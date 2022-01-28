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Где в США найти поддержку и единомышленников — о деятельности Kazakh American Association
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Сегодня в 18:45

Где в США найти поддержку и единомышленников — о деятельности Kazakh American Association

Аяулы Акылхан, США, президент Kazakh American Association, facebook


Аяулы Акылхан и Дархан Нурмаганбет.jpg

О себе

Мы с супругом Дарханом Нурмаганбетом живем в США уже 20 лет. Я работаю здесь в некоммерческой организации US Non-profit. А также занимаюсь волонтерской деятельностью в Ассоциации казахстанцев в Америке. На данный момент занимаю пост президента Ассоциации.

Как все началось

Когда мы приехали в Штаты, начали встречаться с девушками из Казахстана. В то время их было немного. Кто-то был замужем за американцем, кто-то работал в США или находился в стране по другим причинам. Они все были успешны, устроены в жизни, имели семьи. Но всем не хватало такого сообщества, где можно было бы обсудить общие темы. Например, узнать, как лучше позвонить родным в Казахстан или посоветоваться по другому вопросу.

Kazakh American Association.jpg

Сначала мы просто организовывали завтраки. Поддерживали друг друга, чтобы соотечественницы не чувствовали себя одиноко, чтобы понимали, что они не одни в чужой стране. Быстро находили общий язык, обсуждали знакомые всем темы.

Следующим форматом мероприятий стали пикники. А после этого, мы с супругом официально зарегистрировали в США организацию Kazakh American Association.

Про миссию и идею

Идея Ассоциации — создать сообщество соотечественников, которое бы связывало их с Родиной. Мы хотели, чтобы люди помогали друг другу, взаимодействовали, создавали группы по интересам.

Мы хотели, чтобы люди помогали друг другу


Сегодня наша миссия — развивать культурные взаимоотношения между США и Казахстаном.

О деятельности Ассоциации

Постепенно людей становилось больше. Мы создали сайт и группу в Facebook. Чтобы люди, которые недавно приехали в США, могли быстро найти новые знакомства.

Мы проводим разные мероприятия. Каждый год отмечаем Наурыз и проводим пикники. Раньше занимались организацией концертов, у нас была казахская школа, хор «Балауса» и небольшая танцевальная группа для детей. Еще мы собирали детей и водили в музеи, ездили в Ричмонд. Все это на добровольной основе, в качестве волонтерской деятельности.

Kazakh American Association деятельность.jpg

Сегодня собрать всех вместе тяжело. Но ребята собираются по интересам. Например, кто-то увлекается баскетболом и проводит спортивные мероприятия для соотечественников.

Но традиционно каждый год мы собираемся на Наурыз и пикник. К сожалению, последние два года мы не проводили эти крупные события. Но в этом году в планах вновь собраться вместе. Скорее всего, это будет открытый пикник в парке, так как на мероприятия приходит уже не 200 человек, а больше 500.

Как стать членом сообщества

Чтобы стать частью Ассоциации, достаточно быть зарегистрированным в Facebook. Присоединиться к нашей группе и сразу стать частью сообщества. В группе можно задать интересующие вопросы. Я наблюдаю за тем, чтобы каждый запрос получил ответ.

Kazakh American Association .jpg

Другие социальные сети мы не ведем, так как это отнимает много времени.

Я восхищаюсь нашей молодежью. Они приезжают, участвуют в мероприятиях, знакомятся с людьми, развиваются как личности, учатся и многого достигают. Строят успешную карьеру, открывают бизнес. Казахи успешны в США. Они трудолюбивые, готовы преодолевать трудности и помогать друг другу.

О планах

Мы надеемся провести пикник в марте-апреле и в сентябре этого года. Также в планах восстановить работу казахской школы, которая закрылась из-за пандемии.

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