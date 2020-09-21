ПП-шоколад, молочные продукты и мясо: кто производит экологически чистые продукты в Алматы

Жибек Абдикерим, директор департамента маркетинга и PR







У нас лучшие показатели качества молока. И именно это молоко лучшего сорта используется при производстве детской молочной продукции в Казахстане. Восстановленное молоко, которое используется в 75 % случаев производства на рынке, плохо усваивается. Такое молоко лишено своих полезных компонентов и вредно для организма.

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Асель Куспанова, родной город — Санкт-Петербург, менеджер по развитию ТОО «Лепсинск Өнімі», @lepsihoney





Большинство казахстанцев предпочитает лечиться витаминами и лекарствами, хотя мед — признанный народный рецепт от болезней. В Казахстане нет развитой культуры потребления меда. И наша идея в том, чтобы помочь пчеловодам реализовывать продукцию. Мы хотим наращивать производство и распространение, чтобы повысить здоровье казахстанцев.

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Юлия Смагулова, город — Алматы, основатель @Chocoplitka





Главная концепция нашей компании — показать, что шоколад может быть полезным. Это не просто сладость, которую позволяют себе раз в месяц. Наш шоколад можно употреблять в умеренных количествах каждый день.



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Инара Халык, родной город — Алматы, управляющая зоны отдыха и форелевого хозяйства «Нурлы Тау»

Мы сами разводим форель в специальных прудах. Объем производства — по три-четыре тонны в месяц. Радужная форель живет только в чистейшей пресной воде. Для разведения форели нужны определенные условия — температура воды, содержание кислорода. Мы выращиваем форель садковым способом.

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Станислав Валюженич, директор по развитию, @kingfisherkz





Основная идея нашего бизнеса — мы помогаем людям питаться полезными свежими морепродуктами. Мы живем в самом центре Азии, и на нашем столе есть то же самое, что и на столе у людей в Барселоне и Осло, Антверпене и Шанхае. Мир становится ближе — в этом есть заслуга и нашей компании.

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Керим Байтик, родной город — Алматы, основатель бренда ТОО Nomad Drinks, @nomad_drinks







Nomad Drinks — напитки кочевников. Это связано с историей не только казахов, но и всех людей. Я ездил на разные выставки и узнавал, что злаковые напитки, в том числе кисломолочные и живого брожения, существуют уже тысячу лет. И не только казахи их производят, это и Восточная Европа, Турция, Армения.

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Алексей, родной город — Приозерск (Карагандинская область), руководитель крафтовой фермы «Хуторок»





Мы производим молочные и кисломолочные продукты: яйца, творог, кефир, сметану, ряженку и шоколадное молоко. У нас даже было налажено производство фермерского сыра, но в силу недостачи сырья и высокого спроса на продукцию мы приостановили его производство до определенного времени.

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Анжела Копылова, родной город — Алматы, исполнительный директор магазина «Ферма у дома»





Основной упор у нас идет на молочную продукцию. Мы помогаем фермерам выйти на рынок в более или менее крупном объеме, стать доступными для потребителя. Мы хотим, чтобы люди знали, что можно питаться только натуральными продуктами. К сожалению, если провести опрос среди населения, то выяснится, что мало людей знают о существовании натуральной молочной продукции, а тем более местного производства, потому что это достаточно неизвестный сегмент.

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Дияр Махпиров, родной город — Алматы, фермер

При выборе упаковки предпочтения мы отдавали экологичности. Наша этикетка из вторичной переработки, в земле она разлагается в течение десяти дней. Наша идея выращивать экологически чистую, органическую птицу была отчасти продиктована желанием давать своему ребенку здоровую пищу. Я вижу, чем кормлю птицу, вижу результат и смело даю это мясо своему сыну.

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