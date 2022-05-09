15 бесплатных онлайн-курсов в сфере IT от Harvard University, IBM и Google

Если хотите освоить новую профессию, смотрите список из 15 курсов, которые помогут начать карьеру в IT.





Разработка приложений: 5 бесплатных курсов на английском языке





Computer Science and Mobile Apps от Harvard University

К концу курса вы узнаете основы таких языков программирования, как: C, Python, JavaScript, SQL, CSS и HTML, и попробуете создать собственное приложение.





Learn Android Application Development на Udemy





Курс состоит из двух частей. В первой вы будете изучать Java, а во второй попробуете создать свое приложение на этом языке программирования и научитесь работать с Android Studio.





Android Fundamentals от Eduonix Learning Solutions





Обучение здесь начинается с базовых основ архитектуры и экосистемы Android, а затем переходит к более сложным понятиям. Авторы делятся советами как сделать приложение актуальным и монетизировать его.





Build your very first iOS app от Curtin University





В этом курсе вы изучите инструменты, методы и концепции, такие как язык программирования Swift, необходимые для создания базового приложения iOS с нуля.





Introduction to Programming in Swift 5 от LearnQuest

Специализация, которая включает в себя четыре курса. Пройдя их вы сможете использовать все необходимые инструменты для создания iOS-приложений на языке программирования Swift.

​​ Где учиться разработке сайтов: 5 бесплатных курсов





Введение в HTML5 от University of Michigan





Курс разработан для того, что новички могли освоить базовые понятия создания веб-страниц. Для его освоения не требуется навыков программирования и изначальных знаний. Здесь рассмотрят теорию и практику, а в конце потребуется создать собственный проект.

Python: обработка и анализ данных и ИИ от IBM





Курс поможет на начальных этапах изучения Python для обработки и анализа данных, а также программирования в целом.

Глубокое обучение от DeepLearning.AI

Специализация по глубокому обучению — это базовая программа, которая поможет вам понять возможности, проблемы и последствия глубокого обучения и подготовит вас к участию в разработке передовых технологий искусственного интеллекта.





Структуры данных Python от University of Michigan





В данном курсе описываются основные структуры данных языка программирования. Будут рассмотрены основы процедурного программирования, а также способы использования встроенных структур данных Python.





Базы данных и SQL в обработке и анализе данных от IBM





Огромное количество данных в мире хранится в базах данных. Для управления ими, в том числе для извлечения, чаще всего используют язык структурированных запросов SQL. Цель курса — научить навыкам обработки и анализа данных.

Python: 5 бесплатных курсов, которые научат вас этому языку программирования





Python for Everybody от University of Michigan





Специализация, которая состоит из нескольких курсов. Она знакомит с фундаментальными концепциями программирования: структуры данных, сетевые программные интерфейсы приложений и базы данных, с использованием Python.





IT Automation with Python от Google

Курсы начального уровня, предназначенные для знакомства с такими нужными для разработчиков навыками, как: написание кода, использование Git и GitHub, автоматизация процессов.





Data Science Fundamentals with Python and SQL от IBM





Специализация состоит из пяти курсов для самостоятельного изучения, которые предоставят вам базовые навыки, необходимые для работы в науке о данных, включая инструменты и библиотеки с открытым исходным кодом, Python, статистический анализ, SQL и реляционные базы данных.





Introduction to Python Programming от University of Pennsylvania





Участники курса познакомятся с основными понятиями программирования: структурами данных, условными операторами, циклами, переменными и функциями. Также на занятиях будет обзор различных инструментов, доступных для написания и запуска Python.





Python for Cybersecurity от Infosec

Курс расскажет о том, как Python может помочь в обеспечении кибербезопасности, повышении эффективности защитных мер. Учащиеся приобретут навыки, которые помогут автоматизировать решение задач информационной безопасности.