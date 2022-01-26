Лилия Шакирова о том, как стала первой девушкой из Узбекистана в UFC





О себе

Я веселая, целеустремленная, упрямая. Иногда могу быть невыносимой. Еще добрая, но если нужно, могу быть злой.

Люблю сладкое и кофе. Еще люблю путешествия.

Меня радует, когда вижу, что у людей сбывается то, о чем они давно мечтали. Это делает меня еще более счастливой.

О жизненных принципах

Один из главных принципов, которым я руководствуюсь в жизни и в карьере — надеяться только на себя. Если хочешь чего-то добиться, не жди помощи. Делай все сам.

Один из главных принципов — надеяться только на себя

Второй принцип — если начал что-то, то делай до конца. Особенно это актуально в спорте.

Третий принцип — относиться ко всем трудностям как к очередной задачи или цели. Тогда становится понятно, как их решить.

О людях в жизни

Я никогда ни на кого не равняюсь. Делаю все для того, чтобы люди равнялись на меня.





Большинство людей в моей жизни временны. Но есть и важные люди. Во-первых, это моя семья. Для меня нет никого дороже. Еще есть те, кто помогает мне, с кем я занимаюсь общим делом.

Люди в моем окружении веселые и дружелюбные. Занимаются спортом. Как и все — со своими мечтами и проблемами.

О деятельности

Я боец MMA. Могу сказать, что быстро набрала популярность и спрос.

Все началось с того, что я долгое время занималась борьбой. Постепенно меня начали интересовать и другие виды спорта. Захотелось испытать себя в других направлениях. Например, тайский бокс, бокс, самбо.

В смешанные боевые искусства я попала случайно. Так получилось, что мой друг искал девушек, которые могли бы выступить в этом направлении. И я предложила свою кандидатуру. Первый раз выступила в Китае в 2017 году. Мне понравился этот формат —само ощущение боя в клетке и все, что там можно делать. Спортсмену предоставляется полная свобода действий.





После этого события я приняла решения тренироваться и готовиться к новым выступлениям в MMA. В 2018 году дебютировала в российской организации, проводящей бои по смешанным единоборствам Fight Nights Global. Начало там было отличным. Но в дальнейшем, из-за судейской несправедливости по отношению к моему бою, я приняла решение об уходе.

После этого я перешла в организацию «Битва на Волге», нынешнюю Eagle Fighting Championship. И уже через год после завоевания пояса, мне неожиданно предложили выступить в высшей лиге UFC. Дебютный бой был не совсем удачным, но это только начало.

На данный момент дело моей жизни — это спорт и достижения в нем.