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15 бесплатных онлайн-курсов в сфере IT от Harvard University, IBM и Google
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Сегодня в 09:48

15 бесплатных онлайн-курсов в сфере IT от Harvard University, IBM и Google

Если хотите освоить новую профессию, смотрите список из 15 курсов, которые помогут начать карьеру в IT.


Разработка приложений: 5 бесплатных курсов на английском языке


IT

Computer Science and Mobile Apps от Harvard University


К концу курса вы узнаете основы таких языков программирования, как: C, Python, JavaScript, SQL, CSS и HTML, и попробуете создать собственное приложение.


Learn Android Application Development на Udemy


Курс состоит из двух частей. В первой вы будете изучать Java, а во второй попробуете создать свое приложение на этом языке программирования и научитесь работать с Android Studio.


Android Fundamentals от Eduonix Learning Solutions


Обучение здесь начинается с базовых основ архитектуры и экосистемы Android, а затем переходит к более сложным понятиям. Авторы делятся советами как сделать приложение актуальным и монетизировать его.


Build your very first iOS app от Curtin University


В этом курсе вы изучите инструменты, методы и концепции, такие как язык программирования Swift, необходимые для создания базового приложения iOS с нуля.


Introduction to Programming in Swift 5 от LearnQuest


Специализация, которая включает в себя четыре курса. Пройдя их вы сможете использовать все необходимые инструменты для создания iOS-приложений на языке программирования Swift.

​​Где учиться разработке сайтов: 5 бесплатных курсов


разработка

Введение в HTML5 от University of Michigan


Курс разработан для того, что новички могли освоить базовые понятия создания веб-страниц. Для его освоения не требуется навыков программирования и изначальных знаний. Здесь рассмотрят теорию и практику, а в конце потребуется создать собственный проект.

Python: обработка и анализ данных и ИИ от IBM


Курс поможет на начальных этапах изучения Python для обработки и анализа данных, а также программирования в целом.

Глубокое обучение от DeepLearning.AI


Специализация по глубокому обучению — это базовая программа, которая поможет вам понять возможности, проблемы и последствия глубокого обучения и подготовит вас к участию в разработке передовых технологий искусственного интеллекта.


Структуры данных Python от University of Michigan


В данном курсе описываются основные структуры данных языка программирования. Будут рассмотрены основы процедурного программирования, а также способы использования встроенных структур данных Python.


Базы данных и SQL в обработке и анализе данных от IBM


Огромное количество данных в мире хранится в базах данных. Для управления ими, в том числе для извлечения, чаще всего используют язык структурированных запросов SQL. Цель курса — научить навыкам обработки и анализа данных.

Python: 5 бесплатных курсов, которые научат вас этому языку программирования


программист

Python for Everybody от University of Michigan


Специализация, которая состоит из нескольких курсов. Она знакомит с фундаментальными концепциями программирования: структуры данных, сетевые программные интерфейсы приложений и базы данных, с использованием Python.


IT Automation with Python от Google


Курсы начального уровня, предназначенные для знакомства с такими нужными для разработчиков навыками, как: написание кода, использование Git и GitHub, автоматизация процессов.


Data Science Fundamentals with Python and SQL от IBM


Специализация состоит из пяти курсов для самостоятельного изучения, которые предоставят вам базовые навыки, необходимые для работы в науке о данных, включая инструменты и библиотеки с открытым исходным кодом, Python, статистический анализ, SQL и реляционные базы данных.


Introduction to Python Programming от University of Pennsylvania


Участники курса познакомятся с основными понятиями программирования: структурами данных, условными операторами, циклами, переменными и функциями. Также на занятиях будет обзор различных инструментов, доступных для написания и запуска Python.


Python for Cybersecurity от Infosec


Курс расскажет о том, как Python может помочь в обеспечении кибербезопасности, повышении эффективности защитных мер. Учащиеся приобретут навыки, которые помогут автоматизировать решение задач информационной безопасности.

Узнайте первыми:

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#образование #технологии #it #онлайнкурсы #гдеучиться
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.