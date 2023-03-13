Тилек Ешеналиев о создании крупнейших классифайдов в Кыргызстане Мashina.kg и Нouse.kg







О себе





Я программист, предприниматель, сооснователь и генеральный директор крупнейших классифайдов в Кыргызстане — Мashina.kg и Нouse.kg.

Я считаю себя счастливым человеком. Возможно, я самый счастливый человек в мире. У меня есть родители, любимая жена, трое замечательных детей, а также крутое дело, партнеры и команда.

Моя работа — это и есть мое хобби. Я занимаюсь ею с огромным удовольствием. Могу проснуться в три часа ночи, потому что мне пришла новая идея и надо срочно записать новый код.

Мною всегда движет желание помочь людям

Я ленивый человек, который всегда ищет, как упростить те или иные действия. Но когда я чувствую, что погрузился в зону комфорта, заставляю себя делать что-то новое. Например, я изучаю data science, машинное обучение, искусственный интеллект. Еще принял решение развивать личный бренд, продвигать через него наш бизнес. Завел социальные сети. Выступаю на разных мероприятиях, когда меня приглашают. Слежу за трендами, стараюсь за ними успевать.

Я благодарен жизни за возможность изучать новое и сразу применять знания в бизнесе. Это отдельный вид счастья, настоящий подарок, который не только повышает мой уровень жизни, но и помогает развивать мои продукты, а значит, менять жизни других людей. Осознание того, что ты помогаешь людям, заряжает.

Мною всегда движет желание помочь людям. Конечно, как предприниматели, мы думаем о деньгах, о прибыли. Но первостепенная мотивация для нас — решение реальных проблем. А если клиент будет доволен продуктом, он будет готов за него платить.

О жизненных принципах





Один из принципов — больше пробовать, совершать разные действия и оценивать результаты. Лучше проверить на практике пять гипотез, чем спрогнозировать 150 вариантов развития событий, но ничего не сделать.

Считаю, что деятельность должна приносить человеку удовольствие. В свое время мама помогла мне найти свое дело, понять, что компьютерные науки — это мое. Поэтому я бы тоже хотел помочь своим детям выбрать дело жизни, которое будет приносить им радость и благополучие, а другим людям — пользу. Это важно.





Для меня важно, чтобы люди на начальных этапах были готовы больше отдавать, чем принимать. При найме я ищу сотрудников с высокой мотивацией, которые готовы работать за небольшую оплату и расти, показывать себя. И когда такие люди становятся незаменимыми, я как работодатель готов держаться за них, создавать им лучшие условия.

Перед тем как нанять человека на новую должность в компании, мы сами пробуем эту роль на себе. Я продавал баннерную рекламу, занимался маркетингом, изучал бухгалтерию. Также я занимаюсь программированием, операционным управлением и стратегическим развитием. Это помогает видеть объем работы каждого сотрудника, правильно формулировать обязанности и ожидания людей в команде.

О людях в жизни





Мне повезло. Я предприниматель, поэтому сам сформировал свое окружение. Мы начинали бизнес со съемной квартиры в Бишкеке. Постепенно росли, переехали в бизнес-центр, но чувствовали, что там мало коммуникаций. Теперь мы работаем в коворкинге Оlolo, где сконцентрировано множество креативных умов, работающих в разных направлениях. Мы постоянно взаимодействуем с другими предпринимателями, которые похожи на нас, обмениваемся идеями, помогаем друг другу, создаем новые проекты. Благодаря такому нетворкингу получаем новые сделки, расширяемся, создаем новые виды услуг.





Мое окружение сегодня состоит из самых топовых людей Кыргызстана. Это лучшие предприниматели страны.

О деятельности





В детстве мама отдала меня на курсы программирования, где мы учились на советских компьютерах. Это впечатлило меня. Я понял, что хочу связать свою жизнь с технологиями. Участвовал в олимпиадах, получил образование в университете. Уже со второго курса работал и получал опыт на практике.

У меня был опыт работы в США. Но в 2013 году я вернулся в Кыргызстан, чтобы открыть свой бизнес. Предложил одногруппникам создать компанию. Сначала у нас было два неудачных стартапа. А в 2016 году мы с партнерами задумались, почему в Кыргызстане до сих пор нет достойной классифайд площадки — доски объявлений, где люди могли бы размещать свои объявления или находить нужные вещи. Тогда мы решили создать качественное мобильное приложение, которое было бы полезно людям.

Спустя два года, когда у нас появилась аудитория, мы запустили монетизацию. Зарабатывали на продвижении объявлений и на рекламе. В 2019 году прошли точку безубыточности и стали прибыльным бизнесом. С этого времени наблюдаем постоянный рост в выручке. За 2022 год выросли в три раза.

За год на нашей площадке было подано 600 тысяч объявлений на восемь миллиардов долларов

Теперь мы основатели крупнейших классифайд площадок в Кыргызстане. За 6 лет существования наших продуктов мы насчитали 24 компании, которые запускались в этой же сфере, но угасали в течение года. Думаю, нам помогло искреннее желание помочь людям. Наши приложения востребованы, потому что решают реальные проблемы. Они удобны и доступны, с каждым годом становятся лучше. Ими пользуется все больше людей, чтобы продать свои машины, квартиры и другие товары. Общее количество скачиваний уже перевалило за три миллиона. Можно сказать, что каждый второй кыргызстанец хотя бы один раз пользовался приложением. За год на нашей площадке было подано 600 тысяч объявлений на восемь миллиардов долларов. Из них 57% дошли до сделки купли-продажи. Поэтому мы считаем себя лидерами на рынке объявлений. И нам еще есть куда расти.





У нас много предложений и вариантов для дальнейшего роста. Мы изучаем другие рынки. Рассматриваем предложения от финансовых учреждений. Внедряем новый функционал. Например, в 2021 году запустили раздел «Новое авто» и развиваем его как отдельное направление. С помощью этого решения завели на нашу платформу эксклюзивных дистрибьюторов мировых брендов: BMW, Toyota, Lexus, Kia, Chevrolet, Hyundai, LADA, CHERY. В планах запустить сервис перепродаж авто.

Изучаем возможности машинного обучения. Работаем над моделью, которая сможет оценивать стоимость домов в Бишкеке с помощью машинного обучения.

Поэтому дело моей жизни — технологии, которые облегчают жизнь других людей.