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Основательница сообщества Florida.KZ Дана Аскар про идею объединения казахов в США
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Сегодня в 14:45

Основательница сообщества Florida.KZ Дана Аскар про идею объединения казахов в США

Пообщались с нашей соотечественницей Даной Аскар о том, как пришла идея создания сообщества казахстанцев в США и о том, как соотечественники поддерживают друг-друга.


Дана Аскар, город — Майами, Штат Флорида, основательница Florida.KZ, @danaaskar13

Дана Аскар.jpg

О себе

Я экс-солистка группы «Рахат Лукум». Мы переехали в США семь лет назад. Живем в Майами, штат Флорида. Воспитываем троих детей.

Также я организатор мероприятий для русскоговорящих жителей в Майами. Провожу всевозможные ивенты, тренинги, курсы, мастер-классы, семинары. Ко мне обращаются разные спикеры, и мы проводим развивающие мероприятия.

Как все началось

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К организации сообщества для казахстанцев я пришла случайно. Когда мы переехали в США, было скучно, хотелось познакомиться с соотечественниками, чтобы узнать какие-то бытовые моменты. Было интересно обрести новых друзей. Поэтому я искала группы на просторах интернета. В результате создала небольшой чат, куда потихоньку добавляла соотечественниц. Параллельно создала такой же чат для всех желающих. Чуть позже появился Telegram, и мы открыли чат и там.

Про цель и идею

Изначально у нас не было цели как таковой. Образовалось небольшое сообщество девчонок, и я предложила познакомиться вживую. В результате мы встречаемся по сей день. Если тогда нас было около десяти, то теперь в чате в WhatsApp 240 девушек и каждый раз добавляется кто-то новый.

Первый праздник, на котором мы собрались, был в формате большого пикника в честь Наурыза. Ожидали 30-40 человек, но пришли около 70 гостей. Семь лет спустя мы все так же отмечаем этот праздник. Только теперь это проходит еще масштабнее. В этом году на мероприятии было 250 гостей. К нам приезжают не только соотечественники из Майами, но и из других штатов и городов. Мы весело проводим Наурыз, соблюдая все традиции. Программа большая, все поют, танцуют, выступают, а гости приносят с собой национальные угощения. Мы сами готовим плов и куырдак.

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Мероприятие проводим на трех языках: английский, казахский и русский, для того чтобы все чувствовали себя комфортно.

Цель нашего сообщества — объединение людей и взаимная поддержка. Когда мы переезжали в Штаты, у нас никого не было. А теперь есть чаты, где ты можешь задать любой волнующий вопрос.

О деятельности сообщества

В чатах у нас есть небольшие правила: не ругаться, не провоцировать друг друга, не обсуждать политику, потому что у всех свои позиции и мнения. Люди всегда могут обратиться ко мне, и я помогу, чем смогу.

Мы проводим разные мероприятия, отмечаем национальные праздники: День Независимости, День конституции, Новый год и семейные мероприятия. Нужен лишь повод для встречи, чтобы пообщаться и познакомиться.

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Если намечается большое мероприятие, мы все скидываемся. В социальных сетях я приглашаю желающих принять участие в организации. Бывает, что к нам присоединяются партнеры и спонсоры, которые нам помогают. Мы дружим с другими сообществами и поддерживаем друг друга. Консульства иногда тоже чем-то помогают.

Недавно участвовали в большом международном фестивале, где представляли Казахстан


Недавно участвовали в большом международном фестивале, где представляли Казахстан. Все прошло здорово. В следующем году мы тоже примем в нем участие.

Как стать членом сообщества

К нам просто присоединиться — найти группу в Facebook или написать мне. Я добавлю вас в чат в WhatsApp и Telegram. Жить во Флориде — не обязательное условие. Однако чат в WhatsApp только для девушек во Флориде.

О планах


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В группе Florida.kz в Facebook больше 2000 человек. Приехав в Майами, вы всегда можете найти наше сообщество. Люди отзывчивые, помогают по любым вопросам и поддерживают. Многие говорят, что наше сообщество — самое дружное во Флориде.

Моя большая мечта, чтобы у нас появился огромный культурный центр.

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