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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Образование онлайн: 51 курс о том, как выучить иностранный язык, стать кондитером и не только
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Вчера в 13:45

Образование онлайн: 51 курс о том, как выучить иностранный язык, стать кондитером и не только

Подготовили большую подборку курсов, которые помогут вам овладеть новыми навыками дистанционно.


8 бесплатных онлайн-курсов, которые помогут вам выучить иностранный язык

Открытые курсы от British Council

Семь онлайн-курсов от официального представителя Великобритании. Все они раскрывают разные темы, позволяют улучшить навыки владения языком, готовясь к поступлению на учебу или работу.

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Китайский язык


Курс от Peking University — введение в основы фонетики и грамматики. После прохождения курса обучающиеся смогут вести повседневные разговоры с носителями языка.

Подробнее здесь.

Где учиться программированию: бесплатные курсы от Harvard University, IBM и не только

Введение в HTML5 от University of Michigan

Курс разработан для того, что новички могли освоить базовые понятия создания веб-страниц. Для его освоения не требуется навыков программирования и изначальных знаний. Здесь рассмотрят теорию и практику, а в конце потребуется создать собственный проект.

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Python: обработка и анализ данных и ИИ от IBM

Курс поможет на начальных этапах изучения Python для обработки и анализа данных, а также программирования в целом. К концу занятий вы сможете создавать базовые программы, работать с данными и решать практические задачи.

Подробнее здесь.

Как стать кондитером онлайн: 10 курсов, которые научат вас кулинарному мастерству

The Cake School

Онлайн-школа кондитерского дела учит готовить вкусные торты и десерты, украшать их и зарабатывать на выпечке. Здесь большой выбор курсов, которые расскажут и покажут процесс создания таких сладостей как шоколад ручной работы, муссовые торты или пирожные.

На сайте есть бесплатные курсы. После записи уроки будут приходить на почтовый адрес.

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Coup de Coeur Online

Онлайн-проект создан на базе Школы кондитерского мастерства Maru.expert. Занятия здесь представляют собой подробные видеоуроки, показывающие процесс приготовления разного рода изделий.

На сегодня площадка предоставляет доступ к 15 бесплатным курсам, которые не только расскажут, как приготовить карамель или печенье, но и помогут открыть кафе или кондитерскую.

Подробнее здесь.

15 бесплатных онлайн-курсов в сфере IT от Harvard University, IBM и Google

Build your very first iOS app от Curtin University

В этом курсе вы изучите инструменты, методы и концепции, такие как язык программирования Swift, необходимые для создания базового приложения iOS с нуля.

программист

Learn Android Application Development на Udemy

Курс состоит из двух частей. В первой вы будете изучать Java, а во второй попробуете создать свое приложение на этом языке программирования и научитесь работать с Android Studio.

Подробнее здесь.

Как стать стилистом онлайн: 8 курсов, которые научат вас подбирать модные образы и разбираться в брендах

«Основы профессии стилиста» от Школы стиля Наталии Туркенич

Бесплатный курс из пяти уроков, во время которых вы узнаете о стандартах работы профессионального стилиста. Авторы расскажут о работе с фигурой и правильной посадке, базовых понятиях колористики и модных брендах.

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«Стилист-имиджмейкер» от Нетологии

Программа курса подойдет тем, кто хочет попробовать себя в новой профессии и освоить необходимые навыки. Здесь вы узнаете, как собрать гардероб, эффективно работать с брендами, использовать инструменты продвижения, искать клиентов и выстраивать долгосрочные партнерские отношения.

Участников ждут настоящие задачи, которые можно добавить в портфолио после прохождения курса.

Подробнее здесь.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.