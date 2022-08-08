Образование онлайн: 51 курс о том, как выучить иностранный язык, стать кондитером и не только

Подготовили большую подборку курсов, которые помогут вам овладеть новыми навыками дистанционно.
8 бесплатных онлайн-курсов, которые помогут вам выучить иностранный язык
Открытые курсы от British Council
Семь онлайн-курсов от официального представителя Великобритании. Все они раскрывают разные темы, позволяют улучшить навыки владения языком, готовясь к поступлению на учебу или работу.
Китайский язык
Курс от Peking University — введение в основы фонетики и грамматики. После прохождения курса обучающиеся смогут вести повседневные разговоры с носителями языка.
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Где учиться программированию: бесплатные курсы от Harvard University, IBM и не только
Введение в HTML5 от University of Michigan
Курс разработан для того, что новички могли освоить базовые понятия создания веб-страниц. Для его освоения не требуется навыков программирования и изначальных знаний. Здесь рассмотрят теорию и практику, а в конце потребуется создать собственный проект.
Python: обработка и анализ данных и ИИ от IBM
Курс поможет на начальных этапах изучения Python для обработки и анализа данных, а также программирования в целом. К концу занятий вы сможете создавать базовые программы, работать с данными и решать практические задачи.
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Как стать кондитером онлайн: 10 курсов, которые научат вас кулинарному мастерству
Онлайн-школа кондитерского дела учит готовить вкусные торты и десерты, украшать их и зарабатывать на выпечке. Здесь большой выбор курсов, которые расскажут и покажут процесс создания таких сладостей как шоколад ручной работы, муссовые торты или пирожные.
На сайте есть бесплатные курсы. После записи уроки будут приходить на почтовый адрес.
Онлайн-проект создан на базе Школы кондитерского мастерства Maru.expert. Занятия здесь представляют собой подробные видеоуроки, показывающие процесс приготовления разного рода изделий.
На сегодня площадка предоставляет доступ к 15 бесплатным курсам, которые не только расскажут, как приготовить карамель или печенье, но и помогут открыть кафе или кондитерскую.
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15 бесплатных онлайн-курсов в сфере IT от Harvard University, IBM и Google
Build your very first iOS app от Curtin University
Learn Android Application Development на Udemy
Курс состоит из двух частей. В первой вы будете изучать Java, а во второй попробуете создать свое приложение на этом языке программирования и научитесь работать с Android Studio.
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Как стать стилистом онлайн: 8 курсов, которые научат вас подбирать модные образы и разбираться в брендах
«Основы профессии стилиста» от Школы стиля Наталии Туркенич
Бесплатный курс из пяти уроков, во время которых вы узнаете о стандартах работы профессионального стилиста. Авторы расскажут о работе с фигурой и правильной посадке, базовых понятиях колористики и модных брендах.
«Стилист-имиджмейкер» от Нетологии
Программа курса подойдет тем, кто хочет попробовать себя в новой профессии и освоить необходимые навыки. Здесь вы узнаете, как собрать гардероб, эффективно работать с брендами, использовать инструменты продвижения, искать клиентов и выстраивать долгосрочные партнерские отношения.
Участников ждут настоящие задачи, которые можно добавить в портфолио после прохождения курса.Подробнее здесь.