Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/d05/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/d0505664a631581158201d748af383a9.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
pp-shokolad-molochnye-produkty-i-myaso-kto-proizvodit-ekologicheski-chistye-produkty-v-almaty
ПП-шоколад, молочные продукты и мясо: кто производит экологически чистые продукты в Алматы
162
/
/

Вчера в 12:00

ПП-шоколад, молочные продукты и мясо: кто производит экологически чистые продукты в Алматы

Жибек Абдикерим, директор департамента маркетинга и PR


50887401_389541505192751_53408590990774268_n.jpg


У нас лучшие показатели качества молока. И именно это молоко лучшего сорта используется при производстве детской молочной продукции в Казахстане. Восстановленное молоко, которое используется в 75 % случаев производства на рынке, плохо усваивается. Такое молоко лишено своих полезных компонентов и вредно для организма.

Подробнее здесь.


Асель Куспанова, родной город — Санкт-Петербург, менеджер по развитию ТОО «Лепсинск Өнімі», @lepsihoney


0114.jpg


Большинство казахстанцев предпочитает лечиться витаминами и лекарствами, хотя мед — признанный народный рецепт от болезней. В Казахстане нет развитой культуры потребления меда. И наша идея в том, чтобы помочь пчеловодам реализовывать продукцию. Мы хотим наращивать производство и распространение, чтобы повысить здоровье казахстанцев.

Подробнее здесь.


Юлия Смагулова, город — Алматы, основатель @Chocoplitka


WhatsApp Image 2020-05-25 at 10.37.00.jpeg


Главная концепция нашей компании — показать, что шоколад может быть полезным. Это не просто сладость, которую позволяют себе раз в месяц. Наш шоколад можно употреблять в умеренных количествах каждый день.

Подробнее здесь.


Инара Халык, родной город — Алматы, управляющая зоны отдыха и форелевого хозяйства «Нурлы Тау»


Мы сами разводим форель в специальных прудах. Объем производства — по три-четыре тонны в месяц. Радужная форель живет только в чистейшей пресной воде. Для разведения форели нужны определенные условия — температура воды, содержание кислорода. Мы выращиваем форель садковым способом.

Подробнее здесь.


Станислав Валюженич, директор по развитию, @kingfisherkz


salmon_narezka.jpg


Основная идея нашего бизнеса — мы помогаем людям питаться полезными свежими морепродуктами. Мы живем в самом центре Азии, и на нашем столе есть то же самое, что и на столе у людей в Барселоне и Осло, Антверпене и Шанхае. Мир становится ближе — в этом есть заслуга и нашей компании.

Подробнее здесь.


Керим Байтик, родной город — Алматы, основатель бренда ТОО Nomad Drinks, @nomad_drinks


 21768112_1924729904459204_1819196813890288958_n.jpg


Nomad Drinks — напитки кочевников. Это связано с историей не только казахов, но и всех людей. Я ездил на разные выставки и узнавал, что злаковые напитки, в том числе кисломолочные и живого брожения, существуют уже тысячу лет. И не только казахи их производят, это и Восточная Европа, Турция, Армения.

Подробнее здесь.


Алексей, родной город — Приозерск (Карагандинская область), руководитель крафтовой фермы «Хуторок»


IMG_0214.JPG


Мы производим молочные и кисломолочные продукты: яйца, творог, кефир, сметану, ряженку и шоколадное молоко. У нас даже было налажено производство фермерского сыра, но в силу недостачи сырья и высокого спроса на продукцию мы приостановили его производство до определенного времени.

Подробнее здесь.


Анжела Копылова, родной город — Алматы, исполнительный директор магазина «Ферма у дома»


DSC_0015.JPG


Основной упор у нас идет на молочную продукцию. Мы помогаем фермерам выйти на рынок в более или менее крупном объеме, стать доступными для потребителя. Мы хотим, чтобы люди знали, что можно питаться только натуральными продуктами. К сожалению, если провести опрос среди населения, то выяснится, что мало людей знают о существовании натуральной молочной продукции, а тем более местного производства, потому что это достаточно неизвестный сегмент.

Подробнее здесь.


Дияр Махпиров, родной город — Алматы, фермер


При выборе упаковки предпочтения мы отдавали экологичности. Наша этикетка из вторичной переработки, в земле она разлагается в течение десяти дней. Наша идея выращивать экологически чистую, органическую птицу была отчасти продиктована желанием давать своему ребенку здоровую пищу. Я вижу, чем кормлю птицу, вижу результат и смело даю это мясо своему сыну.

Подробнее здесь.


Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#алматы #фермерскиепродукты #производство #экология #пп
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как узнать город бесплатно: 10 интересных мест в Алматы
9581
8 аутлетов в Алматы, где купить люксовые бренды со скидкой до 90 %
10442
Как найти работу за рубежом: 14 полезных ресурсов с актуальными вакансиями
15054