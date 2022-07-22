Как стать стилистом онлайн: 8 курсов, которые научат вас подбирать модные образы и разбираться в брендах

Рассказываем про онлайн-курсы, с помощью которых вы научитесь составлять модные капсулы, давать оценку брендам и правильно подбирать аксессуары.





«Основы профессии стилиста» от Школы стиля Наталии Туркенич













Бесплатный курс из пяти уроков, во время которых вы узнаете о стандартах работы профессионального стилиста. Авторы расскажут о работе с фигурой и правильной посадке, базовых понятиях колористики и модных брендах.





«Стилист-имиджмейкер» от Нетологии

Программа курса подойдет тем, кто хочет попробовать себя в новой профессии и освоить необходимые навыки. Здесь вы узнаете, как собрать гардероб, эффективно работать с брендами, использовать инструменты продвижения, искать клиентов и выстраивать долгосрочные партнерские отношения.

Участников ждут настоящие задачи, которые можно добавить в портфолио после прохождения курса.













Новички на курсе научатся модным трендам, работе с цветом, принтами и кроем, а специалисты смогут развить насмотренность.

К концу занятий участники поймут, как составлять комплекты и капсулы, разбирать гардероб клиента, корректировать пропорции и сопровождать шопинг.





«Профессия стилист-имиджмейкер» от Talentsy

Комплексная программа обучения новой профессии. Занятия проходят в небольших группах, среди преподавателей — известные практики модной индустрии. По итогам обучения вы сможете составить портфолио для демонстрации клиентам.

Авторы обещают, что первые заказы поступят уже через четыре месяца после начала занятий.





«Стилист-имиджмейкер» от Школы модных профессий PROFASHIONALS





Бесплатный видеокурс от экспертов школы модных профессий. Здесь вы получите профессиональные знания, которые позволят не только сформировать собственный гардероб, но и работать стилистом.



Помимо fashion-составляющей авторы рассказывают о бизнес-стороне профессии.





«Имиджмейкер-стилист» от института Art & Image

Профессиональный курс от специалистов из института Art & Image. Его преподаватели — практики, имиджмейкеры, стилисты, аналитики моды, визажисты с большим опытом работы.



Здесь вы научитесь сочетать цвета, создавать стильные образы, использовать аксессуары, разрабатывать имидж-стратегию. После окончания занятий вы сможете получить диплом, который поможет с трудоустройством.





«Фундамент стиля» от Lilistudio





Бесплатный базовый курс, на котором вы узнаете о шести главных составляющих стильного образа. Также авторы расскажут о том, как правильно оценить бренды, насколько важен цвет, как подобрать прическу и аксессуары.





Fashion Design от Parsons School of Design

Бесплатный англоязычный курс, на котором преподаватели одной из лучших школ Нью-Йорка расскажут о процессе создания модных образов и общем развитии профессии стилиста.



У курса есть продолжение — если вам понравилось заниматься с преподавателями, можно зарегистрироваться на их следующие занятия: Fashion Systems и Fashion Retail Transformation.