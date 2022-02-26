Талгат Абдрахманов о том, как сообщество KazCommunity USA помогает адаптироваться и даже создать семью

Талгат Абдрахманов, город — Лос-Анджелес, маркетинг-менеджер, @atb.nyc, KazCommunity USA





О себе

Я родом из Караганды. В США живу около десяти лет. Последние два года живу в различных городах. Большую часть времени в Нью-Йорке, в зимнее время в Лос-Анджелесе, Калифорнии.

Работаю маркетинг-менеджером в IT-фирме. Моя работа удаленная. Это позволяет ездить в разные города. Главные задачи: реклама, маркетинг, промоушн, организация ивентов, семинаров и так далее.

Как все началось

Идея создания сообщества появилась давно, сама по себе. Хотелось делиться информацией касательно работы, жилья и разных мероприятий, создать платформу, группу в Facebook, где люди могли бы свободно смотреть объявления, рекламу того, что пригодится в Америке.

В 2016 году я основал первую группу KazCommunity USA и чат «Жастар» в Whatsapp. По правилам Whatsapp, в чат можно добавлять только 256 человек, и тогда чат был один. Сейчас их четыре, почти 1000 человек постоянно обмениваются новостями.

Про цель и идею

Цель сообщества — объединять казахстанцев на территории США. Общаться и видеться. Казахстанцев в Штатах не так много. Узбекистанцы и кыргызстанцы превалируют и находятся в стране дольше.

Мы стремимся дать возможность казахстанцам общаться в Америке также, как мы могли бы делать это в Казахстане





В Америке бешеный ритм работы, тяжело уделять время другим вещам. Поэтому мы стремимся дать возможность казахстанцам общаться в Америке также, как мы могли бы делать это в Казахстане.

Правил и принципов нет. Главное условие — не оскорблять, не ругаться и не обсуждать такие темы, как религия и политика, чтобы не вызывать споры.

О деятельности сообщества

Люди, которые прилетают в Штаты, стараются попасть в чаты, чтобы иметь доступ к информации. Спустя время они выходят из группы, но чаще всего остаются в Facebook. В последнее время таких групп много. Но наша группа KazCommunity USA — самая большая и активная. Все участники находятся в США, в отличие от других сообществ.





С 2015 года я организовываю мероприятия для казахстанцев в Америке. Это пикники, party клубного характера, коктейльные вечеринки. Большинство были в крытых местах: кафе, ресторанах и ночных клубах.

В 2022 году мы вышли на новый уровень — организовали концерт Айкына Толепбергена, @aikyn, который прилетел специально для концертного тура. Мы выбрали Майами, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, где живет много казахстанцев. Концерты всем понравились, было много позитивных отзывов. Айкын Толепберген прилетел с семьей, мы отлично провели время. Готовим видео и фото, чтобы люди посмотрели.





Казахстанцы в США — дружные. Помогаем друг другу через группу. Если появляется полезная информация по работе и жилью, я размещаю это в постах, возможно, кому-то пригодится.

Благодаря нашим мероприятиям друзья и знакомые находят вторые половинки. Много людей познакомились на вечеринках, впоследствии начали встречаться, потом создали семьи. Мне кажется, общение и нетвкоркинг благоприятно влияют на людей.

Как стать членом сообщества

Чтобы присоединиться, нужно жить в любом штате США. В чатах находятся казахи из разных городов. Нужно лишь написать нам, и мы добавим вас.

О планах

В планах — развивать концертное направление, выходить на новый уровень. Надеюсь, в следующий раз пригласим еще кого-то из звезд.

У нас идет подготовка к концерту на Наурыз. Мероприятие планируется примерно на 22 марта в Нью-Йорке.