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Как стать кондитером онлайн: 10 курсов, которые научат вас кулинарному мастерству
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Сегодня в 11:45

Как стать кондитером онлайн: 10 курсов, которые научат вас кулинарному мастерству

Собрали курсы, которые помогут вам овладеть навыками готовки кондитерских изделий в дистанционном формате.


The Cake School


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Онлайн-школа кондитерского дела учит готовить вкусные торты и десерты, украшать их и зарабатывать на выпечке. Здесь большой выбор курсов, которые расскажут и покажут процесс создания таких сладостей как шоколад ручной работы, муссовые торты или пирожные.

На сайте есть бесплатные курсы. После записи уроки будут приходить на почтовый адрес.


Coup de Coeur Online

Онлайн-проект создан на базе Школы кондитерского мастерства Maru.expert. Занятия здесь представляют собой подробные видеоуроки, показывающие процесс приготовления разного рода изделий.

На сегодня площадка предоставляет доступ к 15 бесплатным курсам, которые не только расскажут, как приготовить карамель или печенье, но и помогут открыть кафе или кондитерскую.


Вебинар «Французское кондитерское дело»

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Вебинар от академии International Culinary Academy. Он состоит из пяти уроков и учит готовке и украшению таких угощений как французская меренга, малиновое кули, крем Шантайи с маскарпоне. Занятия будут интересны тем, кто хочет овладеть основами кондитерского дела.


Видео-курс «Приятного аппетита»

Плейлист с роликами, в которых показывается процесс создания тортов разных видов. Сейчас в нем больше 120 рецептов — от классического чизкейка до бисквитной «Мимозы».

На сайте блог-площадки «Приятного аппетита» можно найти транскрипцию видео с подробными рецептами.


CakePro Club

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Онлайн-школа современных десертов CakePro проводит бесплатные курсы и мастер-классы по готовке кондитерских изделий разного вида.

Здесь вас научат создавать красивые и вкусные торты, пирожные, кремовые цветы и другие десерты.


Make Cake

Кондитерская школа, обучение в которой прошли более 6000 студентов. Занятия проходят в формате видеоуроков. К каждому из них прикреплена теоретическая часть, в которой описаны все подробности.

На площадке более 15 курсов разного формата и продолжительности.


Cake School

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Онлайн-школа, которая готовит кондитеров. Здесь можно найти больше 90 рецептов разной выпечки и ролики по ее созданию.

Кроме того на площадке большая база данных со статьями, записями эфиров и теоретическими записями.


Culinary Science

Курс подготовлен специалистами Hong Kong university of Science and Technology. На лекциях разбираются разные темы: от влияния культуры на вкусовые предпочтения до внешнего вида блюд.

Отдельное занятие посвящено кондитерскому делу и тому, какое влияние сладкие угощения оказывают на наш организм.


Healthy Japanese Confectionery Cooking Class

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Небольшое руководство, которое призвано показать процесс готовки национальных японских сладостей. Рассказывают о необходимых ингредиентах, оборудовании и лайфхаках, способных улучшить вкусовые качества любого изделия.


The Art of Baking

Курс от кулинарного писателя и блогера Сары Грэм. На протяжении шести занятий она расскажет об основных правилах выпечки, создании печенья и домашнего хлеба, украшении готовых изделий и не только.

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#образование #профессии #курсы #онлайн #кондитер
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.