Артем Соколов о том, как создает в Казахстане современные виллы и уникальные resort-отели





О себе





Я супруг и отец. Предприниматель в сфере девелопмента. Мы также заходим в сферу туризма и будем развивать это направление в Казахстане.

Я открытый человек, готов ко всему новому. Товарищи и коллеги часто называют меня визионером. Я всегда смотрю вперед, чтобы видеть перспективы для себя, моих близких, компании, а также чтобы достигать их.

Люблю создавать. Направлять энергию в правильное русло. Поэтому мне нравится делать мир более красивым. Наш бизнес дает возможность превращать заброшенные участки земли в процветающие локации. Это приносит огромное удовольствие мне и команде.

Мне нравится делать мир более красивым

Еще одна вещь, которая делает мир лучше и приносит мне удовольствие — экологичность. Мы пришли к тому, чтобы сортировать мусор дома и в офисе, ездить на электрокаре.

Люблю спорт. Занимаюсь боксом, футболом, теннисом, плаванием.

Мы часто путешествуем. Поездки помогают перезагрузиться, найти силы и идеи, чтобы стремиться к чему-то новому и внедрять лучшие практики в Казахстане.

Я абсолютно счастливый человек. Люблю приходить домой к супруге и сыну, видеть прекрасное место, где мы живем, общаться с довольными коллегами. Мне нравится делать людям приятное. Стараюсь, чтобы всем вокруг меня было комфортно. Тогда я чувствую себя счастливым. Радует, что мы в профессиональном плане достигли хороших результатов. Создаем масштабные проекты, которые будут влиять на большое количество людей, дадут им возможность проживать жизнь качественнее. Верю, что наша страна тоже будет стремительно развиваться в верном направлении.

О жизненных принципах





Основные постулаты: честность, эффективность, прогрессивность, открытость.

Верю, что не нужно соглашаться с тем, что предлагает жизнь. Нужно ставить свои внутренние желания и цели, не бояться к ним стремиться. Это постоянная борьба с внешним миром, но она поможет добиться большего. Я сам вырос в такой борьбе, потому что никто ничего не дал мне просто так, бесплатно.

При этом у меня есть моральные принципы и ценности, поэтому для меня важна не только цель, но и путь. Все должно быть согласно человеческим и государственным законам.





Для меня важно все делать с любовью и быть адекватным.

Сложности всегда сопровождают нас на жизненном пути. Но любой вопрос можно решить. Из любого минуса сделать плюс. Главное подходить к сложностям системно, разбивать на задачи и постепенно решать. Еще помогает правильное окружение. Поэтому важно иметь широкий круг знакомств.

О людях в жизни





Люблю читать биографии успешных людей. Поэтому многие известные предприниматели оказали на меня сильное влияние. Они вдохновляют меня, помогают двигаться вперед. Я понимаю, что могу пройти такой же путь и достигнуть результата.

У меня прекрасное окружение, и от всех я беру понемногу, лучшие черты. Во-первых, это моя семья, наши родители. Во-вторых, мои друзья. Мы выросли вместе, вместе строим бизнес, и я этого не боюсь. У нас честные, открытые отношения, которые только помогают в работе. Мы знаем, чего ждать друг от друга, и мы гордимся нашим партнерством.

Я объединяю вокруг себя открытых людей

Я объединяю вокруг себя открытых людей, которые хотят двигаться вперед, добиваться чего-то в жизни. Постоянно завожу новые знакомства. Например, со своим нынешним партнером и близким другом я познакомился через социальные сети. Написал ему, чтобы получить отзыв о машине, которая у него уже была и которую я тоже хотел купить. А после покупки автомобиля мы встретились, и оказалось, что мы родственные души и у нас много общего. Поэтому я за то, чтобы самостоятельно формировать свое окружение, находить правильных людей и подход к ним.

О деятельности





Я работал во французской компании, но задумывался о собственном деле. А мой близкий друг — талантливый архитектор, создавал необычные задумки, реализовать которые на нужном уровне в Казахстане было сложно. Тогда мы решили, что этим буду заниматься я.

Мне помогал папа, который отвечал за всю техническую часть работы, а я за бизнес и продвижение. Постепенно мы реализовывали разные проекты для коммерческого рынка: рестораны, офисы, общественные пространства. Но когда началась пандемия, это направление бизнеса остановилось. На этом фоне мы с партнером разошлись.





Я понял, что теперь в приоритете будет частное жилье. А в Алматы не хватает красивых, современных, технологичных жилых домов. Хотя у нас живет много богатых людей, которые хотят жить качественно. Поэтому мы приняли решение занять эту нишу. Мы уже заканчиваем строить жилой комплекс из восьми вилл в предгорье Заилийского Алатау. Это амбициозный, сложный проект, который мы создали на основе того, что видели за рубежом. Подобных до нас на рынке не было. Но в новом сезоне строительства мы уже видим пять аналогичных проектов. Понимаем, что задали определенный тренд.

Мы пришли к тому, чтобы создавать более долгосрочные отношения с нашими комплексами. Поэтому будем строить в Казахстане туристические центры — современные резорты с крутой инфраструктурой и сервисом. Первый комплекс появится на берегу Капчагайского водохранилища. Потому что это классное место рядом с городом, но там нет условий для комфортного отдыха. Мы создадим уникальный для нашего рынка центр, где будут работать отель, аквапарк, SPA, пляж, а также 52 дома, которые можно будет купить. Далее мы будем охватывать другие туристические центры страны, чтобы покрыть все ключевые направления.

Я сконцентрирован на себе. Дело моей жизни — развиваться и приносить пользу окружающим. Если человек следит за собой и за тем, что он делает, то тогда и людям вокруг него будет комфортно.