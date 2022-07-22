Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kak-stat-stilistom-onlayn-8-kursov-kotorye-nauchat-vas-podbirat-modnye-obrazy-i-razbirat-sya-v-brendah
Как стать стилистом онлайн: 8 курсов, которые научат вас подбирать модные образы и разбираться в брендах
231
Главная
/
Возможности
/
Образование

Сегодня в 13:45

Как стать стилистом онлайн: 8 курсов, которые научат вас подбирать модные образы и разбираться в брендах

Рассказываем про онлайн-курсы, с помощью которых вы научитесь составлять модные капсулы, давать оценку брендам и правильно подбирать аксессуары.


«Основы профессии стилиста» от Школы стиля Наталии Туркенич


pexels-ray-piedra-1478477.jpg

Бесплатный курс из пяти уроков, во время которых вы узнаете о стандартах работы профессионального стилиста. Авторы расскажут о работе с фигурой и правильной посадке, базовых понятиях колористики и модных брендах.


«Стилист-имиджмейкер» от Нетологии

Программа курса подойдет тем, кто хочет попробовать себя в новой профессии и освоить необходимые навыки. Здесь вы узнаете, как собрать гардероб, эффективно работать с брендами, использовать инструменты продвижения, искать клиентов и выстраивать долгосрочные партнерские отношения.

Участников ждут настоящие задачи, которые можно добавить в портфолио после прохождения курса.


«Персональный стилист» от Skillbox


 pexels-gustavo-fring-3984874.jpg

Новички на курсе научатся модным трендам, работе с цветом, принтами и кроем, а специалисты смогут развить насмотренность.

К концу занятий участники поймут, как составлять комплекты и капсулы, разбирать гардероб клиента, корректировать пропорции и сопровождать шопинг.


«Профессия стилист-имиджмейкер» от Talentsy

Комплексная программа обучения новой профессии. Занятия проходят в небольших группах, среди преподавателей — известные практики модной индустрии. По итогам обучения вы сможете составить портфолио для демонстрации клиентам.

Авторы обещают, что первые заказы поступят уже через четыре месяца после начала занятий.


«Стилист-имиджмейкер» от Школы модных профессий PROFASHIONALS

pexels-cottonbro-4620629.jpg

Бесплатный видеокурс от экспертов школы модных профессий. Здесь вы получите профессиональные знания, которые позволят не только сформировать собственный гардероб, но и работать стилистом.

Помимо fashion-составляющей авторы рассказывают о бизнес-стороне профессии.


«Имиджмейкер-стилист» от института Art & Image

Профессиональный курс от специалистов из института Art & Image. Его преподаватели — практики, имиджмейкеры, стилисты, аналитики моды, визажисты с большим опытом работы.

Здесь вы научитесь сочетать цвета, создавать стильные образы, использовать аксессуары, разрабатывать имидж-стратегию. После окончания занятий вы сможете получить диплом, который поможет с трудоустройством.


«Фундамент стиля» от Lilistudio

pexels-liza-summer-6347919.jpg

Бесплатный базовый курс, на котором вы узнаете о шести главных составляющих стильного образа. Также авторы расскажут о том, как правильно оценить бренды, насколько важен цвет, как подобрать прическу и аксессуары.


Fashion Design от Parsons School of Design

Бесплатный англоязычный курс, на котором преподаватели одной из лучших школ Нью-Йорка расскажут о процессе создания модных образов и общем развитии профессии стилиста.

У курса есть продолжение — если вам понравилось заниматься с преподавателями, можно зарегистрироваться на их следующие занятия: Fashion Systems и Fashion Retail Transformation.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #мода #курсы #стилист #онлайн
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Westminster International University. Как получить британское образование в Узбекистане
2158
7 оплачиваемых международных стажировок: Google, Apple и форум Альберта Эйнштейна
4511
5 TED-выступлений, которые помогут организовать рабочий день, справиться со стрессом ...
2018
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.