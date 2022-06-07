Kyrgyz Association in Canada. Где кыргызстанцы могут найти соотечественников в Канаде

Девушка из Кыргызстана рассказала о деятельности сообщества для русскоязычных в Канаде. Подробнее о ее целях, идеях и о том, как она продвигает кыргызскую культуру — в материале.





Назгуль Айкулова, город — Эдмонтон, основатель сообщества Kyrgyz Association in Canada, Naz Aitkul

О себе





Мы с супругом и двумя дочками живем в Канаде, в провинции Альберта, город Эдмонтон уже 14 лет.

Работаем на государственной службе. Я около десяти лет была сотрудником Агентства по чрезвычайным ситуациям. По долгу службы находилась на передовой во время крупнейшего наводнения на юге Альберты, вела подготовительные работы по возвращению населения после крупнейшего пожара в городе Форт Макмюррей. Недавно перешла на новую работу в другое министерство в качестве Business Continuity Officer.

Как все началось

Когда мы только переехали в Канаду, скучали по Кыргызстану. Больше года искали сообщество земляков, но поиски не увенчались успехом.

Однажды мы узнали про местный фестиваль разных стран: Heritage Festival. Это один из крупнейших фестивалей в Канаде, где представители разных стран показывают свою культуру, демонстрируют танцы, игру на национальных инструментах, продают традиционную еду. В одном из объявлений говорилось, что на фестивале будет представлен и Кыргызстан. Как выяснилось позже, кто-то другой зарегистрировался под именем нашей страны. Для участия на фестивале нужно было иметь зарегистрированную ассоциацию. К тому моменту мы уже знали некоторые кыргызские семьи и решили, что нам необходимо создать свое сообщество.

Сначала ассоциация была зарегистрирована как «Кыргызская Ассоциация в Альберте» в 2011 году. Но мы росли, к нам присоединилось много земляков из других провинций. В этом году на общем собрании мы изменили название на «Кыргызская Ассоциация в Канаде».

Теперь в наших рядах представители не только из Альберты, но и из Британской Колумбии, Онтарио, Манитобы, Новоскошии. В планах охватить всю Канаду. Мы рады всем, кто желает вступить к нам.

Наша организация Non-for-profit. У Ассоциации есть небольшой членский взнос, который собирается на ежегодной основе и используется на различные нужды, в том числе на проведение мероприятий или закупку необходимых средств.

Про цель и идею

Одна из основных целей — помощь новоприбывшим иммигрантам из Кыргызстана, стран Центральной Азии или стран бывшего Союза, чтобы им было легче адаптироваться.

Д ля нас важно передать национальные традиции детям

Мы также организовываем фандрейзинговые мероприятия для поддержки земляков. Например, собирали денежные средства для покупки кислородных балонов и защитных средств для кыргызстанцев во время первой волны пандемии. Для этого был организован мастер-класс по приготовлению каттама — слоенных лепешек. Мы также собирали деньги для пострадавших во время падения самолета недалеко от аэропорта Манас. Был даже сбор средств, чтобы отправить наших спортсменок из региона в Бишкек на республиканские соревнования. В настоящее время собираем средства для уязвимых слоев населения Баткена.

Другая цель — сохранение кыргызских традиций, продвижение нашей культуры в Канаде. Немногие люди здесь знают о Кыргызстане. Некоторые даже не могут выговорить название страны. Еще для нас важно передать национальные традиции детям.

Через организацию мероприятий мы находим новые связи с земляками. Активно сотрудничаем с другими культурными ассоциациями и принимаем участие в их праздниках. Это сообщества людей из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции и Китая.

Мы создали фольклорную танцевальную группу. Участвовали на Calgary Stampede, на праздниках города Эдмонтона, поддерживали земляков на фестивале культур в Торонто.

О деятельности сообщества

Ассоциация организовывает различные пикники, где демонстрируются кыргызские традиции. Например, мы неоднократно организовывали «Тушоо тои» с забегами наперегонки среди взрослых и детей. На пикниках играем в игры, включая и национальные: «Аркан тартыш», «Ак-терек-көк-терек», «Жоолук таштамай». Также готовим традиционную еду на костре: жарим боорсоки, готовим плов, угощаем всех горячим чаем.

Вместе отмечаем большие праздники: Нооруз, Новый год.

Как стать членом сообщества

Чтобы присоединиться к нам, не обязательно жить в Канаде. Мы рады всем. Работа Ассоциации держится на волонтерах.

Несмотря на то, что группа волонтеров живет в Эдмонтоне, мы поддерживаем связь с земляками из других городов и провинций. Если нужно связаться с соотечественниками в Калгари, Нуркыз Нурмамбетова и Айжан Усубалиева в этом помогут, в Торонто — Мира Казыбаева, в Виннипеге — Урмат Мамбеталев, а в Новоскишии — Нурсултан Сулайманов.

О планах

Мы возобновляем активность. На прошлой неделе провели традиционный пикник в Калгари, где было много людей.