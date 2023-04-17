«Для меня важно быть эффективной», — Алина Макенова о любви к рекрутингу и как помогает компаниям становиться сильнее









О себе





Я рекрутер, предприниматель. Руковожу рекрутинговым и аутстаффинговым агентством Make Nova. Еще я мама и супруга. Вышла замуж в сознательном возрасте. Мы с супругом растим пятилетнего сына.

Могу описать себя как selfmade. Во мне сочетаются советское воспитание и интерес к трендам, новым профессиям, современным технологиям. Всегда стараюсь изучать новое.

Я человек действия. Всегда выбираю и стремлюсь что-то сделать. Чем жалеть о том, что не попробовала.

Каждый выбирает свой круг полезности. Для меня важно быть эффективной. Всегда думаю о том, как и с какой стороны можно оптимизировать те или иные процессы. Ищу интересные решения. Для меня ценна стратегия win-win. Важно понять, чего хочет другой человек, и добиться результата, который будет выгоден обеим сторонам. Стремлюсь быть полезной своей семье, ближайшему окружению и людям, с которыми я соприкасаюсь.

Люблю эстетику. Мне нравится интерьерный дизайн. Часто изучаю тренды в ремонте, обустройстве дома. Еще люблю цветы.





Люблю людей. Когда знакомлюсь с кем-то, хочу узнать, чем они занимаются, что у них получается лучше всего, что они любят, где они могли бы быть более полезны. Этот интерес помогает мне и в жизни, и в работе.

Мне нравится объединять других, находить точки соприкосновения. Это делает меня счастливее. Еще меня радуют еда, путешествия, новые возможности, информация, знакомства.

Счастье осознавать, что ты находишься на своем месте, делаешь то, что любишь, окружен людьми, которые понимают тебя и разделяют твои ценности.

О жизненных принципах





Я верю в карму. В то, что у каждого действия есть последствия. И когда стою перед выбором, всегда выбираю наиболее лучшее решение.

Верю в здоровый эгоизм. Для меня это значит делать хорошо не только себе, но и окружающим. Когда ты заботишься о других, в твоей жизни тоже все складывается.

Оптимизм помогает преодолевать сложности

С детства у меня есть четкое понимание, что все закончится хорошо. Точно знаю, что, несмотря на сложности, финал всегда будет счастливым. Этот оптимизм помогает преодолевать сложности, находить решения в любой ситуации.

О людях в жизни





Важный человек в жизни — мой супруг. До замужества я была саркастичной, острой на язык. Это помогало мне отстаивать свои границы. Но при этом я могла сделать кому-то больно. И именно супруг показал мне, что необязательно все время находиться в состоянии обороны.





Многому учит меня мой партнер Данияр Аманалиев. Одна из последних вещей, которую он мне показал: Даже если тебе сделали больно, это не повод быть озлобленным.

Я социальный человек. Поэтому у меня разнообразное окружение. Есть друзья, с которыми мы дружим уже 20-25 лет. Есть коллеги, знакомые. Я понимаю, что если буду сидеть в своем офисе или дома, то новые люди в мою жизнь не придут. Поэтому, если мне интересен человек, знакомлюсь с ним. С развитием социальных сетей общение стало доступнее. Можно общаться с людьми не только в твоем городе, но и в других странах. Главное, чтобы люди разделяли твои интересы, взгляды и ценности, были готовы не только брать, но и давать.

О деятельности





Я долгое время занималась продажами, управляла разными бизнесами. Всегда работала с людьми, объединяла их, занималась талантами. Могла порекомендовать кому-то заняться той или иной деятельностью, исходя из его способностей. Поэтому, когда во время декрета я увидела у Данияра Аманалиева объявление о запуске рекрутингового агентства, сразу отозвалась.

Было сложно, нужно было совмещать материнство и запуск агентства. Но мы справились. Агентство Make Nova на рынке уже пять лет. Сыну тоже уже больше пяти лет. И ни один из них не остался без внимания.





Мы занимаемся поиском и подбором людей. Основной профиль: IT, финансы, бухгалтерия, топ-менеджмент. Мы ищем ключевых сотрудников в команды, потому что именно они могут оказать большое влияние на развитие компании. Также мы аутстаффинговое агентство. Сопровождаем компании, у которых нет представительства в Кыргызстане, и оформляем их сотрудников по Трудовому кодексу. Помогаем формировать команды и за рубежом. Работали с Украиной, Великобританией, ОАЭ, Сингапуром и другими странами.

Наша особенность в том, что мы ориентируемся не только на техническое задание и навыки кандидатов. Главная задача — понять, что нужно компании, кто сможет ее усилить, кто лучше всего ей подойдет. Стремимся к тому, чтобы людям было комфортно работать друг с другом. Потому что люди ищут людей, и важно, чтобы они совпадали по ценностям. Недавно одна из девушек, которую мы трудоустроили в начале своего пути, отметила пятилетие в компании. Такие кейсы помогают понять, что мы делаем свою работу не зря.

Дело моей жизни — приносить пользу

Именно в рекрутинге я лучше всего могу достигать результатов в рамках концепции win-win. Круто видеть, как один или несколько человек могут изменить и усилить команду.

Дело моей жизни — приносить пользу, делиться тем, что у тебя есть, видеть, как это помогает другим.