Как стать кондитером онлайн: 10 курсов, которые научат вас кулинарному мастерству

Собрали курсы, которые помогут вам овладеть навыками готовки кондитерских изделий в дистанционном формате.
The Cake School
Онлайн-школа кондитерского дела учит готовить вкусные торты и десерты, украшать их и зарабатывать на выпечке. Здесь большой выбор курсов, которые расскажут и покажут процесс создания таких сладостей как шоколад ручной работы, муссовые торты или пирожные.
На сайте есть бесплатные курсы. После записи уроки будут приходить на почтовый адрес.
Онлайн-проект создан на базе Школы кондитерского мастерства Maru.expert. Занятия здесь представляют собой подробные видеоуроки, показывающие процесс приготовления разного рода изделий.
На сегодня площадка предоставляет доступ к 15 бесплатным курсам, которые не только расскажут, как приготовить карамель или печенье, но и помогут открыть кафе или кондитерскую.
Вебинар «Французское кондитерское дело»
Вебинар от академии International Culinary Academy. Он состоит из пяти уроков и учит готовке и украшению таких угощений как французская меренга, малиновое кули, крем Шантайи с маскарпоне. Занятия будут интересны тем, кто хочет овладеть основами кондитерского дела.
Видео-курс «Приятного аппетита»
Плейлист с роликами, в которых показывается процесс создания тортов разных видов. Сейчас в нем больше 120 рецептов — от классического чизкейка до бисквитной «Мимозы».
На сайте блог-площадки «Приятного аппетита» можно найти транскрипцию видео с подробными рецептами.
Онлайн-школа современных десертов CakePro проводит бесплатные курсы и мастер-классы по готовке кондитерских изделий разного вида.
Здесь вас научат создавать красивые и вкусные торты, пирожные, кремовые цветы и другие десерты.
Кондитерская школа, обучение в которой прошли более 6000 студентов. Занятия проходят в формате видеоуроков. К каждому из них прикреплена теоретическая часть, в которой описаны все подробности.
На площадке более 15 курсов разного формата и продолжительности.
Онлайн-школа, которая готовит кондитеров. Здесь можно найти больше 90 рецептов разной выпечки и ролики по ее созданию.
Кроме того на площадке большая база данных со статьями, записями эфиров и теоретическими записями.
Курс подготовлен специалистами Hong Kong university of Science and Technology. На лекциях разбираются разные темы: от влияния культуры на вкусовые предпочтения до внешнего вида блюд.
Отдельное занятие посвящено кондитерскому делу и тому, какое влияние сладкие угощения оказывают на наш организм.
Healthy Japanese Confectionery Cooking Class
Небольшое руководство, которое призвано показать процесс готовки национальных японских сладостей. Рассказывают о необходимых ингредиентах, оборудовании и лайфхаках, способных улучшить вкусовые качества любого изделия.
Курс от кулинарного писателя и блогера Сары Грэм. На протяжении шести занятий она расскажет об основных правилах выпечки, создании печенья и домашнего хлеба, украшении готовых изделий и не только.