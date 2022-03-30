Где искать своих. 12 сообществ с людьми из Центральной Азии в США, Италии и Южной Корее

Собрали список активных сообществ для тех, кто хотел бы переехать за рубеж и узнать советы от первого лица. Обращайтесь по указанным источникам, и вам обязательно помогут.
США
Florida.kz, Dana Askar
Контакты: danaaskar@me.com
Сообщество Florida.kz было создано семь лет назад. Основательница группы Дана Аскар родом из Алматы, но долгое время проживает в Майами, штат Флорида. Также девушка ведет страницу KZgirls in USA @kzgirlsinusa для представительниц женского пола, к которым также можно обратиться в случае необходимости.
Соотечественники собираются вместе на праздники, проводят встречи. А в группе вы можете уточнить любые вопросы.
California Qazaq Community
Контакты: californiaqazaqcenter@gmail.com
Калифорнийский общественный центр Qazaq преследует несколько целей. Во-первых, они объединяют казахов, проживающих в районе Большого Лос-Анджелеса. Во-вторых, помогают новичкам адаптироваться к новой жизни. Помимо этого, участники продвигают казахскую культуру, язык и традиции.
California Qazaq Community проводят еженедельные занятия казахского языка для детей. Работают над привлечением казахстанских художников на арт-сцену Лос-Анджелеса.
Связаться с ними можно, чтобы познакомиться с местными казахами и принять участие в деятельности сообщества.
Kazakh American Association , Ayauly Akylkhan
Контакты: Ayauly Akylkhan
Официально зарегистрированная некоммерческая и неполитическая организация, главной целью которой стала поддержка соотечественников в США, а также ознакомление американского населения с наследием и культурой Казахстана. Сюда можно обратиться со своими вопросами. Для этого нужно написать запрос на главной странице или обратиться к Ayauly Akylkhan.
Сообщество было создано 13 лет назад, а количество подписчиков превышает отметку в 18 000.
Казахи в США , Mirat Yelleussinov
Контакты: Mirat Yelleussinov
Группа создана с целью обмена полезной информацией. Ежедневно в сообществе выходят посты от читателей с вопросами или просто рекомендациями, каждому есть что спросить или предложить. Это одно из самых популярных сообществ среди соотечественников. Аудитория — 48 000 человек.
Kazakh American Community , Ainur Nurkina
Контакты: Ainur Nurkina
Группа посвящена не только продвижению казахской культуры, но и дружбе народов. В группе есть вкладка обсуждения на различные темы: от искусства и кинематографа до новостей и образования. По поводу вопросов можете обращаться к Ainur Nurkina, она администратор сообщества.
Ассоциация Женщин Кыргызстана и Казахстана в Америке АЖККА
Контакты: Ainur Nurkina
Группа для девушек из Казахстана и Кыргызстана, проживающих в США. Цель группы — помогать друг-другу и делиться полезной информацией. Здесь также публикуются афиши на интересные ивенты, а за всем следит Ainur Nurkina.
Kazakhstan community of Washington DC area
Локальное сообщество в Штате Вашингтон. Вступайте в группу, если хотите получать актуальные анонсы на мероприятия и встречи или организовывать такого рода ивенты с соотечественниками.
KazCommunityUSA , Талгат Абдрахманов
Контакты: Талгат Абдрахманов, +1 929 888 44 44
Почта: kazcommunityusa@gmail.com
Мы уже знакомили читателей с Талгатом и его сообществом — KazCommunityUSA. Группа существует с 2016 года и объединяет тысячи казахстанцев по всей территории США. Талгат рассказывает, что благодаря KazCommunityUSA у казахстанцев есть возможность общаться в Америке так же, как они могли бы делать это в Казахстане.
Чтобы присоединиться к сообществу, нужно из любого Штата США написать Талгату, и он добавит вас в локальные чаты.
Кыргызы в Чикаго , Нуркыяз Дуйсеналиев
Контакты: Нуркыяз Дуйсеналиев
Почта: nurkiyazd@gmail.com
Сообщество для кыргызстанцев и не только, где вы сможете узнать советы и рекомендации по поводу жизни в Штатах от первого лица. Здесь чаще публикуются открытые вакансии и предложения. К Нуркыязу, администратору сообщества, можно обратиться в случае возникновения каких-либо вопросов.
MIRAS Boston Kazakh Cultural Foundation
Контакты: altynbek@bostonkazakh.org
Бостонский казахский культурный фонд MIRAS — некоммерческая организация, целью которой стало удовлетворение социальных и культурных потребностей казахов в районе Большого Бостона.
Фонд организует и спонсирует образовательные и культурные мероприятия: семинары, лекции, фестивали, обеды, художественные перформансы.
По указанным контактам вы можете ознакомиться с их деятельностью.
Южная Корея
Казахстанцы в Южной Корее , Диана Сагиева
Контакты: Диана Сагиева
Казахстанцы есть не только в США, но и в Южной Корее. Диана Сагиева родом из Казахстана. Девушка ведет блог на YouTube, в котором делится полезной информацией для тех, кто хочет переехать в Южную Корею. В сообществе активно ведутся разные обсуждения, и Диана делится, что часто пытается собрать соотечественников провести время вместе.
Рекомендуем подписаться на сообщество тем, кому интересна культура Кореи и Казахстана.
Италия
Kazakh kizdari in Italy
Контакты: Nigar Yussupova, Assylganym Kabakova
Женская приватная группа для девушек из Казахстана в Италии. Соотечественницы всегда готовы прийти на помощь в разных ситуациях и будут рады ответить на вопросы. Помимо этого, вы можете написать AssylganymKabakova — администратору сообщества.