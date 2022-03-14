Где учиться программированию: бесплатные курсы от Harvard University, IBM и не только

Собрали список курсов, которые помогут вам приобрести актуальные навыки в сфере IT.





Введение в HTML5 от University of Michigan









Курс разработан для того, что новички могли освоить базовые понятия создания веб-страниц. Для его освоения не требуется навыков программирования и изначальных знаний. Здесь рассмотрят теорию и практику, а в конце потребуется создать собственный проект.





Python: обработка и анализ данных и ИИ от IBM





Курс поможет на начальных этапах изучения Python для обработки и анализа данных, а также программирования в целом. К концу занятий вы сможете создавать базовые программы, работать с данными и решать практические задачи.





Глубокое обучение от DeepLearning.AI









Специализация по глубокому обучению — это базовая программа, которая поможет вам понять возможности, проблемы и последствия глубокого обучения и подготовит вас к участию в разработке передовых технологий искусственного интеллекта. Вы научитесь: строить и обучать нейронные сети и применять последовательные модели в задачах.





Структуры данных Python от University of Michigan





В данном курсе описываются основные структуры данных языка программирования. Будут рассмотрены основы процедурного программирования, а также способы использования встроенных структур данных Python.





Базы данных и SQL в обработке и анализе данных от IBM









Огромное количество данных в мире хранится в базах данных. Для управления ими, в том числе для извлечения, чаще всего используют язык структурированных запросов SQL. Цель курса — научить навыкам обработки и анализа данных.





CS50's Mobile App Development with React Native от Harvard University





Продолжение одного из самых известных курсов Harvard University по программированию — CS50, расскажет вам о создании приложений с помощью React Native. Вы получите вы получите опыт работы с архитектурой приложений и пользовательскими интерфейсами, а к концу создадите собственный проект.





Learn Android Application Development на Udemy









Курс состоит из двух частей. В первой вы будете изучать Java, а во второй попробуете создать свое приложение на этом языке программирования и научитесь работать с Android Studio.





Android Fundamentals от Eduonix Learning Solutions





Обучение здесь начинается с базовых основ архитектуры и экосистемы Android, а затем переходит к более сложным понятиям. Авторы делятся советами как сделать приложение актуальным и монетизировать его.





Build your very first iOS app от Curtin University









В этом курсе вы изучите инструменты, методы и концепции, такие как язык программирования Swift, необходимые для создания базового приложения iOS с нуля.





Introduction to Programming in Swift 5 от LearnQuest





Специализация, которая включает в себя четыре курса. Пройдя их вы сможете использовать все необходимые инструменты для создания iOS-приложений на языке программирования Swift.



