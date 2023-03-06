«Главное правило — не сидеть на месте», — Асаль Сапарбаева об умении проигрывать и добиваться своих целей







О себе





Я спортсменка и уже 23 года занимаюсь спортом. Недавно вступила в сборную Узбекистана по брейк-дансу. Еще я артистка, в том числе артистка цирка. Также я блогер, актриса, каскадер.

Я целеустремленная. Спорт с детства научил ставить перед собой цели и идти к ним.

Во мне много энергии, не могу сидеть на месте. Люблю адреналин. И мне нравится пробовать что-то новое. Именно поэтому родители отдали меня в спорт. В спорте у меня есть возможность рисковать, выходить за рамки, постоянно открывать новые грани своих возможностей.

Я ответственно подхожу к своей работе. Не делаю ничего для галочки. Ухожу во все с головой, дотошно отношусь к каждой детали.

Мы с супругом веселые, улыбчивые, любим жизнь. Обожаем путешествия. Плотно сотрудничаем с компанией «Узбектуризм». Недавно даже получили награду за популяризацию нашей страны в мире.





Отдыхаем мы тоже активно. Зимой катаемся на сноуборде, летом — на скейтах или на велосипедах. Чтобы выплеснуть эмоции и перезагрузиться, я иду на танцы.

Люблю рисовать. У меня есть планшет, и я изучаю анимацию. Перерисовываю свои видео по кадрам и пробую создавать мультфильмы. Возможно, в будущем буду использовать это в блоге.

Я счастливый человек. Иногда удивляюсь, как гладко все идет. Да, случаются падения, но мы всегда легко с ними справляемся.

О жизненных принципах

Самое главное правило в нашей семье — не сидеть на месте. У нас дома есть три большие школьные доски, где прописаны планы на жизнь, на год, месяц и день. Поэтому нам никогда не скучно и всегда есть чем заняться.

Самое главное правило в нашей

семье — не сидеть на месте

Еще одно правило: первым делом встать и начать, а дальше будет видно. Все хотят добиться успеха, но мало кто знает, как это сделать. Нужно просто перебороть свою лень и начать что-то делать. Тогда маленький шаг может перерасти в грандиозный план.

Нужно уметь ставить перед собой цели и прописывать варианты, как этого достичь. Тогда просыпается некий азарт: каждый день зачеркивать маленькие шаги и приближаться к своим мечтам.





В спорте есть правило: даже если ты проиграл, нужно встать и идти дальше. Без падений не будет результатов и взлета. В нашей семье это норма. Мы умеем проигрывать, не расстраиваемся, получаем от этого опыт, мотивируемся. Недавно я впервые приняла участие в баттле по брейк-дансу в Японии. Когда проиграла, ни капли не расстроилась. Села на трибуны и смотрела все выступления. Наблюдала за более опытными спортсменами, за их фишками. Думала, что могу сделать лучше в следующий раз. Времени грустить нет, нужно работать дальше.

О людях в жизни





Когда я занималась гимнастикой, мы выезжали на разные мероприятия, но обычно за свой счет. До тех пор, пока в Узбекистан не вернулась Оксана Чусовитина. Она стала старшим тренером по спортивной гимнастике и собрала сборную страны. Я была поражена, что эта легендарная спортсменка пригласила меня в команду. Буквально через неделю мы улетели на сборы в Германию. Там я увидела уровень других спортсменов, вновь полюбила свой спорт и полюбила путешествия, которые включали не только новые места, но и знакомства с разными людьми, с разными культурами. Мои границы расширились, появились большие цели. Оксана Чусовитина мотивировала меня и мотивирует до сих пор. Она дала понять, что в спорте нет ограничений, в том числе по возрасту. Все это только в нашей голове.





Еще один человек, который оказал на меня большое влияние — мой супруг. Когда мы познакомились, оказалось, что он еще более активный, чем я. Я занималась только гимнастикой. А он развивался в разных направлениях: и в музыке, и в паркуре, и в баскетболе, и в таеквондо, и в каратэ. Тогда я поняла, что могу пробовать себя в самых разных вещах. Необязательно выбирать что-то одно. Я стала выступать на сцене, работала аниматором, завела блог. Он каждый день мотивирует меня двигаться вперед.

Окружение сильно влияет на рост. Сегодня нас окружают сильные люди, которые сильно вдохновляют и помогают быстрее достигать целей. Мы помогаем друг другу становиться лучше.

О деятельности





Мы работаем в разных направлениях. И даже если одно проседает или перестает работать, другое всегда страхует. Например, перед пандемией мы работали в Китае. На время вернулись в Узбекистан, и в этот момент нам позвонили и сказали, что скоро случится локдаун. Мы в тот же день закупили разные фоны, костюмы, штативы для съемок и мгновенно переключились на другой вид деятельности — стали развиваться в социальных сетях.

Блог — это не просто работа, это наша жизнь. Через социальные сети я несу зрителям определенные ценности. Например, через келинку показываю нашу страну, нашу культуру. А через тему Национальной гвардии показываю, как девушки могут себя защитить.





В сентябре 2022 года мы запустили YouTube-канал и недавно получили первый миллион подписчиков. Для нас это колоссальный шаг вперед, новая платформа и новые возможности. У нас уже работает монетизация, и мы получаем деньги от платформы. Видим крутую отдачу от проделанной работы и хотим приумножить свои результаты. Мне хочется быть полезной. С помощью YouTube я могу стать онлайн-тренером, записать курс для оздоровления людей. Показать людям, что спорт — это не только про красоту тела, но и про здоровье, полезные привычки и долголетие.

В этом году я снова вернулась в профессиональный спорт. Брейк-данс — это новый олимпийский вид спорта. В сборной страны должно быть три мальчика и три девочки. У нас пока только две девочки, поэтому я бы хотела популяризовать этот вид спорта. В планах попасть на Олимпийские игры. В данный момент я готовлюсь на Азиатские игры. Мне нравится, что спорт дает мне возможность не только реализовать свой потенциал, но и путешествовать. В этом году у нас планируется около 10-13 поездок.

Мне хочется быть полезной

Мой муж любит снимать. Он видит себя в роли режиссера, а я в роли актрисы. Поэтому в ближайшие два-три года мы создадим собственный фильм. Хотим сделать что-то драйвовое. Это точно будет экшен. В нашей стране такого рода фильма не развиты. Но мы знаем команду Nomad Stunts из Казахстана и Кыргызстана. Это люди, которые смогут поддержать наш проект.

Дело моей жизни — спорт. Я бы хотела мотивировать людей, особенно женщин, на занятия спортом. Еще мне нравится популяризировать нашу страну в мире. Это приносит мне удовольствие и радость.