Арман Уразгалиев о карьере дирижера, талантливых педагогах и создании оркестра в театре Astana Ballet







О себе





Я родился в творческой интеллигентной семье. Мой папа — музыкант. Долгое время работал в сфере искусства. Мама танцевала, работала в ансамбле танца «Салтанат».

Коллеги и друзья говорят, что я добрый человек и что иногда в жизни нужно быть более жестким. Но я не считаю, что доброта — это плохое качество.

При этом я взрывной. Могу быстро вспылить. Особенно если вижу, что меня не слышат, или когда встречаюсь с откровенным хамством. Но я быстро отхожу. Понимаю, что мои эмоции не должны влиять на других людей.

В силу моей работы во мне есть такие качества, как воля, целеустремленность, коммуникабельность, умение повести за собой людей, твердость характера, понимание того, что происходит в театре, в стране, в мире.





Музыка занимает 85% моего времени. Но я также люблю вкусную еду. Обожаю кофе, особенно в театрах. Нравится хорошее кино, литература, футбольные матчи. Люблю путешествия. С 2021 года я работаю приглашенным дирижером Новосибирского академического театра оперы и балета. Я ценю возможность сменить обстановку, поработать с новыми людьми. Это важно для любого человека.

О жизненных принципах





Для меня важен профессионализм и ответственное отношение к работе. Это выражается в том, во сколько ты приходишь на работу, подготовлен ли ты к рабочему дню, как выглядишь, как общаешься с коллегами.

Для меня важен профессионализм и ответственное отношение к работе

Еще я ценю дисциплину. Музыканты не самые дисциплинированные люди, но без этого качества сложно создавать что-либо.

Придерживаюсь гуманных принципов жизни и работы. Хочу, чтобы все мы жили в мире, развивались сами и развивали нашу страну.

О людях в жизни





Большое влияние на меня оказали мои педагоги. Один из них — профессор, дирижер, Заслуженный деятель Казахстана Ахметов Канат Мугинович.





Еще один педагог, который оказал на меня большое влияние, — дирижер, профессор, Народный артист, Заслуженный деятель искусств Базаргали Ажиевич Жаманбаев. Он долгое время занимался со мной. Мог позвонить летом во время отпуска в девять часов вечера и позвать на занятия. И мы трудились несколько часов до поздней ночи. С ним всегда было интересно работать благодаря его творческому подходу и огромному опыту. Под его началом я освоил множество оперных и балетных спектаклей.

Также я многое почерпнул от Вага Папяна. Работал с ним, когда он был главным дирижером Государственного академического симфонического оркестра РК.

По долгу моей службы большая часть моего окружения — коллеги по театральному искусству: композиторы, балетмейстеры, менеджеры, музыканты. Работа дирижером подразумевает постоянное взаимодействие с людьми. Нужно наладить контакт со всеми участниками оркестра, у каждого из которых свой характер, свои проблемы. Невозможно не вникать в жизнь коллег, потому что от настроения каждого члена коллектива зависит работа всего оркестра. Поэтому важно уметь находить общий язык со всеми.

О деятельности





В детстве у меня не было особого стремления к музыке. Поэтому, когда меня первый раз привели в музыкальную школу им. К. Ж. Байсеитовой, я не прошел отбор. Но во время обучения в общеобразовательной школе, будучи второклассником, я попал в духовой оркестр и увлекся этим. Спустя пару лет снова прошел отбор и поступил в музыкальную школу по классу тромбона. Первое время мне было сложно, по многим специальным предметам я отставал. Но родители подключили частных педагогов, и я нагнал программу.





После окончания школы я поступил в Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы. Окончил ее и прошел ассистентуру-стажировку по специальности «Духовые инструменты». В это время увлекся дирижированием и пошел на курсы, которые вел дирижер, Народный артист Республики Казахстан Толепберген Абдрашевич Абдрашев. Он подготовил меня к вступительным экзаменам, и я поступил на второе высшее образование по направлению «Оперно-симфоническое дирижирование». Учился в классе Заслуженного деятеля РК Жарасова Нурлана Салаватовича.

Сначала я работал стажером, а затем стал дирижером ГАТОБ им. Абая. Параллельно был ассистентом главного дирижера Государственного академического симфонического оркестра РК Вага Папяна.

В 2013 году в Казахстане открылся театр «Астана Опера». И в 2014 году я принял решение о переезде в столицу. С этого момента началась моя карьера в Астане.

Когда открылся театр Astana Ballet, я работал дирижером в «Астана Опера». Меня пригласили в команду музыкальным редактором. Сначала все постановки в Astana Ballet ставились под фонограмму. Но театр развивался, рос, и руководство задумалось о том, чтобы поставить спектакль под живой оркестр. Было сложно, но интересно. Я собрал 60 музыкантов, и мы сделали первую постановку. Тогда возникла мысль создать в театре оркестр на постоянной основе.





Организовать все было достаточно сложно. В театре уже сложилась своя система работы, и чтобы собрать новую команду, а это еще 65-70 человек, нужны были ресурсы и время. И когда все стало двигаться, началась пандемия. К созданию оркестра мы вернулись только в 2021 году. В сентябре я перешел на полную ставку главного дирижера в Astana Ballet и объявил конкурс. В подборе команды мне помогала прекрасный музыкант с огромным опытом Каламкас Жумабаева. И уже в начале ноября в театре официально появился свой оркестр.

Театр — многофункциональная организация, которая состоит из нескольких коллективов, команд. Нас много, и мы все работаем на один результат. Как руководитель оркестра я забочусь о каждом участнике нашего коллектива. Должность главного дирижера подразумевает постоянное решение множества вопросов.

Самое главное в обществе — это культура

Самое главное в обществе — это культура. Культура всего: работы, поведения, мысли. И такие учреждения, как театры, библиотеки, музеи, способствуют развитию культуры нации. Мне нравится быть частью этого, поднимать уровень культуры в нашей стране. А создать свой оркестр — это огромное дело, невероятная возможность для дирижера. И я благодарен театру за эту возможность.