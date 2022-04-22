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«Помогаем Нашим»: о самом большом сообществе русскоговорящих за рубежом
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Наши в мире

Сегодня в 17:45

«Помогаем Нашим»: о самом большом сообществе русскоговорящих за рубежом

Познакомились с представителем сообщества «Помогаем Нашим» и поговорили о том, как соотечественники помогают приезжим в период адаптации в новой стране.


Tatiana Toussaint, 43 года, город — Нью-Йорк, директор по развитию проекта «Помогаем Нашим»

О себе


Я иммигрант. Живу в Нью-Йорке. Руководитель проекта «Помогаем нашим».

Как все началось

Проект «Помогаем Нашим» был создан на базе Facebook 11 лет назад. Мы хотели, чтобы русскоговорящие иммигранты оказывали друг другу помощь и поддержку во время адаптации в новой странеНа данный момент мы представляем свои группы помощи в 44 странах. В Facebook у нас около 400 групп.

Помогаем Нашим

На данный момент мы представляем свои группы помощи в 44 странах. В Facebook у нас около 400 групп.

Про цель и идею

В США у нас работает 140 групп на разные темы. Основная тематика — работа. Вторые по классу группы — услуги, третьи — жилье. Эти три направления закрывают базовые потребности человека, который прибыл в страну и которому нужна поддержка. Те, кто еще свободно не говорит на английском языке и кому нужен любой совет и помощь, могут к нам обращаться.

Основная идея создания проекта — помощь в адаптации вновь прибывших. Когда люди совершают такой серьезный шаг, как иммиграция, им необходима поддержка. В каждой стране разные законы, трудовые особенности, медицина, жилье. Все это нужно узнавать. Можно справиться с этим и в одиночку. Но мы предлагаем более простой и быстрый вариант.

О деятельности сообщества

В каждом штате у нас есть группы поддержки. Их легко находить в Facebook. Достаточно задать в поисковом запросе: «Нью-Йорк Работа Помогаем Нашим», «Гаваи Работа Помогаем Нашим», «Нью-Джерси Работа Помогаем Нашим» — это локомотивные группы по направлению «Работа». Там вакансии предоставляют наши соотечественники, которые иммигрировали в страну раньше. Они не против взять людей на первое время и платят наличными, оказывают всяческую помощь.

По части законодательства тоже всегда можно найти какую-то информацию. Спросить, уточнить и узнать ответы на вопросы по типу: «Как получить лицензию», «Как стать преподавателем», «Как реализовать себя в качестве программиста» и так далее. Задача групп работы заключается в том, чтобы все, что вы наработали в своих странах, не пропадало даром и вы не трудились на подсобных позициях.

Помогаем Нашим

США — страна иммигрантов. Сообщество, которое подсказывает и помогает, всегда в помощь. Наш проект — инструкция по пользованию страны.

Наш проект — инструкция по пользованию страны

Наши администраторы и модераторы работают над тем, чтобы поддерживать контент на соответствующем уровне.

Как стать членом сообщества

Наше сообщество открытое. Вы можете читать информацию, даже только планируя иммиграцию. Мы помогаем всем русскоговорящим.

Сообщество открыто для добрых людей, кто искренне делится информацией на различные темы.

О планах

Год назад нами был создан большой новый проект — своя социальная сеть. Мы приглашаем туда всех, кто разделяет наши цели.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.