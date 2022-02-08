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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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IT-предприниматель из Таджикистана о любви к инновациям и стремлении улучшить жизнь людей
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Сухроб Ниёзов

33 года, город — Душанбе, предприниматель, @sniyazov

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Неравнодушные люди

Сегодня в 14:39

IT-предприниматель из Таджикистана о любви к инновациям и стремлении улучшить жизнь людей

Сухроб

О себе

Я простой человек из культурного города Худжанд в Таджикистане.

Меня с детства интересовали гаджеты, техника, компьютеры. И я до сих пор люблю технологии и инновации. Мне нравится автоматизировать процессы, чтобы максимально облегчить жизнь людей.

Я честный человек. По отношению к себе и к другим. Люблю, когда все открыто и справедливо.

Люблю свободу. Для меня это возможность не отвлекаться на внешнее, чтобы сконцентрироваться на созидании и творчестве. Считаю, что человек должен быть свободен в действиях, чтобы создавать что-то новое, резонансное. Конечно, свободным в пределах разумного.

Человек должен быть свободен в действиях, чтобы создавать что-то новое


Я максималист и перфекционист. Все, что я делаю, должно быть идеально, красиво, правильно.

Мне нравится радовать людей. Чувствую себя живым и получаю кайф, когда понимаю, что полезен окружающим. Это мотивирует больше всего.

Для меня важна вера. Это то, что движет людьми — вера, что все будет хорошо.

Я счастливый человек. Меня окружают интересные люди, с которыми мне комфортно. Делаю то, что люблю и зарабатываю, а результатами работы пользуется множество людей. У меня есть семья, супруга, двое прекрасных детей. По-моему, этого достаточно для счастья.

О жизненных принципах

Принципы — это ярлык, рамка, которая ограничивает. Иногда принципы мешают человеку становиться лучше, совершенствоваться. Поэтому я уже на протяжении нескольких лет ломаю собственные стереотипы. Выбрал единственный принцип, который мною движет — быть лучшей версией себя, быть лучше, чем вчера.

Ставя себе рамки, мы усложняем жизнь, ломаем то, что можно обогнуть. Из сломанного, невозможно построить новое. Поэтому нужно быть гибким, адаптироваться.

созидатели

Когда в жизни возникают сложности, мне помогает вера. Я отношусь к ним как к жизненным экзаменам и возможности перейти на другой уровень. Принимаю трудности как должное и ищу способ решить их безболезненно.

О людях в жизни

Многим в жизни я обязан родителям. Благодарен отцу за его воспитание, привитые ценности — честность и патриотичность. Благодарен маме за то, что она всегда поддерживала мои начинания и решения. Благодаря ее поддержке, восемь лет назад я переехал и сделал первый шаг на своем пути предпринимателя.

Жизнь сама формирует наше окружение. Друзей не выбирают, они формируются временем. Но людей вокруг меня объединяет то, что они помогают мне становиться лучше.

О деятельности

В 1999 году папа купил мне первый компьютер, и технологии увлекли меня. Мне понравилось, как они могут упрощать жизнь. Я понял, что это моя стихия.

Затем я работал в общественных, государственных, международных, коммерческих и некоммерческих направлениях. Получил большой опыт и ушел в бизнес. Теперь я окружен технологиями, инновациями, новшествами. Это единственное направление, где я чувствую себя свободным, чтобы творить.

Таджикистан

На данный момент у нас несколько проектов. Первый — сервис заказа такси. Второе направление — предоставление услуг в области разработки и дизайна на аутсорсе. И третье направление — сервис доставки в области грузоперевозок. Последние два года показали, что выбранные направления важны для общества. Мы помогали людям в период локдауна, а курьеры были настоящими супергероями.

Последние три года мы работаем над сервисом грузоперевозок. Планируем совершить прорыв в этой области. Разрабатываем альтернативную технологию, которая призвана сэкономить расходы на перевозку грузов, а также оказать положительное влияние на экологию. Придумали платформы, куда будут загружаться контейнеры и на магнитных подушках передвигаться между городами на большой скорости над землей и под землей. Такие платформы управляются автоматически. В ближайшие два года, в планах протестировать технологию между двумя городами. Если все получится, мы будем выдвигать проект на международный уровень.

Дело моей жизни — улучшать жизни других людей, с помощью технологий и инноваций


Дело моей жизни — улучшать жизни других людей, с помощью технологий и инноваций. Мы каждый день создаем собственный рай на Земле. Говорят, что в раю, если подумать о еде, она появится. И сегодня, ты можешь заказать еду через смартфон, и через несколько минут она появится у тебя дома. Все мы хотим жить роскошно и удобно. И я работаю над тем, чтобы приносить людям радость с помощью инновационных продуктов.

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#бизнес #предприниматель #технологии #таджикистан #созидатели
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