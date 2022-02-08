IT-предприниматель из Таджикистана о любви к инновациям и стремлении улучшить жизнь людей

О себе

Я простой человек из культурного города Худжанд в Таджикистане.

Меня с детства интересовали гаджеты, техника, компьютеры. И я до сих пор люблю технологии и инновации. Мне нравится автоматизировать процессы, чтобы максимально облегчить жизнь людей.

Я честный человек. По отношению к себе и к другим. Люблю, когда все открыто и справедливо.

Люблю свободу. Для меня это возможность не отвлекаться на внешнее, чтобы сконцентрироваться на созидании и творчестве. Считаю, что человек должен быть свободен в действиях, чтобы создавать что-то новое, резонансное. Конечно, свободным в пределах разумного.

Человек должен быть свободен в действиях, чтобы создавать что-то новое

Я максималист и перфекционист. Все, что я делаю, должно быть идеально, красиво, правильно.

Мне нравится радовать людей. Чувствую себя живым и получаю кайф, когда понимаю, что полезен окружающим. Это мотивирует больше всего.

Для меня важна вера. Это то, что движет людьми — вера, что все будет хорошо.

Я счастливый человек. Меня окружают интересные люди, с которыми мне комфортно. Делаю то, что люблю и зарабатываю, а результатами работы пользуется множество людей. У меня есть семья, супруга, двое прекрасных детей. По-моему, этого достаточно для счастья.

О жизненных принципах

Принципы — это ярлык, рамка, которая ограничивает. Иногда принципы мешают человеку становиться лучше, совершенствоваться. Поэтому я уже на протяжении нескольких лет ломаю собственные стереотипы. Выбрал единственный принцип, который мною движет — быть лучшей версией себя, быть лучше, чем вчера.

Ставя себе рамки, мы усложняем жизнь, ломаем то, что можно обогнуть. Из сломанного, невозможно построить новое. Поэтому нужно быть гибким, адаптироваться.





Когда в жизни возникают сложности, мне помогает вера. Я отношусь к ним как к жизненным экзаменам и возможности перейти на другой уровень. Принимаю трудности как должное и ищу способ решить их безболезненно.

О людях в жизни

Многим в жизни я обязан родителям. Благодарен отцу за его воспитание, привитые ценности — честность и патриотичность. Благодарен маме за то, что она всегда поддерживала мои начинания и решения. Благодаря ее поддержке, восемь лет назад я переехал и сделал первый шаг на своем пути предпринимателя.

Жизнь сама формирует наше окружение. Друзей не выбирают, они формируются временем. Но людей вокруг меня объединяет то, что они помогают мне становиться лучше.

О деятельности

В 1999 году папа купил мне первый компьютер, и технологии увлекли меня. Мне понравилось, как они могут упрощать жизнь. Я понял, что это моя стихия.

Затем я работал в общественных, государственных, международных, коммерческих и некоммерческих направлениях. Получил большой опыт и ушел в бизнес. Теперь я окружен технологиями, инновациями, новшествами. Это единственное направление, где я чувствую себя свободным, чтобы творить.





На данный момент у нас несколько проектов. Первый — сервис заказа такси. Второе направление — предоставление услуг в области разработки и дизайна на аутсорсе. И третье направление — сервис доставки в области грузоперевозок. Последние два года показали, что выбранные направления важны для общества. Мы помогали людям в период локдауна, а курьеры были настоящими супергероями.

Последние три года мы работаем над сервисом грузоперевозок. Планируем совершить прорыв в этой области. Разрабатываем альтернативную технологию, которая призвана сэкономить расходы на перевозку грузов, а также оказать положительное влияние на экологию. Придумали платформы, куда будут загружаться контейнеры и на магнитных подушках передвигаться между городами на большой скорости над землей и под землей. Такие платформы управляются автоматически. В ближайшие два года, в планах протестировать технологию между двумя городами. Если все получится, мы будем выдвигать проект на международный уровень.

Дело моей жизни — улучшать жизни других людей, с помощью технологий и инноваций

Дело моей жизни — улучшать жизни других людей, с помощью технологий и инноваций. Мы каждый день создаем собственный рай на Земле. Говорят, что в раю, если подумать о еде, она появится. И сегодня, ты можешь заказать еду через смартфон, и через несколько минут она появится у тебя дома. Все мы хотим жить роскошно и удобно. И я работаю над тем, чтобы приносить людям радость с помощью инновационных продуктов.