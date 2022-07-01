Люди we из Центральной Азии о том, как формируют окружение и как люди влияют на их жизнь

Интервью с шестью деятельными и вдохновляющими людьми из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана о людях в их жизни.





Эмиль Уметалиев, 64 года, город — Бишкек, предприниматель, инвестор, спикер, facebook





В общении с людьми я придерживаюсь народного принципа, который дословно можно перевести так: «Будь там, где тебя ждут, и не ходи туда, куда тебя не звали».



Я один из первых пришел к тому, чтобы отказаться от устаревшего принципа общаться только с соседями, однокурсниками, коллегами и родственниками. Решил, что буду сам выбирать круг общения. Взаимодействовать с теми людьми, которые интересны мне в рамках профессиональной деятельности, бизнеса и гражданского активизма.

Постепенно я пришел к созданию целых кругов общения: ассоциаций, сообществ. Такие круги могут меняться и обновляться, исходя из ваших потребностей. Они постоянно растут вверх и вширь. Поэтому я выступаю за создание множества переплетений множества паутин.

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Артем Соколов, 29 лет, город — Алматы, предприниматель, @artyom.sokolove

Люблю читать биографии успешных людей. Поэтому многие известные предприниматели оказали на меня сильное влияние. Они вдохновляют меня, помогают двигаться вперед. Я понимаю, что могу пройти такой же путь и достигнуть результата.

У меня прекрасное окружение, и от всех я беру понемногу, лучшие черты. Во-первых, это моя семья, наши родители. Во-вторых, мои друзья. Мы выросли вместе, вместе строим бизнес, и я этого не боюсь. У нас честные, открытые отношения, которые только помогают в работе. Мы знаем, чего ждать друг от друга, и мы гордимся нашим партнерством.

Я объединяю вокруг себя открытых людей, которые хотят двигаться вперед, добиваться чего-то в жизни. Постоянно завожу новые знакомства. Например, со своим нынешним партнером и близким другом я познакомился через социальные сети. Написал ему, чтобы получить отзыв о машине, которая у него уже была и которую я тоже хотел купить. А после покупки автомобиля мы встретились, и оказалось, что мы родственные души и у нас много общего. Поэтому я за то, чтобы самостоятельно формировать свое окружение, находить правильных людей и подход к ним.

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Жахонгир Умаров, город — Ташкент, основатель B&B Coffee House @bnb.uz

Мои родные и близкие — самые важные люди для меня. Также ценю друзей и свое ближайшее окружение. В Узбекистане принято раз в месяц встречаться с друзьями в чайхане, делиться новостями. У среднестатистического ташкентца есть три-четыре компании, с которыми он регулярно встречается: это и одноклассники, и однокурсники, и коллеги, и партнеры. Мы поддерживаем связь друг с другом на протяжении длительного времени.

Все люди разные, у каждого есть достоинства и недостатки. Поэтому я не создаю для себя идеалов. Понимаю, что вижу только одну сторону человека. Замечаю в людях хорошие черты, восхищаюсь ими и развиваю в себе.

Мне нравятся люди, которые мыслят позитивно, но при этом трезво. Они находят решения даже в сложных ситуациях. Еще люблю тех, кто мыслит креативно, нестандартно. Такие люди создают интересные продукты, формируют наше будущее. Вдохновляют те, кто умеет брать от жизни все: качественно работать и качественно отдыхать.

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Тохир Ибрагимов, город — Душанбе, основатель объединения T&Z и Tajikistan Fashion Week, @ibragimov.t.z

У меня творческая семья. Дедушка стоял у истоков таджикской эстрады. Бабушка — филолог, кандидат наук, телеведущая, радиоведущая. Думаю, они оказали на меня влияние, развили во мне креативность.

Теперь в моем окружении в основном люди, которые связаны с индустрией моды, продаж, красоты.

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Убай Маткасымов, 32 года, город — Бишкек, предприниматель, @ubaimatkasymov

Я развиваюсь благодаря окружению. Поэтому часто общаюсь с людьми, у которых можно многому научиться. У меня много наставников, информацию от которых я жадно впитываю.

Важные люди — инвесторы, которые вложили в наше дело веру. Среди них мой брат Аман. Когда-то он учился в АУЦА на гранте, а я работал на базаре. Он поверил в меня, и его поддержка сыграла ключевую роль в становлении нашего дела.

Не могу не отметить членов команды, которые работают с нами с самого начала. Они развиваются, занимают руководящие должности, вносят огромный вклад в наше развитие. Без них компания бы не состоялась.

Всех нас объединяет умение действовать быстро.

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Виктория Новичкова, 36 лет, город — Алматы, CEO Freedom Mobile, Freedom Drive, @ viktoriyanovichkova

Друзья часто говорят, что я собираю вокруг себя прекрасных людей. И я благодарна за тех, кого встречала на пути. Нужные люди всегда появляются в моей жизни в нужное время. Иногда они даже не понимают, что одной фразой изменили мою жизнь.

Важный человек и вдохновитель — бабушка. Она научила меня вести диалог. Давала возможность себя проявить.

В 2003 году я начала карьеру в компании «Евросеть». Была продавцом и выигрывала много конкурсов. Была лучшим продавцом России, а потом СНГ. В 2007 году выиграла первую квартиру в Москве. Тогда Евгений Чичваркин, основатель компании, приехал в наш магазин, чтобы познакомиться со мной. С тех пор мы стали друзьями. Он стал для меня вдохновителем, многому научил, расширил сознание. Направил к тому, кем я стала.

В 23 года я переехала в Армению. Там мой руководитель — Андрей, показал, как можно смотреть на вещи и процессы по-другому. Другой руководитель — Евгений Настрадин, научил мыслить стратегически.

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