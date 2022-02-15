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Оптимизм, развитие и дисциплина — активные жители Центральной Азии о жизненных принципах
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13.02.2022

Оптимизм, развитие и дисциплина — активные жители Центральной Азии о жизненных принципах

Артур Жусупов, 37 лет, город — Алматы, учитель математики и физики


Артур Жусупов

Первый принцип, который я проповедую в работе и в жизни — дисциплина. Второй принцип — ответственность. Если я о чем-то договорился, для меня важно четко соблюдать эту договоренность. А если что-то не получается, обязательно сообщить об этом как можно раньше.

Работу нужно делать качественно и эффективно. Быть добросовестным во всем, за что берешься.

Если следовать этим трем принципам, успех неминуем — он рано или поздно придет.

Жизнь — многогранна. В ней часто случаются взлеты и падения. Но, чем старше становишься, тем сильнее меняется отношение к трудностям. Если глубоко погружаться в кризисную ситуацию, ты можешь упустить из внимания другие аспекты жизни. Поэтому нужно понимать, что все временно, а после черной полосы всегда наступает белая. Сохранять максимально позитивный настрой, отгонять плохие мысли и продолжать двигаться в выбранном направлении.

Подробнее о деятельности Артура по ссылке.

Улан Усенов, 29 лет, город — Алматы, учитель химии


Улан Усенов

Моя главная ценность в жизни и в работе — «не навреди». В общении с любым человеком я веду себя так, чтобы после разговора со мной он не испытывал неприятных чувств. Я не люблю, когда люди в негативе. Особенно если этот негатив случается из-за меня. Поэтому стараюсь не допускать подобных моментов. Хочу, чтобы после взаимодействия со мной люди чувствовали себя лучше.

Еще одна мантра, которой я всегда придерживаюсь — колебаться можно в процессе выбора цели, а когда цель поставлена, колебаться не стоит — нужно действовать. Это правило работает и по отношению к окружению. Если ты однажды назвал человека другом, то думать и сомневаться в нем уже нельзя.

Когда случаются трудности в работе, я просто продолжаю делать свое дело с позитивными мыслями о детях. Никакие сложности не важны, пока ты видишь перед собой цель — сделать учеников счастливыми. И я верю, что могу сделать это с помощью своего предмета.

Подробнее о деятельности Улана по ссылке.

Лилия Шакирова, 30 лет, город — Ташкент, спортсменка, боец ММА


officialshakirova

Один из главных принципов, которым я руководствуюсь в жизни и в карьере — надеяться только на себя. Если хочешь чего-то добиться, не жди помощи. Делай все сам.

Второй принцип — если начал что-то, то делай до конца. Особенно это актуально в спорте.

Третий принцип — относиться ко всем трудностям как к очередной задачи или цели. Тогда становится понятно, как их решить.

Подробнее о деятельности Лилии по ссылке.

Айжан Джуманалиева, 44 года, город — Бишкек, адвокат


aijan.djumanalieva

Первый принцип — оптимизм. Если что-то случается, я не грущу долго, а сохраняю позитивный настрой и ищу решение. Обращаюсь за поддержкой к близким.

Второй принцип — честность. Всегда нужно говорить правду. Я не боюсь сказать о том, что мне не нравится.

Для меня семья — важнейший институт общества. Убеждена в том, что в семье и в отношениях должны царить любовь и уважение. Не стоит создавать семью ради семьи. Нужно думать о себе и своем счастье.

Поэтому считаю, что у каждого человека должен быть выбор. Это касается всего: что кушать, с кем жить, кем работать, рожать детей или не рожать. И чем раньше человек поймет это и научится самостоятельно принимать решения, тем лучше.

Подробнее о деятельности Айжан по ссылке.

Сухроб Ниёзов, 33 года, город — Душанбе, предприниматель


Сухроб

Принципы — это ярлык, рамка, которая ограничивает. Иногда принципы мешают человеку становиться лучше, совершенствоваться. Поэтому я уже на протяжении нескольких лет ломаю собственные стереотипы. Выбрал единственный принцип, который мною движет — быть лучшей версией себя, быть лучше, чем вчера.

Ставя себе рамки, мы усложняем жизнь, ломаем то, что можно обогнуть. Из сломанного, невозможно построить новое. Поэтому нужно быть гибким, адаптироваться.

Подробнее о деятельности Сухроба по ссылке.

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