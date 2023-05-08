«Окружение влияет на рост», — люди WE о том, как формируют свой круг общения

Делимся интервью с вдохновляющими людьми из Центральной Азии. Собрали их мнение о том, как формировать свое окружение.





Канат Надырбек, город — Бишкек, артист балета, @kanat_nadyrbek

На моем пути встречалось много хороших людей, которые оказали на меня большое влияние. В первую очередь это моя семья: мама, папа, сестры. Также важную роль сыграл Чолпонбек Базарбаев — народный артист СССР. Он еще в детстве увидел мой талант, отдал меня в балетное училище и направил на путь артиста.

Мой учитель — Уран Сарбагишев, народный артист Кыргызстана. Он делился со мной опытом. Научил бороться за свое место, идти к своей цели. Другой учитель — Берик Алимбаев, тоже многое мне дал как профессионалу.

Было много других педагогов, партнеров, которые направляли меня в нужное русло. Среди них моя супруга Ирина Сапожникова. Она пришла в мою жизнь не просто так: показала, что семья — самое ценное в жизни.

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Асаль Сапарбаева, 29 лет, город — Ташкент, спортсменка, блогер, актриса, каскадер, @_littos

Когда я занималась гимнастикой, мы выезжали на разные мероприятия, но обычно за свой счет. До тех пор, пока в Узбекистан не вернулась Оксана Чусовитина. Она стала старшим тренером по спортивной гимнастике и собрала сборную страны. Я была поражена, что эта легендарная спортсменка пригласила меня в команду. Буквально через неделю мы улетели на сборы в Германию. Там я увидела уровень других спортсменов, вновь полюбила свой спорт и полюбила путешествия, которые включали не только новые места, но и знакомства с разными людьми, с разными культурами. Мои границы расширились, появились большие цели. Оксана Чусовитина мотивировала меня и мотивирует до сих пор. Она дала понять, что в спорте нет ограничений, в том числе по возрасту. Все это только в нашей голове.

Еще один человек, который оказал на меня большое влияние — мой супруг. Когда мы познакомились, оказалось, что он еще более активный, чем я. Я занималась только гимнастикой. А он развивался в разных направлениях: и в музыке, и в паркуре, и в баскетболе, и в таеквондо, и в каратэ. Тогда я поняла, что могу пробовать себя в самых разных вещах. Необязательно выбирать что-то одно. Я стала выступать на сцене, работала аниматором, завела блог. Он каждый день мотивирует меня двигаться вперед.

Окружение сильно влияет на рост. Сегодня нас окружают сильные люди, которые сильно вдохновляют и помогают быстрее достигать целей. Мы помогаем друг другу становиться лучше.

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Тилек Ешеналиев, 36 лет, город — Бишкек, сооснователь и генеральный директор Мashina.kg и Нouse.kg, @tilek_eshenaliev

Мне повезло. Я предприниматель, поэтому сам сформировал свое окружение. Мы начинали бизнес со съемной квартиры в Бишкеке. Постепенно росли, переехали в бизнес-центр, но чувствовали, что там мало коммуникаций. Теперь мы работаем в коворкинге Оlolo, где сконцентрировано множество креативных умов, работающих в разных направлениях. Мы постоянно взаимодействуем с другими предпринимателями, которые похожи на нас, обмениваемся идеями, помогаем друг другу, создаем новые проекты. Благодаря такому нетворкингу получаем новые сделки, расширяемся, создаем новые виды услуг.

Мое окружение сегодня состоит из самых топовых людей Кыргызстана. Это лучшие предприниматели страны.

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Каныбек Чериков, 37 лет, город — Бишкек, сооснователь «Чериков и партнеры», @kanybekcherikov

Во взрослой жизни самое большое влияние на меня оказали супруга и дети. Благодаря супруге я понял, что означают здоровые отношения в семье. А дети сподвигли к тому, чтобы начать разбираться в себе.

Если говорить о бизнесе, то на меня сильно повлиял российский предприниматель Федор Овчинников. Благодаря ему я понял всю силу личного бренда.

Все они для меня — поддержка и вдохновение.

Все мое окружение — это родные, друзья и команда. Но в последнее время я стремлюсь расширять круг общения. Потому что вижу вокруг себя много интересных людей. Хожу на интересные мероприятия, знакомлюсь с новыми людьми. Благо в ololo, где расположился наш бизнес, с этим проблем нет.

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Арман Уразгалиев, 41 год, город — Астана, музыкант, главный дирижер театра Astana Ballet





Большое влияние на меня оказали мои педагоги. Один из них — профессор, дирижер, Заслуженный деятель Казахстана Ахметов Канат Мугинович.

Еще один педагог, который оказал на меня большое влияние, — дирижер, профессор, Народный артист, Заслуженный деятель искусств Базаргали Ажиевич Жаманбаев. Он долгое время занимался со мной. Мог позвонить летом во время отпуска в девять часов вечера и позвать на занятия. И мы трудились несколько часов до поздней ночи. С ним всегда было интересно работать благодаря его творческому подходу и огромному опыту. Под его началом я освоил множество оперных и балетных спектаклей.

Также я многое почерпнул от Вага Папяна. Работал с ним, когда он был главным дирижером Государственного академического симфонического оркестра РК.

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Алина Макенова, 38 лет, город — Бишкек, рекрутер, СЕО Make Nova, @alina_makenova

Важный человек в жизни — мой супруг. До замужества я была саркастичной, острой на язык. Это помогало мне отстаивать свои границы. Но при этом я могла сделать кому-то больно. И именно супруг показал мне, что необязательно все время находиться в состоянии обороны.

Многому учит меня мой партнер Данияр Аманалиев. Одна из последних вещей, которую он мне показал: Даже если тебе сделали больно, это не повод быть озлобленным.

Я социальный человек. Поэтому у меня разнообразное окружение. Есть друзья, с которыми мы дружим уже 20-25 лет. Есть коллеги, знакомые. Я понимаю, что если буду сидеть в своем офисе или дома, то новые люди в мою жизнь не придут. Поэтому, если мне интересен человек, знакомлюсь с ним. С развитием социальных сетей общение стало доступнее. Можно общаться с людьми не только в твоем городе, но и в других странах. Главное, чтобы люди разделяли твои интересы, взгляды и ценности, были готовы не только брать, но и давать.

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