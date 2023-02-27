Канат Надырбек о развитии балетного искусства в Кыргызстане и работе в разных странах мира







О себе





Я артист балета. Выступаю на сцене уже около 20 лет.

Люблю мечтать. Ставлю перед собой большие цели. И если не добиваюсь их, сильно переживаю, разочаровываюсь. Еще я довольно несдержанный человек и у меня мало терпения.

Одна из черт моего характера — настойчивость. Если я чего-то хочу, иду к своей цели напролом. В нашей сфере добиться высот без этой черты сложно. Особенно когда ты выходец из страны, о которой мало кто знает. Нужно всегда доказывать, что ты заслуживаешь свое место. Если ты выкладываешься на 100%, зрители это чувствуют, и все вопросы отпадают.

Если я чего-то хочу, иду к своей цели напролом

Я свободолюбивый человек. Не люблю рамки. Из-за этого у меня часто возникало недопонимание с руководством. Я всегда стремлюсь привносить свое видение в постановки. Делаю так, как я чувствую, так, как я хочу.

Важно любить свое дело. Не ждать быстрых результатов и быстрых денег. Надо много трудиться и делать все с душой.

Я считаю себя счастливым человеком. Верю, что нужно радоваться мелочам и самому создавать свое счастье каждый день.

О жизненных принципах





Я не люблю предателей. Стараюсь держаться от таких людей подальше. Считаю, что если ты выбрал быть и работать с одним человеком, нужно идти до конца, вместе проходить через разные этапы.





Я легко могу накрутить себя, сделать из маленькой проблемы огромную. А в работе и в жизни часто возникают сложности, случаются ошибки. Стараюсь напоминать себе, что если проблема случилась, значит, так суждено. Нужно уметь ее принять, не накручивать себя, понимать, что жизнь продолжается.

О людях в жизни





На моем пути встречалось много хороших людей, которые оказали на меня большое влияние. В первую очередь это моя семья: мама, папа, сестры. Также важную роль сыграл Чолпонбек Базарбаев — народный артист СССР. Он еще в детстве увидел мой талант, отдал меня в балетное училище и направил на путь артиста.

Мой учитель — Уран Сарбагишев, народный артист Кыргызстана. Он делился со мной опытом. Научил бороться за свое место, идти к своей цели. Другой учитель — Берик Алимбаев, тоже многое мне дал как профессионалу.

Было много других педагогов, партнеров, которые направляли меня в нужное русло. Среди них моя супруга Ирина Сапожникова. Она пришла в мою жизнь не просто так: показала, что семья — самое ценное в жизни.





Я стараюсь выбирать друзей и осознано формировать свое окружение. Мне нравится находить единомышленников, соратников. Это люди, с которыми у нас схожие взгляды и цели. Найти таких людей тяжело. Но когда они появляются, это ценно.

О деятельности





Я начал карьеру в Кыргызском театре оперы и балета имени А. Малдыбаева. Окончил Бишкекское хореографическое училище имени Чолпонбека Базарбаева. После выпуска отслужил в армии, а затем вернулся в театр. Исполнил партию Принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро», партию Солора в балете «Баядерка». Параллельно учился в университете на экономиста.

Затем я заключил контракт на два года с компанией из Москвы и поехал в тур по странам Азии и Европы. Объездил с выступлениями около 40 стран. По приглашению компании Universal Ballet остался в Сеуле, где проработал еще два года. После этого работал в театре Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке. Получил там большой опыт. Поработал с педагогами мирового уровня, среди которых Александр Курков, Любовь Кунакова, Эльдар Алиев, Геннадий Селюцкий и другими. Станцевал там почти весь классический репертуар. Выступал на исторической сцене и на новой сцене театра в Санкт-Петербурге. Мы объездили с гастролями много стран. Я был первым премьером Мариинского театра в истории кыргызского балета.





Теперь я вернулся на Родину, в Кыргызстан. У меня много планов. Хотелось бы внести свой вклад в развитие искусства в стране. У нас нет теории преподавания кыргызского танца. Все передается из уст в уста. Это большое упущение. Было бы хорошо все систематизировать, создать методички, книги.

В планах открыть свой театр Universal Theatre. Хочу, чтобы там выступали артисты балета, музыканты, оперные певцы, универсальные танцовщики из разных стран. Пока мы работаем над частными проектами, проводим концерты. Недавно провели концерт, где симфонический оркестр исполнил известные саундтреки из кинофильмов. Ставим театральные балетные постановки «Щелкунчик», «Жизель», «Лебединое озеро». Приглашаем именитых артистов, среди которых Мэгуми Мацумото из Японии, Ксения Овчинникова и Ольга Гришенкова из России. В будущем хотелось бы вывозить наш театр за рубеж, в Европу, США.

Дело моей жизни — оставить след в балетном искусстве

Когда я выступал в разных странах, люди всегда удивлялись, что я из Кыргызстана, что у нас есть балетная школа. Многие даже не слышали о нашей стране. Хотелось бы собрать вокруг себя сильную команду, чтобы развивать искусство в Кыргызстане, чтобы все в мире знали, что у нас живут талантливые люди. Ценили не только нашу природу, но и нашу культуру. У нас есть много национальных балетов. Например, «Материнское поле» по произведению Чингиза Айтматова, «Асель», «Манас». Все это нужно восстанавливать и показывать на мировых сценах.

Дело моей жизни — оставить след в балетном искусстве. Я посвятил этому делу много лет и хочу, чтобы эти годы прошли не зря. Я уже состоялся как артист, теперь хочу состояться как хореограф, постановщик, художественный руководитель.