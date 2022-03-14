Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
gde-uchit-sya-programmirovaniyu-besplatnye-kursy-ot-harvard-university-ibm-i-ne-tol-ko
Где учиться программированию: бесплатные курсы от Harvard University, IBM и не только
237
Главная
/
Возможности
/
Образование

Сегодня в 11:45

Где учиться программированию: бесплатные курсы от Harvard University, IBM и не только

Собрали список курсов, которые помогут вам приобрести актуальные навыки в сфере IT.


Введение в HTML5 от University of Michigan


 pexels-anete-lusina-4792729.jpg

Курс разработан для того, что новички могли освоить базовые понятия создания веб-страниц. Для его освоения не требуется навыков программирования и изначальных знаний. Здесь рассмотрят теорию и практику, а в конце потребуется создать собственный проект.


Python: обработка и анализ данных и ИИ от IBM

Курс поможет на начальных этапах изучения Python для обработки и анализа данных, а также программирования в целом. К концу занятий вы сможете создавать базовые программы, работать с данными и решать практические задачи.


Глубокое обучение от DeepLearning.AI

pexels-vlada-karpovich-4050295.jpg

Специализация по глубокому обучению — это базовая программа, которая поможет вам понять возможности, проблемы и последствия глубокого обучения и подготовит вас к участию в разработке передовых технологий искусственного интеллекта. Вы научитесь: строить и обучать нейронные сети и применять последовательные модели в задачах.


Структуры данных Python от University of Michigan

В данном курсе описываются основные структуры данных языка программирования. Будут рассмотрены основы процедурного программирования, а также способы использования встроенных структур данных Python.


Базы данных и SQL в обработке и анализе данных от IBM


balazs-ketyi-sSWgOtIuXVU-unsplash.jpg

Огромное количество данных в мире хранится в базах данных. Для управления ими, в том числе для извлечения, чаще всего используют язык структурированных запросов SQL. Цель курса — научить навыкам обработки и анализа данных.


CS50's Mobile App Development with React Native от Harvard University

Продолжение одного из самых известных курсов Harvard University по программированию — CS50, расскажет вам о создании приложений с помощью React Native. Вы получите вы получите опыт работы с архитектурой приложений и пользовательскими интерфейсами, а к концу создадите собственный проект.


Learn Android Application Development на Udemy


 pexels-olia-danilevich-4974922.jpg

Курс состоит из двух частей. В первой вы будете изучать Java, а во второй попробуете создать свое приложение на этом языке программирования и научитесь работать с Android Studio.


Android Fundamentals от Eduonix Learning Solutions

Обучение здесь начинается с базовых основ архитектуры и экосистемы Android, а затем переходит к более сложным понятиям. Авторы делятся советами как сделать приложение актуальным и монетизировать его.


Build your very first iOS app от Curtin University


 pexels-cottonbro-5473337.jpg

В этом курсе вы изучите инструменты, методы и концепции, такие как язык программирования Swift, необходимые для создания базового приложения iOS с нуля.


Introduction to Programming in Swift 5 от LearnQuest

Специализация, которая включает в себя четыре курса. Пройдя их вы сможете использовать все необходимые инструменты для создания iOS-приложений на языке программирования Swift.

б1.png

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #программирование #онлайн #бесплатныйкурс #гдеучиться
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как бесплатно учиться за границей после 25 лет: стипендии в Австралии, Европе, Китае ...
9028
9 онлайн-платформ где можно пройти курсы по таргету
1430
Oxford, Harvard, Stanford и Yale: об учебе в самых известных университетах мира
1892