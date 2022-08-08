Образование онлайн: 51 курс о том, как выучить иностранный язык, стать кондитером и не только

Подготовили большую подборку курсов, которые помогут вам овладеть новыми навыками дистанционно.





8 бесплатных онлайн-курсов, которые помогут вам выучить иностранный язык

Открытые курсы от British Council

Семь онлайн-курсов от официального представителя Великобритании. Все они раскрывают разные темы, позволяют улучшить навыки владения языком, готовясь к поступлению на учебу или работу.









Курс от Peking University — введение в основы фонетики и грамматики. После прохождения курса обучающиеся смогут вести повседневные разговоры с носителями языка.

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Где учиться программированию: бесплатные курсы от Harvard University, IBM и не только

Введение в HTML5 от University of Michigan

Курс разработан для того, что новички могли освоить базовые понятия создания веб-страниц. Для его освоения не требуется навыков программирования и изначальных знаний. Здесь рассмотрят теорию и практику, а в конце потребуется создать собственный проект.





Python: обработка и анализ данных и ИИ от IBM

Курс поможет на начальных этапах изучения Python для обработки и анализа данных, а также программирования в целом. К концу занятий вы сможете создавать базовые программы, работать с данными и решать практические задачи.

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Как стать кондитером онлайн: 10 курсов, которые научат вас кулинарному мастерству

The Cake School

Онлайн-школа кондитерского дела учит готовить вкусные торты и десерты, украшать их и зарабатывать на выпечке. Здесь большой выбор курсов, которые расскажут и покажут процесс создания таких сладостей как шоколад ручной работы, муссовые торты или пирожные.

На сайте есть бесплатные курсы. После записи уроки будут приходить на почтовый адрес.





Coup de Coeur Online

Онлайн-проект создан на базе Школы кондитерского мастерства Maru.expert. Занятия здесь представляют собой подробные видеоуроки, показывающие процесс приготовления разного рода изделий.

На сегодня площадка предоставляет доступ к 15 бесплатным курсам, которые не только расскажут, как приготовить карамель или печенье, но и помогут открыть кафе или кондитерскую.

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15 бесплатных онлайн-курсов в сфере IT от Harvard University, IBM и Google

Build your very first iOS app от Curtin University

В этом курсе вы изучите инструменты, методы и концепции, такие как язык программирования Swift, необходимые для создания базового приложения iOS с нуля.









Learn Android Application Development на Udemy

Курс состоит из двух частей. В первой вы будете изучать Java, а во второй попробуете создать свое приложение на этом языке программирования и научитесь работать с Android Studio.

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Как стать стилистом онлайн: 8 курсов, которые научат вас подбирать модные образы и разбираться в брендах

«Основы профессии стилиста» от Школы стиля Наталии Туркенич

Бесплатный курс из пяти уроков, во время которых вы узнаете о стандартах работы профессионального стилиста. Авторы расскажут о работе с фигурой и правильной посадке, базовых понятиях колористики и модных брендах.





«Стилист-имиджмейкер» от Нетологии

Программа курса подойдет тем, кто хочет попробовать себя в новой профессии и освоить необходимые навыки. Здесь вы узнаете, как собрать гардероб, эффективно работать с брендами, использовать инструменты продвижения, искать клиентов и выстраивать долгосрочные партнерские отношения.

Участников ждут настоящие задачи, которые можно добавить в портфолио после прохождения курса.