут научить только жизненные ситуации.

Об образовании для своих детей

Школу я выбирала, исходя из нескольких факторов. В первую очередь, это безопасность, второе — современные технологии, которыми оснащена школа. И третье, я бы не хотела, чтобы дети учились в учреждении советского формата. Речь о том, чтобы к детям относились как к полноценной личности, считались с их мнением и не пренебрегали бы им из-за их юного возраста.

Мои дети до пандемии год проучились в государственной общеобразовательной школе. Я сделала это намеренно, чтобы показать им жизнь стандартного казахстанского школьника без привилегий, а не помещать сразу в тепличную и комфортную среду.





После перехода в частную школу дети поделились со мной: «Мам, мы бы хотели вернуться обратно, потому что там дети добрее, человечнее, и дружба с ними для нас ценнее и крепче. Они настоящие, искренние и честные». Даже на дни рождения мои дети зовут старых друзей. Была поражена этим в хорошем смысле.

В частных школах наблюдается нездоровая опека над детьми, которая подкрепляется чрезмерным контролем руководства школы и паникой как со стороны родителей, так и самих ребят. Поэтому не все они могут поступать по совести, говорить правду и защищать свои слова и поступки.

О школе будущего

Мы отошли от реалий, которые были в нашем детстве. Важно уважать личность в учениках, обращаться к учителям достойно, не обесценивая их труд. В связи с чрезмерной опекой, некоторые родители стали пренебрежительно относиться к педагогам, защищая своего ребенка, даже в ситуации, где он объективно не прав. Нет четкой грани и взаимопонимания между обоими сторонами, но к ней необходимо стремиться и приходить.

В идеальной школе, даже не будущего, а настоящего, я вижу дисциплинированное поведение детей, родителей и учителей по отношению друг к другу.

В плане структуры — комбинированное обучение онлайн и офлайн, чтобы достичь эффективной стратегии и предотвратить эмоциональное выгорание.

Также я настаиваю на изучении классики — об этом начали забывать. Нужно читать «Войну и мир», «Человека в футляре», «Двенадцать стульев», Булгакова, Достоевского. Только профессионалы-педагоги смогут привить любовь к классической литературе, музыке и искусству. А это, в свою очередь, порождает высокий интеллект у ребенка.