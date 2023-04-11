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Каныбек Чериков о том, с чего началась деятельность «Чериков и партнеры» и какие ценности помогают в жизни и в бизнесе
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Каныбек Чериков

37 лет, город — Бишкек, сооснователь «Чериков и партнеры», @kanybekcherikov

Главный

Сегодня в 14:25

Каныбек Чериков о том, с чего началась деятельность «Чериков и партнеры» и какие ценности помогают в жизни и в бизнесе

Каныбек Чериков


О себе


Если попробовать описать себя в двух словах — я осознанный человек. По крайней мере, стараюсь таким быть и в бизнесе, и в семейной жизни.

Для меня важно, чтобы все, что я делаю, имело долгосрочный смысл. Кто-то считает, что я все усложняю. Возможно. Но по-другому я не чувствую себя наполненным.

Для меня важно, чтобы все, что я делаю, имело долгосрочный смысл


В жизни люблю порядок и стабильность. Но в последнее время начинаю ценить спонтанность. Она усиливает вкус к жизни. Еще, с годами я стал любить комфорт.

Для меня важны порядочность и осознанность. Я не могу общаться с людьми, у которых нет этих двух качеств. Если нет первого, мне становится неприятно. Если нет второго — неинтересно.

Чувствовать себя счастливее мне помогает привычка прислушиваться к себе. К сожалению, большинство мужчин скептически относятся к ментальному здоровью. Но без этого невозможно стать по-настоящему счастливым. Я только учусь выстраивать диалог с самим собой. Но уже чувствую себя намного счастливее, чем несколько лет назад.

О жизненных принципах


В своем бизнесе я когда-то внедрил принцип беспощадной честности с самим собой. Он означает следующее: когда возникает спорная ситуация в работе, сотрудник должен спросить себя: «А действительно ли я верю в то, что поступаю справедливо?». Этот же принцип помогает в личной жизни.

Кыргызстан

В жизни часто возникают трудности. Универсального способа справиться с ними нет. Иногда помогает отдых и отстранение. А иногда, напротив, полное погружение в проблему, когда я думаю о ней днем и ночью и в итоге нахожу решение. Иногда может помочь просмотр интервью с интересными личностями. В другом случае — покупка чего-то материального.

О людях в жизни


Во взрослой жизни самое большое влияние на меня оказали супруга и дети. Благодаря супруге я понял, что означают здоровые отношения в семье. А дети сподвигли к тому, чтобы начать разбираться в себе.

Если говорить о бизнесе, то на меня сильно повлиял российский предприниматель Федор Овчинников. Благодаря ему я понял всю силу личного бренда.

Все они для меня — поддержка и вдохновение.

Все мое окружение — это родные, друзья и команда. Но в последнее время я стремлюсь расширять круг общения. Потому что вижу вокруг себя много интересных людей. Хожу на интересные мероприятия, знакомлюсь с новыми людьми. Благо в ololo, где расположился наш бизнес, с этим проблем нет.

О деятельности


Мы занимаемся бухгалтерским обслуживанием B2B-бизнеса в Кыргызстане. Свою миссию сформулировали так: «Мы помогаем современным предпринимателям работать в несовременном государстве». Чтобы абсурдные правила игры не мешали им созидать.

предприниматель

Все началось еще восемь лет назад, в 2014 году. Мы с моим партнером-бухгалтером арендовали стол в коворкинге. Я отвечал за маркетинг, он за обслуживание. Тогда у нас было 150$ в кармане. Из них 100$ ушло на аренду стола, а 50$ мы вложили в продвижение. Благодаря этому пришли первые клиенты. Постепенно их количество стало расти. У нас появился офис, сотрудники и бизнес-процессы.

Дело моей жизни — созидание


На сегодняшний день «Чериков и партнеры» — это устойчивый бизнес с оборотом примерно 5 000 000 сом в год и пулом качественных клиентов, с которыми приятно работать.

Дело моей жизни — созидание.

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#бизнес #предприниматель #кыргызстан #бишкек #созидатели
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