Айжан Джуманалиева о том, как помогает женщинам в Кыргызстане быть независимыми и успешными

О себе

Я — девушка, мама, супруга, юрист, адвокат.

Я — позитивный человек. Не могу долго грустить. Всегда смеюсь, улыбаюсь. Считаю, что любую проблему можно решить.

Я энергичная. Мне нравится создавать новые вещи. Организовывать мероприятия и собирать вместе активных людей. Помогать другим, дарить эмоции.

Самое важное в жизни — семья. Близкие люди, которые поддержат, несмотря на твое положение или финансовые возможности. Благодаря близким я чувствую внутреннее спокойствие, а общение с ними дарит радость.

Я люблю многие вещи в жизни. Коллеги шутят, что я все хочу и мне все интересно. Например, люблю читать. Одно из любимых произведений — «Тополек мой в красной косынке» Чингиза Айтматова. Еще мне понравилась книга «Три чашки чая». Нравится читать биографии известных людей.

Люблю путешествовать. Еще люблю шопинг. Если у меня нет дел, могу проходить по магазинам весь день.

Думаю, я — счастливый человек. У меня прекрасный супруг, четверо детей. При этом я всегда занималась тем, что мне нравится. Делаю то, что приносит пользу людям. В этом большая заслуга моих родителей, особенно мамы. Благодаря ее поддержке и помощи супруга я могу заниматься интересными проектами, задерживаться на работе, выезжать в командировки.

О жизненных принципах

Первый принцип — оптимизм. Если что-то случается, я не грущу долго, а сохраняю позитивный настрой и ищу решение. Обращаюсь за поддержкой к близким.

Второй принцип — честность. Всегда нужно говорить правду. Я не боюсь сказать о том, что мне не нравится.

Считаю, что у каждого человека должен быть выбор

Для меня семья — важнейший институт общества. Убеждена в том, что в семье и в отношениях должны царить любовь и уважение. Не стоит создавать семью ради семьи. Нужно думать о себе и своем счастье.

Поэтому считаю, что у каждого человека должен быть выбор. Это касается всего: что кушать, с кем жить, кем работать, рожать детей или не рожать. И чем раньше человек поймет это и научится самостоятельно принимать решения, тем лучше.

О людях в жизни

Самые близкие люди — это семья.

Большое влияние на меня оказали родители. Они всегда подталкивали к обучению и развитию. Хотели, чтобы дети достигли высот. Думаю, у них все получилось.





Родители заложили правильную культуру общения в семье, привили ее нам, своим детям. И до сих пор во всем помогают.

Мы с супругом вместе уже почти 18 лет. Создали семью осознанно, мне на тот момент было 27 лет. Я точно знала, что хочу выйти замуж именно за этого человека. Думаю, такое случается не часто. Рада, что мне повезло, и я живу с человеком, которого люблю.

Супруг тоже юрист. Для меня важна его поддержка. Я ни разу не сидела в декрете дольше двух месяцев. И он всегда подталкивал меня к достижению целей, помогал.

Ценю, что дети здоровы. Они привыкли, что мы много работаем и относятся к этому спокойно. Учатся быть самостоятельными.

У меня не так много друзей. Но они уже давно рядом со мной. Радует, что мне есть к кому обратиться в любой момент.

О деятельности

Я начала карьеру юриста сразу после окончания университета. Но только шесть лет назад осознала, насколько мне нравится то, что я делаю.

Как адвокат, я защищаю женщин. Как эксперт, работаю в неправительственных организациях и международных компаниях. Участвую в мероприятиях, которые направлены на поддержку женщин.

В сентябре 2021 года я основала пространство — коворкинг Legal Hub. Это место, где сконцентрированы юристы и адвокаты. Они могут высказывать свое мнение, делиться знаниями, слушать других экспертов. Чтобы окупать работу площадки, мы проводим платные мероприятия, сдаем в аренду рабочие места и конференц-зал.





Юрист — это классная профессия. Грамотные специалисты помогают людям. Но для этого нужно постоянно развиваться, общаться с экспертами рынка. На мой взгляд, вузы сегодня не дают качественных актуальных знаний. И молодые специалисты в нашем хабе могут найти то, чего им не хватает.

Но главная миссия хаба — повышение правовой грамотности молодежи и женщин. Для этого мы проводим мероприятия, помогаем по разным вопросам, консультируем. В планах создавать подобные площадки и в регионах.

Еще одно направление моей деятельности — образовательные мероприятия для девочек-подростков. Мы часто проводим их в селах, беседуем на кыргызском языке. Хочу, чтобы девочки в отдаленных населенных пунктах видели перед собой возможности, знали свои права, получали образование и были счастливыми.

Поэтому я также стала соучредителем SheStarts — это фонд развития предпринимательства среди женщин. Два года назад мы вместе с молодой и талантливой девушкой Асель организовали это общественное объединение. Его основная миссия — поддержка женщин предпринимателей в Кыргызстане. Деятельность фонда охватывает и образование, и мероприятия, и инвестиции. Это действительно крутое объединение, которое делает полезные вещи. Многие женщины из сел смогли наладить дополнительный доход, стали предпринимателями, получили инвестиции и поддержку менторов. Горжусь, что причастна к этому.

Дело моей жизни — получать удовольствие от всего, чем занимаюсь

Дело моей жизни — получать удовольствие от всего, чем занимаюсь. Жизнь интересна и ее нужно проживать с удовольствием. Делать приятные вещи, находить единомышленников. Уметь мечтать масштабно. Предпринимать действия. Мне бы хотелось доносить это в массы.