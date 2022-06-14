«Для меня важно показать таджикскую культуру всему миру», — Тохир Ибрагимов о своей деятельности





О себе

Я творческая личность, стоящая у истоков модной индустрии Таджикистана.

Люблю путешествия. Мне нравятся эксперименты. Вдохновляет посещение модных показов и ивентов.

Для меня важно показать таджикскую культуру всему миру. Это большая цель, которую я поставил перед собой еще пять лет назад. И с тех пор иду к ней.

Меня радует, когда я вижу, как наша страна развивается

Меня радует, когда я вижу, как наша страна развивается, становится более мобильной, современной. Когда у нас создаются крутые события. Или когда к нам заходят международные бренды и компании класса LUX.

О жизненных принципах





В работе и в жизни у меня есть один главный принцип — выкладываться на 100%, стремиться добиться цели любым путем. У меня классная команда, которая работает эффективно и слаженно. Перед каждым сотрудником стоят определенные задачи, которые он решает. И члены команды знают, что не выполнить задачу нельзя. Нужно найти решение в любом случае.





Поэтому, когда в жизни возникают те или иные трудности, у меня есть уверенность в том, что я найду выход из ситуации. Понимаю, что любую проблему можно не только решить, но и обернуть в свою пользу, извлечь выгоду.

О людях в жизни





У меня творческая семья. Дедушка стоял у истоков таджикской эстрады. Бабушка — филолог, кандидат наук, телеведущая, радиоведущая. Думаю, они оказали на меня влияние, развили во мне креативность.

Теперь в моем окружении в основном люди, которые связаны с индустрией моды, продаж, красоты.

О деятельности





В школе я был старостой класса. Организовывал множество мероприятий, вечеринок, праздников. Еще тогда у меня сформировался стержень хорошего организатора.





Высшее образование я получал в Казахстане, учился на юриста-таможенника. Даже несколько лет работал по специальности на государственной службе. Но ушел оттуда и начал карьеру в абсолютно противоположной сфере — fashion-индустрии.

Теперь мы занимаемся всем, что связано с модой, одеждой, стилем. Я основал в стране первую профессиональную площадку для дизайнеров Tajikistan Fashion Week. У нас есть собственное модельное агентство TZ, куда входит более 200 моделей.

Главная цель компании T&Z — продвижение и раскрутка мировых брендов в Таджикистане. Еще мы работаем над тем, чтобы продвигать молодых и именитых таджикских дизайнеров в других странах мира. Теперь Tajikistan Fashion Week входит в международный календарь fashion-индустрии. Мы сотрудничаем со всеми официальными неделями моды в Центральной Азии, а также в некоторых странах Европы и в США.

Дело моей жизни — создавать крутые события, продвигать нашу культуру в мире.