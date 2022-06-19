Наши за рубежом. Какие сообщества соотечественников помогают русскоязычным в разных странах

5 интервью с руководителями сообщества русскоязычных в США и Канаде.





Где в США найти поддержку и единомышленников — о деятельности Kazakh American Association





Аяулы Акылхан, США, президент Kazakh American Association, facebook





Идея Ассоциации — создать сообщество соотечественников, которое бы связывало их с Родиной. Мы хотели, чтобы люди помогали друг другу, взаимодействовали, создавали группы по интересам.

Мы проводим разные мероприятия. Каждый год отмечаем Наурыз и проводим пикники. Раньше занимались организацией концертов, у нас была казахская школа, хор «Балауса» и небольшая танцевальная группа для детей. Еще мы собирали детей и водили в музеи, ездили в Ричмонд. Все это на добровольной основе, в качестве волонтерской деятельности.

Сегодня собрать всех вместе тяжело. Но ребята собираются по интересам. Например, кто-то увлекается баскетболом и проводит спортивные мероприятия для соотечественников.

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Талгат Абдрахманов о том, как сообщество KazCommunity USA помогает адаптироваться и даже создать семью





Талгат Абдрахманов, город — Лос-Анджелес, маркетинг-менеджер, @atb.nyc, KazCommunity USA





Люди, которые прилетают в Штаты, стараются попасть в чаты, чтобы иметь доступ к информации. Спустя время они выходят из группы, но чаще всего остаются в Facebook. В последнее время таких групп много. Но наша группа KazCommunity USA — самая большая и активная. Все участники находятся в США, в отличие от других сообществ.

С 2015 года я организовываю мероприятия для казахстанцев в Америке. Это пикники, party клубного характера, коктейльные вечеринки. Большинство были в крытых местах: кафе, ресторанах и ночных клубах.

В 2022 году мы вышли на новый уровень — организовали концерт Айкына Толепбергена, @aikyn, который прилетел специально для концертного тура. Мы выбрали Майами, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, где живет много казахстанцев. Концерты всем понравились, было много позитивных отзывов. Айкын Толепберген прилетел с семьей, мы отлично провели время. Готовим видео и фото, чтобы люди посмотрели.

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Основательница сообщества Florida.KZ Дана Аскар про идею объединения казахов в США





Дана Аскар, город — Майами, Штат Флорида, основательница Florida.KZ, @danaaskar13





В чатах у нас есть небольшие правила: не ругаться, не провоцировать друг друга, не обсуждать политику, потому что у всех свои позиции и мнения. Люди всегда могут обратиться ко мне, и я помогу, чем смогу.

Мы проводим разные мероприятия, отмечаем национальные праздники: День Независимости, День конституции, Новый год и семейные мероприятия. Нужен лишь повод для встречи, чтобы пообщаться и познакомиться.

Если намечается большое мероприятие, мы все скидываемся. В социальных сетях я приглашаю желающих принять участие в организации. Бывает, что к нам присоединяются партнеры и спонсоры, которые нам помогают. Мы дружим с другими сообществами и поддерживаем друг друга. Консульства иногда тоже чем-то помогают.

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«Помогаем Нашим»: о самом большом сообществе русскоговорящих за рубежом





Tatiana Toussaint, 43 года, город — Нью-Йорк, директор по развитию проекта «Помогаем Нашим»





В каждом штате у нас есть группы поддержки. Их легко находить в Facebook. Достаточно задать в поисковом запросе: «Нью-Йорк Работа Помогаем Нашим», «Гаваи Работа Помогаем Нашим», «Нью-Джерси Работа Помогаем Нашим» — это локомотивные группы по направлению «Работа». Там вакансии предоставляют наши соотечественники, которые иммигрировали в страну раньше. Они не против взять людей на первое время и платят наличными, оказывают всяческую помощь.

По части законодательства тоже всегда можно найти какую-то информацию. Спросить, уточнить и узнать ответы на вопросы по типу: «Как получить лицензию», «Как стать преподавателем», «Как реализовать себя в качестве программиста» и так далее. Задача групп работы заключается в том, чтобы все, что вы наработали в своих странах, не пропадало даром и вы не трудились на подсобных позициях.

США — страна иммигрантов. Сообщество, которое подсказывает и помогает, всегда в помощь. Наш проект — инструкция по пользованию страны.

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Kyrgyz Association in Canada. Где кыргызстанцы могут найти соотечественников в Канаде





Назгуль Айкулова, город — Эдмонтон, основатель сообщества Kyrgyz Association in Canada, Naz Aitkul





Ассоциация организовывает различные пикники, где демонстрируются кыргызские традиции. Например, мы неоднократно организовывали «Тушоо тои» с забегами наперегонки среди взрослых и детей. На пикниках играем в игры, включая и национальные: «Аркан тартыш», «Ак-терек-көк-терек», «Жоолук таштамай». Также готовим традиционную еду на костре: жарим боорсоки, готовим плов, угощаем всех горячим чаем.

Вместе отмечаем большие праздники: Нооруз, Новый год.

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Бонус: список активных сообществ для тех, кто хотел бы переехать за рубеж и узнать советы от первого лица. Обращайтесь по указанным источникам, и вам обязательно помогут.